Как из пророщенной пшеницы сделать 86-градусный самогон: делюсь своим рецептом и процессом

Как и все «самогонщики» - я немного маньяк в хорошем смысле этого слова. И почти алхимик. Постоянно улучшаю свои рецепты, добавляю разные травы, приправы, экспериментирую с суслом. Всех мои изыскания объединяет одно – на выходе получить качественный алкоголь для личного употребления.

История, которую прислал наш подписчик Алан из Башкирии.

Почему я решил делать алкоголь сам

Сколько себя помню, в моей семье всегда гнали самогон. Процесс это довольно долгий, требовал не только трудовых затрат, но и финансовых. Чего стоит только платежи на газ, электричество, воду, сахар, дрожжи.

Но оно того стоило. Из 35 литров сусла выходило около 10 литров чистейшего экологически чистого продукта, с которым уже потом экспериментировали – делали разные настойки и наливки. Времени на все обычно уходит около месяца. С коньяками дольше.

Основная причина, почему я гоню самогон – на водку постоянно повышают акцизы, она дорожает, а качество падает. А еще вот такие ограничения вводят.

Такие объявления в последнее время появляются часто.

Не все сразу получалось гладко, то горький был, то крепость не та. «Головы» и «хвосты» попадали в основную массу. Очень часто сусло перебраживало, и приходилось начинать все сначала.

Тогда я понял, что важно соблюдать как пропорции, так и температурные условия, в которых готовится сусло.

Какие ингредиенты понадобятся

вода только родниковая или колодезная, в ней содержится меньше всего примесей и нет хлора – 35 литров;

пророщенная пшеница – 1 кг, ростки придают пикантный пшеничный привкус, нет горечи и практически отсутствует сивушный запах;

дрожжи прессованные – 1 пачка в 500 грамм, сухие не признаю принципиально, уж слишком они быстродействующие, бродят хорошо, но сусло потом пахнет химией;

самый главный ингредиент – сахар, без которого не будет нормального брожения, его потребуется 1 килограмм на 4 литра воды, тогда конечный продукт будет менее терпким и более приятным.

Идеального рецепта приготовления сусла нет. Мне больше нравится своя рецептура, проверенная временем (расчет на алюминиевую флягу объемом 40 литров, позже стал делать в баллонах из-под пива):

Важно! Очень часто встречаю сахар из серии «несладкий», как и соль из серии «несоленая». То есть делаешь все по рецепту, а в итоге все получается не так. Я беру сахар от производителя, а не дистрибьютора. У нас в Башкирии это Раевский и Чишминский сахарные заводы со своим сырьем.

Процесс приготовления

Сахар беру в мешках, потом пересыпаю в емкости.Пшеницу лучше заранее прорастить, на это уйдет лишние 2 дня, но оно того стоит. Все тщательно перемешивается, чтобы насытилось кислородом, потом переливается в емкость. Осталось дождаться брожения.

Я не ставлю перчатку, потому что коты очень любят играть с ней когтями и протыкают ее. У меня обыкновенный гидрозатвор, сделанный из капельницы.

Трубка выводится в емкость с водой. Когда пузырьки перестают выходить – брага готова, можно ее перегонять.

Процесс брожения.

Старайтесь не наполнять емкость по самое «не хочу», газам нужно пространство, иначе есть опасность, что у вас сорвет или крышку, или разорвет саму бутыль. Это чревато, в первую очередь, травмами, если вы находитесь рядом.

Еще важный момент – соблюдать температурный режим. Если будет холодно в комнате, где стоит сусло, то брага не выбродит как надо, получится обыкновенная кислушка. Самогон из нее получится слабым, некрепким и будет сильно пахнуть.

Идеальная температура – 22-24 градуса. Если для сусла вы используете пшеницу, то не стоит добавлять различные компоты, засахаренное варенье. Сложно рассчитать количество сахара и дрожжей для качественного брожения, потому что в них уже есть ферменты.

Какой результат я получил

На выходе у меня 10 литров чистого самогона, без запаха, без примесей, крепостью около 86 градусов. Я не проверяю алкометром, определяю уже на «глаз», вернее, на вкус.

Перепробовал много различных рецептов, но пшеничный мне нравится больше остальных из-за простоты соблюдения пропорций. Главное, помнить о нюансах с сахаром и не пробовать сэкономить, добавляя варенье.

Перегонка.

А какие пропорции соблюдаете вы, есть ли у вас свой «идеальный» рецепт, из чего делаете сусло? Поделитесь своими секретами, потому что мне всегда интересно пробовать что-то новое.

*Злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью!