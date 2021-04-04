Прекрасный женский праздник в этом году чуть не стал причиной раздора между мной и моей супругой. За несколько дней до 8 марта она стала надувать губки и предъявлять мне претензии. Суть упреков в том, что я же как обычно подарю ей привычный подарочный набор – цветы, шоколад и еще какую-нибудь стандартную ерунду.

Признаюсь, что моя женщина попала в точку – уже был подготовлен небольшой аналогичный презент. Но после ее слов мне захотелось чем-то удивить супругу. Думал долго и начал вспоминать, что же она любит.

Шоколадные конфеты и легкие «женские» спиртные напитки. Решил поэкспериментировать и самостоятельно приготовить для любимой вкуснейшую настойку на шоколадных конфетах.

Историей поделился подписчик блога Валерий.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Мне понравился именно этот рецепт, потому что особо не придется заморачиваться на специальное оборудование. Достаточно иметь под рукой обычную кухонную кастрюлю и стеклянную банку. Также рекомендую найти красивую бутылку для готовой настойки. Вот такой подарок я изначально планировал заказать для жены. Кому интересно – одна такая шоколадная шкатулочка обошлась бы мне в 6700 рублей!

Ингредиенты тоже простые и недорогие. Все можно купить в ближайшем супермаркете:

шоколадные конфеты «Маска» – 100 гр. (в «Пятерочке» упаковку 250 грамм купил за 90 рублей);

водка «Талка» – 0,25 л (в «Красное&Белое» купил за 143 рубля);

сахар – 3 чайные ложки (за 1 килограмм отдал 46 рублей);

ванилин – на кончике ножа (пакетик стоит 5 рублей);

порошковые специи корицы и гвоздики – обе на кончике ножа (за 2 пакетика заплатил около 50 рублей).

Специи и ванилин не являются обязательными ингредиентами при приготовлении настойки. Но рекомендую их добавить. Даже минимальное их количество сделает аромат и вкус неповторимым.

Брать самую дорогую водку смысла не имеет, поскольку акцент делается не на нее. К тому же вкус шоколада сгладит недостатки дешевого спиртного. А вот качеству конфет необходимо уделить пристальное внимание.

В составе не должно быть изобилия красителей и вкусовых добавок. Также шоколадные конфеты стоит брать строго без экзотической начинки.

Вот за такую упаковочку я заплатил всего 90 рублей! Конфеты из детства, отличного качества и прекрасного вкуса – лучший выбор для настойки.

Процесс приготовления

Набираю в кастрюлю воду. Разворачиваю конфеты, ставлю их на водяную баню минут на 10-15. Должна получиться жидкая шоколадная масса средней густоты. Когда конфеты растопятся до такой консистенции, их пора добавлять в будущую настойку.

В стеклянную банку наливаю водку. Следом переливаю в нее растопленные шоколадные конфеты. Добавляю сахар, ванилин, специи.

На данном этапе очень важно тщательно перемешать все ингредиенты. Перед тем как закрыть банку, необходимо убедиться, что получилась однородная смесь. Без комочков!

Что получится в итоге

Важно! Перед употреблением ее нужно взболтать.

Плотно закрываю банку, убираю ее в холодильник. Минимальное время настаивания – 12 часов. Если возможности позволяют, лучше подержать настойку на холоде как можно дольше. Желательно до 3 суток.Получилась очень интересная настойка. По цвету темно-коричневая, по текстуре неоднородная, напоминает дорогие импортные ликеры. Держал в холодильнике несколько суток. За это время мое творение расслоилось на 2 части – густая шоколадная основа снизу и подкрашенная конфетами водка сверху.Аромат сложный, но приятный, сладковато-ванильный. Во вкусе абсолютно не чувствуется спирт, а прослеживается шоколадное послевкусие с нотками специй. Не приторная настойка. Но явно не для регулярного распития в больших количествах. Моя настойка на шоколадных конфетах.

Результатом доволен – получился весьма качественный женский ликер. Да и по себестоимости все в пределах разумного. На покупку всех ингредиентов потратил 334 рубля (причем конфеты, сахар, ванилин и специи остались в запасе). Хорошая цена за 0,3 л настойки.

Как подавать и с чем употреблять настойку

Перед тем как разливать настойку по бокалам или стопкам, еще раз напоминаю, что бутылку нужно хорошенько встряхнуть. Это поможет двум частям напитка слиться в одну целую композицию.

Употреблять настойку без закуски не стоит. Несмотря на приятный шоколадно-ванильный вкус, не забываем и о присутствии водки в составе! Идеально сочетается с орешками, дольками апельсина, грейпфрута, манго, небольшими кондитерскими десертами (например, с мини-эклерами).

Подавать шоколадную настойку лучше всего с фруктами или ягодами. Я предпочел чернослив. Не советую закусывать настойку шоколадом. Вкус настойки и такой закуски будет слишком монотонным. Лучше порадовать вкусовые рецепторы более сложным сочетанием.

Моя супруга осталась очень довольна таким необычным подарком, к тому же сделанным своими руками. Хотя я и опасался, что она неодобрительно отнесется к спиртному в качестве презента.

Хотелось бы спросить ваше мнение (особенно девушек) – стоит ли продолжать экспериментировать с подобными алкогольными сюрпризами для женщины или же это выглядит как моветон? А также будет интересно почитать ваши рецепты сладких настоек. Может, среди них найду что-нибудь и для себя.

