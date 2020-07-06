Как сейчас помню, лето, жара, мы с ребятами набегались в казаки-разбойники, пить хочется сил нет. А тут квас привезли разливной, радости нет границ!

И стоил всего 6 копеек за кружку, хорошо мама всегда давала несколько копеек. Ничего вкуснее того холодного кваса не пил, сейчас такой не делают. Приходится делать самому, магазинные вообще не понимаю.

Эту историю прислал мой подписчик Пётр Н.

Процесс приготовления кваса

Свой первый квас я решил приготовить, когда нашел в магазине вот такую вот пачку.

Мне показалось, что это идеально как для первой пробы. Ведь все что нужно уже есть. Готовил строго по рецепту на обратной стороне коробки:

Залил сухую смесь литром кипятка. Через полчаса добавил еще 6 литров горячей воды. Когда заготовка для кваса остынет где-то до 30-35 градусов, нужно развести в ней дрожжи. Я потратил 2 пакетика сухих дрожжей по 11 грамм. Через 6 часов всыпал 2 стакана сахара и оставил бродить в закрытой таре до появления пены. Потом остается только процедить и охладить в морозилке.

Получается неплохо на вкус, но, если честно, я ожидал, что будет попроще. В упаковке оказались обычные панировочные сухари, так что попробовать можно, но хлебный квас сделать проще.

Справка! В квас не обязательно добавлять сахар. Такой напиток пойдет для окрошки.

Рецепт ржаного кваса

Берем горбушку ржаного хлеба и режем на кубики по 1-1,5 см. Внимание! Покупайте самый простой и дешевый хлеб без кориандра, тмина и т.д. Обжариваем сухарики на большом огне. Сковорода должна быть сухая, т.е. без 0масла. Жарим, пока у хлеба не появится твердая корочка. Попутно разводим дрожжи: 11г сухих дрожжей на полкружки теплой воды с 2 ложками сахара. Когда появится пена — можно заливать в банку. В банку закидываем сухари, дрожжи, полстакана сахар и заливаем все водой — потребуется где-то 2,5 л. Закрываем банку и оставляем ее часов на 12 бродить. Справка! Либо не закрывайте крышку слишком плотно, либо периодически ее приоткрывайте, чтобы убрать газы. Готовый квас процеживается, а потом можно пить!

Рецепт ржаного кваса у меня получился даже проще, чем по заготовке. Единственный нюанс: нужно поджарить сухари.

Вкус получается очень насыщенный. Цвет — почти черный. В холодильнике напиток без проблем проживет дней 10.

Рецепт хлебного кваса в домашних условиях

Используйте в качестве «базового» рецепта инструкцию для ржаного кваса. Не обязательно следовать один в один с рецептом. Не обязательно брать черный хлеб, квас получится приготовить и на белом хлебе.

А вот покупать упаковку с «сухариками» для кваса не стоит. Они все в масле, соли и специях и напиток просто не получится.

На ржаном хлебе получается темно-коричневый квас, на белом — светло-желтый. Получается разный сорт, как в пиве. Чем больше сухарей и меньше жидкости, тем более насыщенный цвет получится. Хотя с белым хлебом добиться темно-коричневого не получится никак.

Обычно квас готовится без всяких добавок. Но специи добавить можно. По своему вкусу. Я люблю иногда добавить в банку апельсины, если делаю светлый квас. Даже не чищу их, просто режу небольшими дольками. Легкий цитрусовый привкус гарантирован!

Как приготовить квас без дрожжей

Дрожжи — основной ингредиент для кваса. Он же должен бродить, чтобы появилась легкая газированность. Можно использовать сухие или прессованные дрожжи. А можно пойти в обход!

Я иногда вместо дрожжей беру 100г изюма без косточек. Его нельзя мыть, так как он берется ради диких дрожжей, что остались на его кожуре. Сам процесс приготовления кваса не меняется, т.е. засыпаем все в банку, а вместо дрожжей — изюм. И ставим бродить.

Но обычно бродит такой квас намного дольше — ему нужно дня 2. Кроме того напиток будет слегка кисловатый, а газированность ощущается меньше.

Кстати, может у кого-то есть свои секреты приготовления кваса? Делитесь в комментариях. Будем экспериментировать вместе!