Рылась давеча в старой тетрадке моей бабушки и нашла записи о мятном ликере. Я не помню, чтобы в семье кто-то его готовил, поэтому мне было очень интересно, что получится, и я решила попробовать сделать. Тем более мяты было очень много.

Хотя на первый взгляд мята и алкоголь, по мне абсолютно не совместимые вещи. Но читаем далее, рецепт и мои впечатления.

Такое письмо мне отправила моя подписчица Валентина из Вологды. Спешу поделиться ее рецептом и с вами.

Необходимые ингредиенты

мята – 100г;

водка – 1 л;

мед – 200г;

вода – 300г.

Для приготовления мне потребовалось:

Отдельно стоит поговорить о мяте. Видов ее очень много: обычная, так сказать классическая, ментоловая, мелиса или как ее еще называют «лимонная мята». Я беру букет из нескольких видов, так как каждый из них хорош по-своему.

Если взять просто мяту или мелису, то вкус будет не такой яркий, ментоловая, даст слишком леденящий эффект. Поэтому отличный результат получается, при соблюдении баланса.

По три весточки каждого растения – это идеальное сочетание. Я беру для ликера только свежую мяту. Собираю молодые побеги, сантиметров по 10 высотой.

Получится напиток, по вкусу напоминающий знаменитый «Мохито». В нем есть и леденящая прохлада, но не так сильно выраженная, и лимонное послевкусие.

Процесс изготовления

Промытые веточки мяты закидываются в банку и заливаются водкой, плотно закрываются крышкой и настаиваются в теплом месте 2 недели. Через две недели отфильтровывают настой через марлю, веточки удаляют, они выполнили свою работу и больше не нужны. Готовят сироп: 200 мл меда и 300г воды, смешивают и нагревают до 40˚ С, медленно помешивая, до полного растворения меда. Смешивают сироп и настой. Закрывают и оставляют на неделю в прохладное место. Через неделю отфильтровывают через марлю. Напиток готов к употреблению.

Для того, чтобы приготовить этот освежающий напиток, необходимо следовать нехитрому алгоритму:

Я разливаю ликер в красивые бутылки и храню в холодильнике плотно закрытыми.

Что получилось в итоге

Когда настаивание мяты только начиналось, то раствора был бесцветным. Затем он приобретает зеленоватый оттенок, но при долгом настаивании может стать коричневатым. Все зависит от сортов используемой травы. Цвет на вкусовые качества ни как ни влияет.

Крепость полученного ликера составляет 20-25 градусов. Вкус сладкий, мятно-лимонный, напоминающий коктейль мохито, освежающий, мягкий, сладковатый.

Напиток одинаково любят и представительниц прекрасного пола и мужчины. Цвет конечного продукта, у меня получается зеленовато-желтый. Очень интересно смориться в бокале.

Отдельно хочу отметить, что мое любопытство меня не подвело. Напиток и вправду очень интересный с вкусовой точки зрения. Все, кто его пробовали, не могут поверить, что это творение моих рук. Спрашивают, где покупаю.

Вещь очень эксклюзивная получается. Рецепт рассказываю лишь, тем, кто разгадывает состав. Мяту узнают, но вот мелису не признают, называют чаще лимон, ну, а мед и тем более не определим ни кем.

Как и с чем пить мятный ликер

Ликер мы употребляем летом, во время посиделок у бассейна в жару. Обычно в бокал с ликером добавляю лед. Люблю подавать его к столу с легкими закусками: фруктово-сырными канапешками, тарталетками, мясными или сырными нарезками, а также с мороженным.

Абсолютно не подходят к нему овощи с грядки. Помидоры и огурцы тут лишние. Также не подойдут тяжелые блюда, такие, как мясо, плов, запеченная рыба и т.п.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Ликер – напиток аристократов, подаваемый по большим праздникам. Мы же любим его употреблять и в повседневной жизни. А как вы считаете: напитки должны подходить к ситуации? Или алкоголь выбирается по желанию?

Хочу сегодня ликера и буду его употреблять, и не важно, что я в рабоче-крестьянской одежде и только что выкопала всю картошку.