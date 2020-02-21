Моя монастырская настойка из 90-х на тёрне с соседского куста: готовила втихую от мужа, потому что был дефицит

По жизни я не пью. Но мне всегда было интересно, как готовят алкогольные напитки. С водкой всё ясно. Меня интересовали различные настойки и наливки. Я сладкоежка, а они сладкие. Очень мне нравился вкус ликёра с молочным шоколадом.
Но интернета раньше не было, а в советской России была полная монополия на изготовление спиртных напитков. Все секреты держались в строжайшей тайне. Узнать их можно было разве что у бабушки. Но у меня таковой не было.
Эту историю прислала мне моя подписчица и по совместительству тетя моей жены Анастасия Александровна. Ее настойку я сам пил неоднократно, но о том, как впервые ее приготовили не знал.
Почему я решила сделать алкоголь самаНа дворе стояли 90 годы. Перестройка принесла одновременное отсутствие и денег, и товаров. Каждый выживал как мог. Зато появилась возможность свободного бизнеса, а вместе с ней и продвинутые народные умельцы.
Они стали печатать книги с различными рецептами и продавать их в газетные киоски. Стоили они дёшево, раскупались быстро. Одно из таких изданий купила и я.
Это была маленькая брошюрка, которая имела незамысловатое название «Спиртные напитки своими руками». В ней было описано приготовление настоек на ягодах и спирту.
Кулинар я никакой – готовить от рождения не люблю. Но один рецепт был настолько прост, что по силам даже мне. Это была настойка «Монастырская». Одним из ингредиентов была чёрная смородина.
Как и у всех в то время, у меня был огород. Но вот смородиной там и не пахло. Все 6 соток плотно засаживались картошкой и другими овощами. Зато рядом была просёлочная дорога. А вдоль неё росли колючие терновые кусты.
В сентябре они покрывались небольшими синими ягодками. Эти ягодки имели довольно приятный вкус. Для тех, кто не знает, тёрн – это дикая слива.
Я задумалась. Смородину мне покупать точно не на что. Почему бы не попробовать заменить её терном. Он бесплатный. Сказано – сделано. Часа два я посвятила сбору терновых ягод. Кусты колючие. Я ободрала все ноги и руки, но нужное количество набрала.
Внимание! Ягоды терновника созревают в середине сентября. Собирать их нужно в это время. Позже они становятся вялыми и опадают.
Какие ингредиенты потребуютсяВ рецепте было указано, что для настойки нужно:
- 1л водки или спирта,
- 3 кг сахара,
- 2 л ягод.
Хочу напомнить, что в то время, и водка и сахар были по талонам. Всё это достояние нации скупалось ежемесячно и хранилось в шкафах.
Испортить литр водки – получить грандиозный скандал с мужем. А испорченный сахар (всего килограмм в руки на месяц на человека) – это несладкая каша для детей. Но… Охота хуже неволи.
Процесс изготовленияГотовить пришлось в большой тайне. Продукты из заначки тоже были взяты втихаря. Процесс заключался в следующем:
- Берём трёхлитровую стеклянную банку.
- Укладываем в неё 2 литра ягод. Банка заполняется на две трети.
- Заливаем ягоды 1 литром спирта. Банка наполняется полностью, закрываем винтовой крышкой.
- Ставим в тёмное место.
- Настаиваем три месяца, регулярно встряхивая.
Тёмное место было моим спасением. Не знаю, чтобы я делала, если б банку нужно было держать на свету. А так я надёжно спрятала её на дальней полки в кладовке и стала ждать. Спустя три месяца процесс изготовления нужно продолжить:
- Жидкость из банки сливается в отдельную стеклянную тару, которая плотно закрывается крышкой.
- Оставшиеся ягоды засыпают 1.5 кг сахара и настаиваются ещё месяц.
- За месяц сахар вытягивает из ягод сок. Его нужно слить в тару со спиртовой настойкой, тщательно перемешать.
- Оставшиеся ягоды снова засыпают половиной оставшегося сахара. Процесс повторяется.
- Через месяц годы засыпают сахаром в последний раз. Образовавшийся сок сливается в общую тару.
Содержимое тщательно перемешивается и настаивается ещё две недели. После этого настойка готова, и напиток можно разлить в бутылки для хранения.
Внимание. Если ягоды после первого или второго раза стали совсем сухими, то процесс можно прекращать.
Какой результат я получилаПроцесс приготовления занял почти 7 месяцев. Результат оказался потрясающим. Это была прозрачная жидкость тёмно-вишнёвого цвета с очень приятным специфическим вкусом. Он не был похож ни на сливу, ни на вишню.
Но был просто необыкновенным. Словами это передать нельзя, потому что сравнить не с чем. Но можно попробовать, приготовив этот напиток. А я блеснула своими достижениями, угощая подружек на 8 марта.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!А у вас есть настойки, которые вы считаете своими «фирменными»? Поделитесь со мной рецептами. А то скоро лето, а к нему, как известно, надо готовиться заранее.