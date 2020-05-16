На участке выросла мята, решила попробовать её не в кулинарии, а в настойке: что вышло в итоге

Я живу в небольшом пригородном поселке. У меня есть маленький участок земли, где растут кусты смородины, малины и крыжовника. Этим я и ограничивалась, ну не нравится мне окучивать 5 соток картошки и собирать огурцы ведрами.

Но в прошлом году у меня чудесным образом выросла мята. И что, спрашивается, с ней делать? Я не слишком «продвинутый» кулинар. Но вот от бабушки мне досталась тетрадка, в которую она записывала рецепты домашнего алкоголя. Вот я и решила попробовать мяту не в кулинарии, а в настойке.

Так начала свой рассказ моя подписчица Алиса С. С удовольствием поделюсь ее рецептом и с вами!

Почему я взялась за приготовление настойки

Я уже слышала от многих знакомых, что они делают различный алкоголь с добавлением мяты. В магазинах видела бутылки мятных настоек.

Да и в книгах рецептов встречала упоминания об этом. Вот и решила: чем черт не шутит? Может стоит попробовать и свои силы на этом поприще?

Я не очень хорошо разбираюсь в алкогольных напитках, особенно крепких. Поэтому самым тщательным образом проштудировала информацию о мятных настойках не только в бабушкиной тетради, но и в интернете.

Из чего ее делают? В чем заключается процесс приготовления? С чем можно комбинировать? Вкусно или нет?

Почитав и подумав хорошенько, я решила, что выводы делать надо на собственном опыте. Тем более что мята растет под окном. И принялась готовиться к процессу.

Ингредиенты, которые потребовались

1 литр водки;

120 грамм мяты;

3 лимона;

400 грамм сахара;

100 грамм воды.

Для приготовления мятного ликера мне понадобилось совсем немного компонентов:

Вот, собственно, и все. Но перед тем как приступить к практической части, необходимо сделать заготовки.

В первую очередь мне нужно было подготовить мяту. Я нарвала пучок и хорошо его вымыла. Затем разложила на столе веточки и отделила листочки. Стебли мне не пригодились. Листочки я подсушила при помощи бумажного полотенца, слегка примяла деревянной скалкой, чтобы лучше отделялся сок.

После этого я сняла цедру с лимонов. Делать это нужно аккуратно, чтобы не попала мягкая белая часть кожуры.

Процесс приготовления

Для начала я взяла стеклянную банку объемом 2 литра. В нее поместила измельченную мяту и лимонную цедру.

Следующим компонентом моего напитка является лимонный сок. Я пользовалась небольшой механической соковыжималкой. Буквально два-три движения, и сок готов. Очень удобная штука, я вам скажу. Просто, быстро и легко можно выдавить сок из любых цитрусовых. Но можно выдавить сок и руками.

Полученный сок лимона, я добавила в банку с мятой и цедрой.

Последним ингредиентом настойки является водка. Я долила алкоголь, банку плотно закрыла крышкой и поставила на 10 дней в кухонный шкаф. Место должно быть темным и теплым.

Содержимое банки я встряхивала каждый день в течение всего периода настаивания.

Спустя 10 дней я вытащила банку из шкафа. Сделала марлевый фильтр (просто сложила ткань в 4 слоя) и процедила содержимое емкости.

Предварительно я сварила сахарный сироп. Для этого нагрела воду и сахар до полного растворения последнего. Полученный сироп я остудила до комнатной температуры. Можно и не делать этого, а просто добавить сахар в алкоголь, но он плохо растворяется. А вот сироп смешивается с ликером быстро и просто.

Стеклянная банка уже освободилась после процеживания алкогольной составляющей коктейля и туда я налила остывший сироп. Потом добавила процеженную настойку. Снова закрыла банку крышкой и отправила отстаиваться в шкаф еще на 5 дней.

Все, напиток готов. Я во второй раз пропустила его через марлю и разлила по стеклянным бутылкам для хранения.

Какой получился результат

Что же, пора бы и попробовать, что получилось. Мы с мужем уютно расположились на террасе и налили себя по рюмочке напитка. Вы знаете, нам сразу понравился аромат. Я бы назвала его «лимонная свежесть». Сделав глоток, я ощутила умеренную сладость с легкой кислинкой в композиции.

Насыщенный мятой напиток хорошо освежал. Отлично чувствовался в составе и лимон. А вот вкус водки был незаметен. Нам с мужем понравилась домашняя настойка и теперь я делаю ее каждое лето. Готовить ее просто и быстро, а вот результат превосходит все ожидания.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Эксперимент удался. И вы знаете, мне захотелось продолжить свои «творческие занятия» и приготовить еще какой-нибудь напиток. Посоветуйте, какой еще алкоголь сделать дома? Такой, чтобы не очень сложно и ингредиенты не были слишком дорогими.