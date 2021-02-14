Готовлю ту самую, знаменитую «Зеленую фею»: мой опыт получения абсента в домашних условиях

Я перепробовал много алкоголя. Не подумайте чего, не тот о ком вы подумали – просто ценитель. Мне нравятся неоднозначные напитки с интересным вкусом, необычной подачей и богатой историей. Модные коктейли идут мимо, а вот бренди, бурбон, Metaxa (метакса), ракия или кальвадос – то, что надо.

Историю прислал подписчик Сергей Игоревич из Воркуты в надежде на помощь читателей.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Разумеется, я не мог пройти мимо абсента. Однако вечер дегустации этого напитка стал одним сплошным разочарованием. Крепкая жидкость с химозным вкусом никак не походила на легендарную «зеленую фею». Бутылка отправилась на дальнюю полку бара, я же отправился в интернет.

Спустя несколько часов я понял следующее:

В магазинах и барах продают обычную настойку «под абсент». Подобие настоящего абсента можно попробовать в Чехии и Швейцарии. За четверть моей месячной зарплаты Настоящего абсента нет.

Если настоящего абсента нет, то единственный выход – сделать его самому!

Какие ингредиенты потребуются

Ингредиент Масса, грамм Стоимость, рублей Полынь горькая 70 60 Анис 50 80 Фенхель 50 60 Спирт 85% 1000 500 Мята 30 70 Мелисса 20 70 Самогонный аппарат - 2000

Вариантов нашлось множество, и все они являются той или иной версией старинного французского рецепта. Выделив основное, я составил следующий список:

Травы покупаются в аптеке. Спирт нигде не купить, пришлось просить у знакомых литр крепкого 80 % самогона взаймы. Водка для рецепта не подходит.

Дистиллятор взял самый простой без насадок и сухопарников за 2000 рублей. Покупал на сайте объявлений, поскольку новый не укладывался в бюджет. Выглядел аппарат не очень, но со своей задачей он справился более чем достойно.

Процесс приготовления

Имея на руках все необходимое, я приступил к делу. Полынь, анис и фенхель засыпал в стеклянную банку, залил спиртом и хорошо перемешал. Около чайной ложки полыни я оставил для окрашивания напитка в будущем.

Банку поставил в тазик под струю горячей воды на 15 минут. Затем закрыл воду и оставил банку купаться до остывания. Процесс повторял в течение дня около 12 раз, да и на ночь оставил ее в воде.

К утру спирт превратился в бурую жижу с болотным запахом. Настало время перегонки. Я собрал аппарат и залил в перегонный куб травяное болото. В банку плеснул пол-литра холодной воды, хорошенько встряхнул, чтобы собрать остатки трав со дна и стен, и вылил к основной жидкости.

Перегонку вел медленно, на средней мощности. Первые капли дистиллята собрал в рюмку (там как раз 50 грамм) и вылил. Эти «головы» придают абсенту резкий привкус. Далее собирал основную фракцию до литра, как указано в оригинальном рецепте.

Вообще, ориентироваться лучше не на объем, а на вкус, периодически пробуя дистиллят. Как только почувствовал неприятный маслянистый привкус – прекратил перегонку. Хвосты собирать не стал, просто вылил все содержимое куба.

Теперь самое интересное – окрашивание. Я перелил половину дистиллята в литровую банку, добавил чайную ложку полыни, одну столовую ложку мелиссы и две мяты. Банку закрыл и повторил трюк с тазиком и горячей водой. Примерно через 40 минут жидкость приобрела насыщенный зеленый цвет.

Окрашенный дистиллят я дважды процедил через марлю, слегка отжав травы, и один раз через бумажный фильтр. Смешал с бесцветной частью и получил чуть менее литра изумрудного напитка. Да, часть спирта осталась в травах, но отжимать сильнее я не рискнул: абсент мог получиться мутным.

Какой результат я получил

Абсент получился совсем не таким, как магазинный! Пил я его классическим способом, разбавляя водой через кубик сахара. Обжигающе - прохладный вкус с ароматом аниса и тонкой полынной горечью.

Я не верил, что без какого-либо опыта у меня с первого раза получится настолько хороший результат. В ближайшее время собираюсь повторить успех, используя спирт собственного производства. Уверен, что качество станет еще лучше.

Единственное, что меня смутило: при разбавлении водой напиток не мутнеет. Кто-нибудь из абсентоваров сталкивался с подобной проблемой?

Возможно, стоило четко придерживаться оригинального рецепта или дольше греть банку с травами? Или вообще попробовать настаивание холодным способом? Господа, у кого какие мысли?

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!