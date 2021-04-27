Рассказываю как сделал самогон на яблоках, которые пришлось измельчать дрелью с цементомешалкой пока искал блендер

Друзья, давно хотел с вами поделиться рецептом простейшего самогона из яблок. Продукты для него нужны самые простые, а самогон выходит с оригинальным запахом и вкусом. Легко пьется, не дает похмелья. А самое главное, на выходе стоит буквально копейки, особенно, если брать яблоки со своего огорода.

Историей поделился подписчик блога Михаил.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Не зря говорят — если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. И спиртные напитки обязательно нужно пробовать сделать самому, как делали наши предки. Только так я буду знать, что пью сам, и чем угощаю друзей. Поэтому решено не бросать экспериментов и гнать самогон из подручных, тем более, почти бесплатных материалов.

Сырьем послужили яблоки с участка. Мои родители — завзятые садоводы-шестисоточники, выращивают яблоки в невероятных количествах. Каждый год непонятно, куда девать десятки килограмм спелых плодов.

Названия сортов уже никто не помнит, но один позднеспелый красноплодный сорт мы собираем уже в сентябре или октябре. После дозревания в подполе уже в декабре яблоки становятся сладкими. Их-то мы и выбрали, как исходный материал.

«Важно!» Брагу можно делать не только из яблок, но и из сока, варенья, джема.

Какие ингредиенты потребуются

яблоки нарезанные — одно ведро;

сахар — я брал 5 кг, можно и меньше, если сорт сладкий;

дрожжи винные, но ни в коем случае не хлебопекарные;

вода — 18 литров, она должна быть чистая и теплая.

Для приготовления я беру:Дрель с насадкой для измельчения яблок — отлично заменяет блендер.

Можно еще добавить горсть изюма, для вкуса и лучшего брожения. Его также не нужно мыть. Несколько груш или айва, случайно завалявшиеся в подвале, только улучшат вкус и аромат самогонки.

Процесс приготовления

Сначала я отбираю плоды без признаков гнили. Мыть яблоки не надо, это плохо скажется на бродильном процессе, если есть явная грязь, можно ее аккуратно стереть или срезать. Яблоки нарезаю, вынимаю сердцевину и хвостики.

Теперь яблоки нужно измельчить в кашу. Для этого была взята электродрель на 2 кВт с насадкой для размешивания цементных смесей. Опустить насадку в ведро с плодами, включить дрель и измельчать до готовности.

Затем сахар нужно растворить в теплой воде при температуре примерно 30 градусов. Сладкую водицу вместе с фруктовым пюре я залил в бродильную емкость, все это перемешал еще раз.

Желательно, чтобы брожение происходило при температуре от 24 до 30 градусов. У меня емкость стояла около батареи. Я использовал большую стеклянную бутыль на тридцать литров, оставшуюся у родителей еще с советских времен.

«Совет!» Сверху бутыль нужно закрыть марлей или гидрозатвором, чтобы не разводились мушки.

Раз в два-три дня важно перемешивать брагу и наблюдать за степенью готовности. Процесс обычно занимает 1-3 недели, у меня брага вызрела за 15 дней. Когда мякоть яблок осядет на дно, а жидкость останется сверху, процесс брожения можно считать завершенным. Теперь нужно перегнать получившуюся брагу два раза.

После первой перегонки измерить крепость и разбавить так, чтобы содержание спирта было около 20 %. Затем перегнать жидкость во второй раз. Первые процентов десять объема слить, их лучше не использовать внутрь.

Остальное разбавить до сорокаградусной крепости, налить в емкость, можно засыпать немного активированного угля, который потом отфильтруется. Поставить в темное место на три дня, затем можно подавать на стол.

Какой результат я получил

Результатом я доволен. На праздники есть что поставить на стол гостям, да еще и можно хвастаться рецептом самогона. Жена тоже довольна, потому что экономится семейный бюджет. Родителям приятно, что не зря они занимаются огородом, яблоки пригодились.

Если вы не переборщили с углем, то в самогоне будет присутствовать аромат яблок, что очень приятно. Это вам не просто спирт разбавленный, а натурпродукт.

Получившийся самогон из яблок.

Но вот одна незадача. Жена с подругами любит ликер Blue Curacao и прочую экзотику. А как добиться подобного привкуса, неизвестно. Краситель синий купили, но что добавить для получения аромата?

И вообще, если кто-то сталкивался с самостоятельным изготовлением конкретно этого ликера, что добавить? С приготовлением напитка мы справились, вкус отменный, но хочется чего-то еще, каких-то новых оттенков аромата.

Некоторые перед второй перегонкой настаивают спирт на апельсинах, чтобы самогонка получилась ароматнее, но я делаю без этого, боюсь, что на качестве отразится. Если у кого-то есть подобный опыт, было бы интересно узнать.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!