Магазинное вино стоит от 400 р за 0.7л, а я делаю свое домашнее за 150, да еще и без дрожжей и консервантов: делюсь рецептом

Так получилось, что жена с работы (она торговала в овощном магазинчике) часто приносила уцененный виноград. Я подумал: почему бы мне не попробовать из этого винограда сделать вино. Кое-какие познания в этой области были, а опыт придет со временем, ничего тут сложного нет.

В юности я жил на Северном Кавказе и помнил, что там вино делал каждый. Но они его делали из собственноручно выращенного винограда, мне же придется использовать покупной. Однако и из уцененного винограда вино получилось замечательное.

Даже сегодня, когда жена давно ушла из торговли, каждую осень в разгар сезона я покупаю виноград, чтобы сделать несколько литров натурального домашнего вина.

Эту историю прислал мой подписчик Александр.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Повторюсь, что, не доверяя нашему общепиту, занимаюсь понемногу виноделием на своей кухне. Самое вкусное, сладкое, терпкое и красивое вино получается из винограда сорта кишмиш черный.

На втором месте – изабелла. Аромат, вкус вина из этого сорта – один из лучших. На третьем месте молдавский черный виноград «Молдова», он крупный, сладкий, но в продаже бывает недолго и нечасто.

Тайфи розовый, если нет других сортов, тоже подойдет. Красивого рубинового цвета, конечно, такая ягода не даст, однако приятный розовый оттенок тоже очень эффектно смотрится. Качество своего вина, будь оно розовое, белое или красное, будет несравнимо с тем, что мы приобретаем в магазинах.

Большинство из нас не имеет возможности покупать марочные вина от 1 000 рублей за бутылочку. А если и есть такая возможность, попробуйте еще выбрать эту бутылочку, чтобы не нарваться на фальсификат.

В низкой ценовой категории, 400-600 рублей, наверняка есть и натуральные вина, и подделки. Вот только опять же найти и отличить хорошее от плохого «на глаз» невозможно.

Какие ингредиенты потребуются

2 кг винограда.

100-200 г сахара.

Стеклянная банка объемом 1-1,5 л.

Кусочек марли или сито для процеживания.

Эмалированная кастрюля, где виноград будет бродить.

На 1,0-1,2 литра натурального, без добавления воды, вина потребуется:

Ну и, конечно, время, чтобы обработать ягоды и потом следить за процессом созревания вина. Но все эти хлопоты посильны любому, было бы желание. А результат точно порадует.

Процесс приготовления

Купленный виноград тщательно мою, и даю кистям обсохнуть.

Есть мнение, что виноград нельзя мыть: он не забродит. Откуда это пошло? Не знаю. Я более 15 лет делаю домашнее вино, всегда мою купленный виноград, но ни разу не было случая, чтобы вино не получилось.

Видимо, когда-то в деревнях виноград со своих виноградников не мыли и это было нормально. Но принесенные с городского рынка грозди мыть надо обязательно. На процессе это не отразится: все будет прекрасно бродить.

Передавленный виноград в эмалированной или стеклянной таре – в теплое место. Пусть это будет стол на кухне.

Накрытую крышкой или полотенцем массу перемешиваю один-два раза в день.

Важно! Перемешивать массу обязательно! Если этого не сделать, мятый виноград покроется плесенью.

Через один максимум два дня забродившие ягоды поднимутся вверх «шапкой». Все правильно, процесс идет нормально, можно процеживать.

Беру кусок марли или сито и процеживаю в стеклянную банку.

Жмых выбрасываю, в забродивший сок добавляю сахар. Рекомендуется на литр -200 г сахара. Кто не любит очень сладкое, может положить 50 или 100 г.

Накрываю баночку кусочком хлопковой ткани либо обычной разовой перчаткой из полиэтилена. У горловины перчатку или ткань закрепляю резинкой.

Банку с вином также держу в тепле. Можно на той же кухне на столе. Желательно затемнить банку. Я укутываю полотенцем или из обычной газеты скотчем склеиваю «рубашку» и надеваю на банку.

Через день на дне банки появится осадок. Сливаю вино, а осадок выбрасываю. Так делаю столько раз, сколько будет собираться осадок на дне банки. В общей сложности процесс займет до 20 дней.

Важно! Если вино не сливать с осадка, оно будет горьким. Поэтому следите за отстаиванием и удаляйте вовремя.

Когда перебродивший виноградный сок станет кристально прозрачным, а осадок перестанет появляться на дне, молодое вино готово. Выше я упоминал о перчатке. Пока вино будет играть, она – в вертикальном положении. Брожение закончится – перчатка упадет.

Можно так следить за готовностью вина, однако, я не всегда этого придерживаюсь. Я понимаю, что вино готово только по его цвету и осадку на дне. Полностью прозрачное вино без осадка - закрываю крышкой и выношу в прохладное темное место.

Какой результат я получил

Такое вино без консервантов и каких-либо добавок простоит очень долго. До появления следующего урожая винограда точно. Делайте по потребности. Если за сезон зима-весна выпиваете 20-30 литров вина, столько и готовьте.

Если 1 кг винограда стоит 80 рублей, а из 2 кг винограда выйдет 1,2-1,5 литра. вина, получается, что литр домашнего вина будет стоить не дороже 150 рублей.

Важно! Не пропустите момент, когда размятые ягоды начинают бродить. Обычно это второй день. Сливайте через сутки после начала брожения. Если передержать смесь и не слить забродивший сок, он превратится в уксус.

В магазине бутылочка 0,7 л стоит, допустим, 400 рублей. Что в нее наливают – неизвестно. Так пусть я потрачу время, но зато буду знать, что у меня в стакане настоящий виноградный сок, перебродивший и ставший вином, а не вода с краской, сахаром и дрожжами. Я прав?