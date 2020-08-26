Куда деть засахаренный мед: мой рецепт простейшей медовухи, которую сможет приготовить каждый

Некоторое время назад я начал делать алкоголь собственными руками. Мне уже давно было известно о «медовухе», поэтому мою голову посетила мысль о воссоздании одного замечательного рецепта из интернета.

Тем более что у меня оставалось немного засахаренного меда. Итак, посмотрим, что из этого получилось.

История от подписчика блога Анатолия.

Почему я решил сделать алкоголь сам

В наличии у меня имелась незаконченная трехлитровая банка настоящего цветочного меда, это и подтолкнуло меня к приготовлению медовухи. Сам по себе мед я не воспринимаю и не употребляю его в пищу в чистом виде.

Но я часто использую мед для приготовления тортов и маринадов. На дворе как раз стояла суровая зима и очень хотелось чего-нибудь горячительного, домашнего и атмосферного.

Я уже делал домашнее вино, вишневку и различные фруктовые настойки, и теперь, пришло время для чего-то нового. Перед приготовлением я не знал, что у меня может получиться, каково это на вкус и насколько напиток получится крепким, поэтому я брал «кота в мешке».

Какие ингредиенты потребуются

Основным и самым главным ингредиентом для медовухи является – мед (вот это поворот, да?). Его требуется около 250–300 грамм, как раз столько у меня и осталось на дне банке.

Мед у меня был очень твердый и засахаренный, однако в источнике написано, что чем более «сахарный» продукт, тем крепче может получиться сам напиток, поэтому меня это не испугало. А еще нам потребуется вода – 2 литра, она должна быть чистая и без примесей.

Воду лучше использовать не водопроводную, а родниковую или из скважины. Можно купить в ближайшем сетевом магазине негазированную столовую.

Я же воду купил в разливном пункте недалеко от дома.

Самым важным ингредиентом являются дрожжи. Именно они заставят напиток бродить и набирать крепость. Для приготовления медовухи лучше использовать сухие дрожжи в количестве пяти грамм – это примерно одна пачка.

Люди пишут, что могу подойти и винные, а также хлебопекарные дрожжи, однако, я готовил по проверенному рецепту с кучей отзывов.

Из посуды и инвентаря нам понадобится немного: кастрюля, трехлитровая банка, а также резиновая перчатка, без которой тут не обойтись. Как видно, ингредиентов для приготовления не так и много, поэтому медовуху может приготовить любой, без особенных затрат.

Процесс приготовления

Сам процесс приготовления напитка до боли прост. В эмалированную кастрюлю необходимо налить чистую воду и дождаться, пока она закипит.

Затем частями я добавлял мед при постоянном помешивании, так как этот продукт может прилипать к стенкам посуды. При закипании будет появляться пена, ее следует убирать.

После того как мед полностью растворится и жидкость станет чистой, необходимо убрать кастрюлю с огня и оставить на несколько часов при комнатной температуре. После того как наш напиток готов я зачерпнул из него немного жидкости и развел с 5 граммами дрожжей, после чего добавил это в основную массу.

Затем следует перелить жидкость в банку и надеть на нее резиновую перчатку с дыркой – это станет нашим индикатором. После 3–6 дней нахождения в темном месте перчатка сдуется, а напиток я процедил и разлил по бутылкам.

Какой результат я получил

Так как это был мой первый опыт с медом, я получил немного мутный напиток из-за того, что процедил медовуху недостаточно качественно. Перебродила она у меня за 5 дней и получилась достаточно приятной на вкус.

Крепость по ощущениям была небольшая, около 8–10 оборотов. Медовуха была сладкой с медовым послевкусием, газы тоже присутствовали, правда, в небольшом количестве.

Мой опыт в приготовлении медовухи мне понравился, поэтому, теперь жду, когда появится лишний мед, чтобы повторить все снова. А какие еще слабоалкогольные напитки кроме вина можно приготовить самому?