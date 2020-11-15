Надоели обычные браги, попробовал сделать настойку на грецких орехах: делюсь рецептом и результатом, на который ушло только 60 рублей

Купил я самогонный аппарат, перегнал сахарную брагу. Получился отличный самогон. И первой, и тройной перегонки. Все перепробовал. Потом начал искать, как лучше всего очищать самогон.

И в интернете нашел, что самогонку можно чистить грецкими орехами. Я попробовал. Ничего не могу сказать об очистке (надо сдавать в лабораторию), но запах от грецкого ореха остался отличный.

Значит, настало время делать разные настойки. Я решил попробовать сначала не только очистить самогон скорлупой грецкого ореха, но и настоять на грецких орехах наливку.

Историю прислал мой давний читатель Алексей.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Для получения самогона можно использовать самый простой самогонный аппарат стоимостью от 4 000 рублей, состоящий из кастрюли, охладителя и градусника.

Для получения более чистого самогона лучше приобрести аппарат от 6 000 рублей или ректификационную колонну, которая стоит от 10 000 и выше.

Для получения настойки на грецких орехах по моему опыту лучше использовать только перегородки. Настаивание на скорлупе дало у меня горчинку в настойку, а настаивание на внутренних перегородках вообще не дало запаха, но придало напитку тонкий вкус.

На рынке есть различные грецкие орехи:

Чили;

Китай;

Узбекистан.

Часто продавцы говорят про афганский орех, но по официальной статистике грецкий орех из Афганистана к нам не завозится.

Я пробовал использовать орехи из Чили и Узбекистана. Если вкус напитка от настаивания на скорлупе орехов очень сильно меняется (но всегда горький), то настойка, приготовленная из перегородок разных орехов неотличима.

Процесс приготовления

настаивание конечного продукта;

настаивание концентрата самогона;

настаивание перегородок грецких орехов на чистом спирте.

Я пробовал разные комбинации настаивания:

В первом случае для приготовления настойки я разливал самогон в пол-литровые бутылки и в каждую добавлял по 10 грамм перегородок. Отмерял на обычных кухонных весах.

Во втором случае, как показано на первой фотографии, я в бутылку емкостью 0,25 литра засыпал перегородки почти на полный объем и добавлял самогон или спирт уже в орехи. В дальнейшем я в перегнанный самогон просто лил концентрат из такой бутылки.

Для придания дополнительных вкусов напитку я пробовал добавлять вместе и порознь гвоздику, чернослив. Но так как я люблю обычно чистые продукты, мне больше всего понравилась настойка только на орехах, без добавок.

Что получится в итоге

Самые лучшие результаты получились при настаивании скорлупы грецких орехов на спирту.

Второе место занял напиток, приготовленный по первому способу – настаивание самогона на небольшом количестве скорлупы.

При этом цвет напитка становится светло-коричневым, запах настойки практически не отличается от запаха простого самогона (видимо, перекрывается остатками сивушных масел), а вот вкус становится очень тонким, практически не чувствуются «хвосты».

Такая настойка пьется легко и незаметно приводит к опьянению. То есть пить ее надо аккуратнее.

Себестоимость напитка при этом составляет 60 рублей на бутылку 0,5 литра, и в нее входит только стоимость ингредиентов для браги, электричества на подогрев кастрюли и воды для охлаждения.

Понятно, что перегородки грецких орехов ничего не стоят, так как сами орехи потребляются в пищу, а это всего лишь отходы.

Что можно добавить/заменить в рецепте

Как я уже писал, любители могут добавить в настойку гвоздику, чернослив и другие ягоды и пряности, но тогда это будет настойка уже не на орехах.

Я пробовал добавлять в самогонку острый перец, однако перец совершенно не подошел ко вкусу к орехам. Мне пришлось эту настойку перегонять заново, чтобы не выливать в канализацию.

Если говорить о спирте или более тщательной перегонке самогона (троекратная перегонка с отбором «хвостов» и «голов»), то получается более чистый продукт. Про такой говорят, «как слеза младенца».

Для еще лучшего очищения я использую внутри холодильника медную сетку «Панченкова». После перегонки эта сетка покрывается серой и каким-то серебристым налетом, и я понимаю, что все эти соединения в случае отсутствия сетки попадают в настойку, а потом и в наши желудки.

Вот такие эксперименты с самогоном я провожу в свободное время. Нравится ли вам такое хобби?