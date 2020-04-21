Здравствуйте, уважаемые читатели. Мне от бабушки досталась дача с яблоневым садом. Однажды урожай выдался настолько большим, что кроме обычного варенья, компота и повидла, я решила приготовить домашнее вино.

Люблю сидр, а тут такая возможность. Надо сказать, что я не профессиональный винодел, и это был мой первый опыт.

Такое письмо я получил от моей подписчицы Светлана. С удовольствием поделюсь ее рецептом и с вами.

Как я решила приготовить вино сама и какие ингредиенты понадобятся

Сначала я варила варенье и джем, потом закрывала компоты, а потом увидела по местному ТВ передачу про вино из смородины.

Я вооружилась смартфоном, благо вечером на даче делать особо нечего. Через пару часов решение пришло – мешок антоновки станет домашним вином.

Воодушевившись, я начала рыться в кладовке, и нашла там только одну пятилитровую бутыль. Вторую я купила у соседа по кооперативу.

Шланги для сооружения гидрозатвора приобрела в обычном магазине в отделе «Все для дачи». Там же я разжилась крышками. А пластилин для герметизации позаимствовала у дочки в обмен на пару яблочек.

Собственно на 10 кг яблок мне потребовалось:

10 стаканов сахарного песка

около литра воды.

В оригинальном рецепте была сложная схема доливки в брагу воды, но я особо ее не придерживалась, просто добавила по полстакана кипяченой воды на каждый литр полученного из яблок сока и все.

Соковыжималка у меня была, кастрюля (эмалированная) для сусла тоже. Процесс занял примерно полгода, а результат мы попробовали с подругами в канун Рождества. Итак, перейдем к процессу изготовления.

Процесс

Для начала я помыла яблоки, и вырезала сердцевинки специальной яблокорезкой. Можно и ножом, конечно, но у меня был этот инструмент, почему бы и не упростить себе работу. Потом выжала сок.

Соковыжималка у меня старая, это и к лучшему, так проще собрать мякоть на сусло. Я вытряхнула все содержимое из соковыжималки (включая жмых), и залила соком. Три дня смесь стояла в эмалированной кастрюле.

Мой совет: закройте верх от мошкары куском плотной ткани.

Пока сусло бродит, его надо пару раз в день перемешивать. Для этого подойдет деревянная мешалка. Металл лучше не использовать.

Через три дня сусло я процедила через обычную двойную марлю в 10 литровые бутылки. Попутно добавила в сусло примерно 800 мл воды.

Лить сок в бутыли надо так, чтобы сверху оставалось место. Вино будет бродить, а значит, может сорвать крышки, если это условие не соблюсти.

Дальше нас ждет немного математики. Сусло бродит постепенно, и бактерии, которые перерабатывают сахар, хотят кушать, как и люди. То есть не все сразу, а маленькими порциям. Да, их надо подкармливать.

Как это делать правильно:

в первый день заряжаем по 100 г сахара на каждый литр разбавленного водой сока, слегка перемешиваем;

потом во 2, 3 и 4 дни досыпаем по 30 г на каждый литр;

с пятого дня от старта брожения добавляем ежедневно еще по 20 г сахара на каждый литр;

Нюансы, которые главнее всего

Совет: крышки лучше прорезать тонким ножом для колки льда или пробить в низ дырки долотом. Если пытаться проделать дыры обычным ножом, может получиться плохо.

В первый же день брожения надо закрыть бутылки крышками, в которые вставляются шланги. Конструкцию загерметизировать и поместить шланги в бутылки с водой.А можно и просто надеть на бутылку резиновую перчатку, которая в процессе выделения газов брожения надуется и будет приветственно махать вам.

Сколько будет бродить вино? Я оставляла на 2 месяца, причем в темное место не прятала, просто оставила на кухне. Когда вода в гидрозатворе перестала булькать, а перчатка на бутылке упала – это означает, что брожение завершилось.

Теперь процеживаем вино через марлю и разливаем в бутылки. Затем для дозревания я поместила их в прохладном погребе.

Результат

Готовый продукт больше всего напоминает яблочный сидр, сладкий и с газами. Он не похож на обычное вино и не напоминает шампанское, как пишут некоторые. Несмотря на длительность и достаточно трудоемкий процесс, яблочное вино оправдало мои надежды.

Вино получилось умеренно сладким, со свежим ароматом яблок. Такого нет в покупном сидре, что выгодно отличило мое творение от других напитков за столом.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Умельцы говорят, что можно добавлять вдвое меньше сахара, чтобы получить сухое вино. Но я попробую это в следующем году, если будут снова яблоки. А вы готовили плодовые вина? Понравилось?