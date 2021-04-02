Недавно поехали с коллегой в алкомаркет, выбирать спиртное на предстоящий корпоратив. Поскольку у нас чисто мужской коллектив, мы присматривались только к крепкому алкоголю. Мне приглянулись в том числе и несколько настоек, а мой товарищ начал возмущаться, мол - это более женский вариант.

У нас даже завязался небольшой спор, прямо посреди магазина. Выяснилось, что коллега представляет себе настойку как один из вариантов десертного спиртного.

В итоге я предложил воздержаться от покупки банальной магазинной водки, а на корпоративе продегустировать мою домашнюю мандариновку. Готовится она достаточно долго, но у меня всегда имеются запасы в домашнем баре.

Историей поделился подписчик блога Денис.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Мандариновку и правда иногда называют десертным ликером. Но именно в том случае, если добавить в нее много сахара. Мне же по душе более классический вариант, который прекрасно подойдет для мужской компании. Моя домашняя мандариновая настойка уже ждет поездки на мужской корпоратив.

Для приготовления крепкой и несладкой мандариновки потребуются следующие ингредиенты:

свежие мандарины – 10 шт. (на ближайшей оптовой базе покупаю килограмм за 140 рублей);

водка «Талка» – 1 л (литровая бутылка стоит 510 рублей);

сахар – 3 чайные ложки (килограмм сахара в «Магните» покупаю за 45 рублей).

Чем меньше сахара будет добавлено, чем крепче получится настойка. Поэтому ориентируйтесь на свои предпочтения. Опытным путем я определил для себя идеальную порцию – 3 чайные ложки.

В классическом рецепте используется не мякоть мандаринов, а их цедра. Поэтому при выборе важно обращать внимание именно на внешний вид фруктов. Внешняя оболочка цитрусовых должна быть в идеальном состоянии, без вмятин, порчи, темных пятен. Также рекомендую дополнительно выбирать мандарины на ощупь. Покупать стоит только твердые, упругие. Не мягкие, переспелые!

Поскольку я большой поклонник мандариновки, частенько посещаю оптовые фруктово-овощные базы. Могу полчаса копаться в груде фруктов и отбирать самые лучшие экземпляры для моей настойки

Для создания мандариновки понадобится только кастрюля или большая стеклянная банка. Если вы будете настаивать на самогонке, то логично использование самогонного аппарата. Но мой метод приготовления максимально простой и сподручный.

Процесс приготовления

Белый слой, который находится под цедрой, добавит горечи мандариновке. Поэтому его рекомендую отделить и выбросить.

Я использую только цедру мандаринов. Поэтому отданные за фрукты деньги не уходят только на настойку. Мякоть можно пустить на закуску или на приготовление натурального сока.Хорошенько промываю мандарины под горячей водой, счищаю цедру, помещаю ее в банку. Заливаю водкой, закрываю, встряхиваю. Убираю в холодильник и жду 3 недели. Для удобства можно делать настойку в небольших банках. Главное – плотно забить ее цедрой мандаринов.

Покупаю еще 100 гр. свежих мандаринов, очищаю, мякоть пропускаю через соковыжималку, размешиваю с сахаром. Фильтрую подготовленную настойку через марлю, добавляю в нее мандариновый сок. Настаиваю еще 3 дня, фильтрую, дегустрирую.

Что получится в итоге

Цвет яркий, летний, радующий глаза. Оттенок напоминает обычный апельсиновый или мандариновый сок, но разбавленный спиртом. Вот такую сочную настойку я получил после окончательной фильтрации.

Мандарин хорошо заглушает запах водки и самогона. Аромат у настойки получился приятный, фруктовый.

По вкусу сравнил бы настойку с элитным магазинным алкоголем. Мои вкусовые рецепторы подсказывают, что мандариновка похожа на дорогое белое вино. Первые нотки – умеренная сладость и чуть-чуть спирт. Очень долгое приятное цитрусовое послевкусие. Настойка по себестоимости вышла всего в 695 рублей за 1 л.

Что можно добавить/заменить в рецепте

Вариантов мандариновки достаточно много. Например, водка заменяется практически любым алкоголем. За основу можно брать самогон, коньяк, виски, ром или просто 45 % спирт.

Если хочется более десертный вариант настойки, добавьте вместо сахара побольше меда. Для своей жены готовил мандариновку с добавлением чайной ложечки ванилина. Получился очень нежный по аромату и вкусу напиток.

Более экзотической и сложной по вкусовым ноткам мандариновка станет, если добавить в нее щепотку корицы, гвоздики или можжевельника. Еще можно использовать не свежую цедру, а сушеную. Или сделать композицию более сложной и совместить мандарины с лимоном, апельсином и/или грейпфрутом.

Сделал небольшую порцию мандариновки с лимоном. По вкусу более кислая, а цвет в разы бледнее за счет добавления лимонной цедры.

Как подавать и с чем употреблять настойку

Обычная домашняя настойка может быть представлена в виде дорогого алкоголя, если налить ее в красивый небольшой бокал. Подавать советую со льдом. Моя идеальная подача мандариновки – симпатичный бокал, лед и фрукты для закуски.

Отлично сочетается с легкими закусками. Поскольку вкус мандариновки умеренно сладковатый, она сочетается и с шоколадом, и со свежими фруктами (как сладкими, так и кислыми), и с орешками.

Люблю мандариновый настойку за то, что это универсальный вариант. Она дополнит и легкий романтический вечер, и плотный мужской ужин. Я уже сравнивал мандариновку с белым вином. И это не зря! Как и вино, настойка гармонирует с любыми мясными блюдами, гарниром, салатами, если не переборщить с сахаром.

Считаю, что мандариновку незаслуженно относят к сомнительным спиртным напиткам, не достойных званого ужина. Согласны ли вы, что эта настойка – несомненный конкурент магазинной элитке? И поделитесь, с какими ингредиентами предпочитаете делать мандариновку вы? Очень неравнодушен к ней и, может, отмечу для себя новый рецептик.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!