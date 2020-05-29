Магазинный стоит дорого, а дешевый - невкусный: как приготовить простейший джин дома

Все мои друзья знают об одной из моих безумных влюбленностей – джине. И все равно, что совсем не женский напиток. Раньше с мужем покупали его у знакомых, которые возили алкоголь из дьюти-фри, но со временем эта лавочка прикрылась.

Обычный магазинный джин стоит дорого, а дешевый – невкусный, в бары мы ходим нечасто. Тут-то муж и предложил начать делать напиток дома. Я ни на что особо не рассчитывала, но в итоге была приятно удивлена. Делюсь с вами.

Эту историю прислала моя подписчица Анастасия И.

Подготовка

Для начала работы пришлось перерыть буквально весь Интернет. Предлагалось множество рецептов с разными видами джина, рецептами его приготовления и составляющими.

Тем более, что рецептом и советом очень много, а я от изготовления алкоголя далека.

Тут еще и оказалось, что нужны бочки, аппарат для перегонки, а технологий существует по меньшей мере пять.

Когда я уже было опустила руки, позвонила отцу, который тут же сказал выезжать к ним с мамой на дачу с ингредиентами.

Ингредиенты

Я купила 100 граммов можжевельника, два апельсина, два лимона, пачку кориандра, корицы, фенхеля, аниса и тмина.

Несмотря на то, что в рецептах его не было, взяла тертый имбирь, поскольку очень его люблю. Сразу предупреждаю, можжевельник в супермаркете не купить. Мне пришлось идти за ним в аптеку.

Что касается главного – спирта, сами мы его не делали, покупали у друзей очищенный самогон на овсяных хлопьях. С этим советую не рисковать, покупать только у проверенных людей или делать самим.

Изготовление

Изготовление – процесс не быстрый. То есть, утром начать, а вечером попивать коктейль, сидя у камина не выйдет. Я тоже узнала об этом не сразу и была разочарована.

Сначала мы решили делать не слишком много – примерно 1,5 литра, чтобы попробовать нам с мужем и родителям.

80 граммов можжевельника мы опустили в литровую банку самогона, закрыли ее крышкой и спрятали в погреб. С лимона и апельсина сняли цедру. Цедра смешалась со всеми купленными специями и молотым имбирем.

Специй добавляли по четыре чайных ложки. Получившуюся смесь залили самогоном и тоже спрятали в погреб. Настаивать смесь нужно пять дней.

Этим занимались родители, на лето переехавшие на дачу, поскольку настойку нужно было каждый день перемешивать, специи и можжевельник немного приминать ложкой, чтобы активнее появлялись запах и вкус.

Через пять дней мы с мужем снова приехали. Полученные настойки нужно было сцедить. Делали мы это через марлю. После сцеживания получилось каждой из настоек чуть меньше литра.

Их мы слили в двухлитровую банку, вышло примерно 1,7 литра. Разницу до двух разбавили водой. Вода должна быть чистая и не горячая. Мы разбавляли водой, температура которой примерно 25 градусов, до этого отфильтровав ее.

Дальше настойка залилась в самогонный аппарат на среднюю температуру нагревания. Я очень боялась, что это уберет запах, но нет, все в порядке. Первые тридцать миллилитров мы слили, побоялись, что будет что-то вредное.

Последние 70 миллилитров тоже пришлось слить, потому что алкоголь пошел уже мутноватый. На выходе получилось 1,3 литра. До 1,5 разбавили холодной фильтрованной водой, чтобы чуть снизить крепость.

Как оказалось, сразу из-под аппарата пить его тоже нельзя. Встретились мы все уже через пять дней.

Результат

Результат мне понравился. Джин вышел ароматный, на вкус немного не похожий на магазинный. Скорее всего, дело в сухости. Пить его просто с лаймом немного тяжеловато, а вот с коктейлями зашел на «ура». Особенно мне, любительнице кислятины.

Таким же любителям рекомендую мешать его с Мартини «Extra Dry» (зеленым), синим Швепсом или тоником. Если по вкусу что-то более сладкое, то вишневый сок, сок сицилийского апельсина или Швепс «Мохито».

Мужу моему понравился джин и в чистом виде. Пьет его с лаймом, лимоном и просто за ужином. А сам процесс нам понравился. Задумываемся о покупке оборудования и изготовлении виски.

А вы когда-нибудь делали домашний алкоголь? Расскажите о своем опыте!