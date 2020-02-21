Моя монастырская настойка из 90-х на тёрне с соседского куста: готовила втихую от мужа, потому что был дефицит

По жизни я не пью. Но мне всегда было интересно, как готовят алкогольные напитки. С водкой всё ясно. Меня интересовали различные настойки и наливки. Я сладкоежка, а они сладкие. Очень мне нравился вкус ликёра с молочным шоколадом.

Но интернета раньше не было, а в советской России была полная монополия на изготовление спиртных напитков. Все секреты держались в строжайшей тайне. Узнать их можно было разве что у бабушки. Но у меня таковой не было.

Эту историю прислала мне моя подписчица и по совместительству тетя моей жены Анастасия Александровна. Ее настойку я сам пил неоднократно, но о том, как впервые ее приготовили не знал.

Почему я решила сделать алкоголь сама

На дворе стояли 90 годы. Перестройка принесла одновременное отсутствие и денег, и товаров. Каждый выживал как мог. Зато появилась возможность свободного бизнеса, а вместе с ней и продвинутые народные умельцы.

Они стали печатать книги с различными рецептами и продавать их в газетные киоски. Стоили они дёшево, раскупались быстро. Одно из таких изданий купила и я.

Это была маленькая брошюрка, которая имела незамысловатое название «Спиртные напитки своими руками». В ней было описано приготовление настоек на ягодах и спирту.

Кулинар я никакой – готовить от рождения не люблю. Но один рецепт был настолько прост, что по силам даже мне. Это была настойка «Монастырская». Одним из ингредиентов была чёрная смородина.

Как и у всех в то время, у меня был огород. Но вот смородиной там и не пахло. Все 6 соток плотно засаживались картошкой и другими овощами. Зато рядом была просёлочная дорога. А вдоль неё росли колючие терновые кусты.

В сентябре они покрывались небольшими синими ягодками. Эти ягодки имели довольно приятный вкус. Для тех, кто не знает, тёрн – это дикая слива.

Я задумалась. Смородину мне покупать точно не на что. Почему бы не попробовать заменить её терном. Он бесплатный. Сказано – сделано. Часа два я посвятила сбору терновых ягод. Кусты колючие. Я ободрала все ноги и руки, но нужное количество набрала.

Внимание! Ягоды терновника созревают в середине сентября. Собирать их нужно в это время. Позже они становятся вялыми и опадают.

Какие ингредиенты потребуются

1л водки или спирта,

3 кг сахара,

2 л ягод.

В рецепте было указано, что для настойки нужно:

Хочу напомнить, что в то время, и водка и сахар были по талонам. Всё это достояние нации скупалось ежемесячно и хранилось в шкафах.

Испортить литр водки – получить грандиозный скандал с мужем. А испорченный сахар (всего килограмм в руки на месяц на человека) – это несладкая каша для детей. Но… Охота хуже неволи.

Процесс изготовления

Берём трёхлитровую стеклянную банку. Укладываем в неё 2 литра ягод. Банка заполняется на две трети. Заливаем ягоды 1 литром спирта. Банка наполняется полностью, закрываем винтовой крышкой. Ставим в тёмное место. Настаиваем три месяца, регулярно встряхивая.

Готовить пришлось в большой тайне. Продукты из заначки тоже были взяты втихаря. Процесс заключался в следующем:

Тёмное место было моим спасением. Не знаю, чтобы я делала, если б банку нужно было держать на свету. А так я надёжно спрятала её на дальней полки в кладовке и стала ждать. Спустя три месяца процесс изготовления нужно продолжить:

Жидкость из банки сливается в отдельную стеклянную тару, которая плотно закрывается крышкой. Оставшиеся ягоды засыпают 1.5 кг сахара и настаиваются ещё месяц. За месяц сахар вытягивает из ягод сок. Его нужно слить в тару со спиртовой настойкой, тщательно перемешать. Оставшиеся ягоды снова засыпают половиной оставшегося сахара. Процесс повторяется. Через месяц годы засыпают сахаром в последний раз. Образовавшийся сок сливается в общую тару.

Содержимое тщательно перемешивается и настаивается ещё две недели. После этого настойка готова, и напиток можно разлить в бутылки для хранения.

Внимание. Если ягоды после первого или второго раза стали совсем сухими, то процесс можно прекращать.

Какой результат я получила

Процесс приготовления занял почти 7 месяцев. Результат оказался потрясающим. Это была прозрачная жидкость тёмно-вишнёвого цвета с очень приятным специфическим вкусом. Он не был похож ни на сливу, ни на вишню.

Но был просто необыкновенным. Словами это передать нельзя, потому что сравнить не с чем. Но можно попробовать, приготовив этот напиток. А я блеснула своими достижениями, угощая подружек на 8 марта.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А у вас есть настойки, которые вы считаете своими «фирменными»? Поделитесь со мной рецептами. А то скоро лето, а к нему, как известно, надо готовиться заранее.