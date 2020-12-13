Купил ректификационную колонну за 22 000, начал гнать коньяк на дубовой щепе, а получилось пойло, которые даже отпить нельзя: разбираюсь где ошибся

Год назад случайно наткнулся на форум самогонщиков в интернете. Я всегда был уверен, что там собираются люди, которые гонят самогон через медные трубки-охладители, и потом нечеловеческими усилиями пытаются его очистить от сивухи и метилового спирта.

На самом деле оказалось, что технологии ушли далеко вперед, и можно делать любые напитки на достаточно простом оборудовании. Сейчас простейший перегонный аппарат стоит всего 3-4 тысячи рублей.

А ректификационная колонна, на которой получают чистый спирт, от 10 тысяч. Моя же ректификационная колонна обошлась мне в 22 000 рублей.

Историю прислал читатель блога Иван.

Почему я решил сделать алкоголь сам

И я решил, что я не хуже других и смогу разобраться в этих технологиях. Так как из выпивки я больше всего люблю коньяк, попытался сначала в экономном варианте получить именно его.

На форумах пишут, что производители коньяков используют огромные дубовые бочки. Но в бочках вроде нет ничего такого особенного, отличающего их от дубовых полешек или стружки. Я в это поверил. Купил ректификационную колонну, нагнал спирта и купил дубовых плашек, как самый дешевый материал.

Стоят такие плашки в соседнем специализированном магазине 100 рублей, и я решил, что настою спирт на них и получу коньяк. Чуть похуже французского, но пить будет можно.

Плашки бывают трех видов:

малый обжиг (чаще для получения виски);

средний обжиг (для коньяка и виски);

сильный обжиг (для коньяка).

Какие ингредиенты потребуются

спирт;

дубовые плашки.

Для настаивания такого самопального коньяка нужно всего два ингредиента:

И несколько месяцев ожидания.

Стоимость этих ингредиентов, если учитывать полную стоимость перегонки спирта, составила:

Еще сколько-то стоит электричество и вода для охлаждения, но это посчитать сложно и я обычно принимаю их равными 200 рублям за одну перегонку.

Процесс приготовления

Фильтрую воду из-под крана через бытовой фильтр типа Аквафор или Барьер. Засыпаю на 10 литров 5 кг сахара. Тщательно перемешиваю, потому что дрожжи могут есть только растворенный сахар. Засыпаю пачку дрожжей, перемешиваю. Закрываю крышку с водяным затвором. Жду 1 неделю, пока дрожжи перебродят. Перегоняю в ректификационной колонне.

Над своим «коньяком» я колдую следующим образом:

«Коньяк» через 3 месяца выдержки

Готовлю дубовые плашки:

заливаю кипятком; через 2-3 часа меняю воду; так играюсь примерно три дня; промываю их содой и полощу под проточной водой. Заливаю дубовые плашки спиртом в стеклянной бутылке.

Видите, даже наклейку нарисовал. А что в итоге…

Какой результат я получил

И получил такое пойло, которое пить невозможно! Если поначалу напиток настаивался медленно и просто отдавал дубом, то через 3 месяца он превратился в реальную «плинтусовку», как говорят самогонщики.

Пить такое невозможно, и есть только два пути его использования: вылить в канализацию или заново прогнать через ректификацию.

Однако к тому времени я стал уже умнее и опытнее. Понял, что всякие экономичные варианты приведут к подобному результату. Я купил дубовые бочки из скалистого дуба, нагнал виноматериал, и у меня уже настаивались, в будущем обещающие быть вкусными, коньяки.

И я решил, что получившееся пойло вполне можно использовать в восполнении градуса, который украдут ангелы. Каждый бондарь знает, что это такое. За время настаивания крепкого алкоголя может теряться до 10 % жидкости и/или градусности в зависимости от влажности окружающего воздуха.

Теперь я добавляю эту плинтусовку в бочки по мере потери объема жидкости, не боясь, что я нарушу вкус коньяка.

А вы пробовали сами делать коньяк на плашках? Может, у вас получилось лучше?