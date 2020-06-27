Куда деть яблоки, если жалко выкидывать: лучше сделайте сидр - рецепт простейший, результат вкуснейший

Лето 2013 года выдалось урожайным на яблоки. Все шесть моих яблонь в саду буквально ломились от плодов. Нижние ветки лежали на земле, верхние трескались под тяжестью урожая. Созревали все практически одновременно.

Наварили варенья, накрутили компотов, насушили на два года вперед, и, наконец, настало мое время. Задача - за один день один собрать все созревшие яблоки, отобрать целые и надавить сока, из которого потом получится отличный сидр.

Эту историю прислал мой подписчик Михаил Д.

Ингредиенты и подготовка к процессу

Полуфабрикат будет заложен в сентябре, а готовый продукт созреет к Новому году. При этом сок нельзя держать на воздухе и на свету более 4 часов, так как он темнеет и может начать скисать в жаркую погоду, не успев забродить.

Если я не смогу переработать все яблоки сразу, то добычу сока придется растянуть на 2 приема. Сначала обрабатывается первая порция, чтоб не дать простоять полуфабрикату более 4 часов, потом беремся за вторую.

Я подготовил стеклянные 20-литровые бутыли - вымыл и просушил. Для инициации процесса брожения развел дрожжи из расчета 10 грамм на 20 литров сока. Приготовил водяные замки с трехлитровой банкой воды. Проверил герметичность пробок бутылей и вывода трубок водяных замков. Можно начинать.

Вымытые и высушенные яблоки режу на части и заправляю в соковыжималки - свою и мобилизованные на время соседские. Сок густой с мякотью. Не фильтрую его, а заливаю в бутыли какой есть.

Фильтровать будем полуфабрикат. Пробую сок на вкус - насколько он сладкий. Лучший сидр получается из кисло-сладких яблок - и бродит самостоятельно, и не компот на выходе.

Первый этап

Сразу оговорюсь, не добавляйте сахар! Получите бражку. Если яблоки кислые, то, возможно, у вас просто сидра не получится. Лучше тогда и не начинать.

Заполняю бутыли на ⅔, больше на надо. Полуфабрикат, или если хотите – сусло, будет давать пену при брожении, которая будет подсыхать сверху и может перекрыть канал выхода газов из бутыля. Добавляю разведенные дрожжи, закрываю замком и ставлю в теплое тихое место.

Никого близко не подпускаем – это важно!

Регулярно проверяю работу замка, выход газов (он начнется через неделю, не позднее десятого дня), чистоту и уровень воды в банке, уровень пены. Через 30-40 дней опадет пена, выпадет осадок, не весь, но основной.

Осторожно через марлю переливаю полуфабрикат в новый или вымытый начисто бутыль и продолжаю процесс. Все по-прежнему: ставлю замок, наблюдаю за выходом газов и уровнем воды в банке.

Второй этап

Прошло три, три с половиной месяца. В кладовой нет запаха. Перестали выходить газы. Взбалтываю слегка бутыль и даю постоять еще недельку-другую.

Проверяю еще раз: сижу напротив бутыля 15-20 минут, чтобы убедиться, что газы больше не идут. Вот тут можно сливать наш сидр – очень осторожно и с уважением.

Сливаю чистую верхнюю часть в стерилизованную емкость перед тем, как окончательно разлить в чистые бутылки с винтовыми пробками.

Нижний слой с осадком фильтрую через бумажные фильтры 1-2 раза и тоже разливаю по бутылкам.

Сидр, слитый с верхней части бутыля, не имеет осадка - прозрачный, янтарного цвета и может храниться годами, если не вскрывать пробку и не пустить внутрь воздух. Наклеивайте свою этикетку и дарите друзьям. Они оценят!

Последнюю “донную порцию” я обычно заливаю в сифон и ставлю в холодильник. Пью охлажденным. Очень вкусно, особенно в жаркую погоду!

Что в результате

Мой сидр был сделан из урожая шести яблонь трех разных сортов, разной сладости и сочности, поэтому не буду называть получившийся продукт каким-то определенным именем.

Несколько бутылок того урожая держу в кладовке вот уже 7 лет. При соблюдении технологии отлично стоит, не портится, не скисает.

Тем читателям, у кого много яблонь в саду, рекомендую попробовать сделать свой домашний сидр. Это просто, не займет много времени, однако, через четыре месяца порадует вас отличным результатом!

А что вы готовите из яблок?