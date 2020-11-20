Надоели обычные настойки да браги, решил пустить в ход клубнику: делюсь 3 простыми рецептами клубничной наливки

Купив самогонный аппарат, я понял, что теперь моим хобби будет изготовление разных настоек, наливок, напитков и коньяков. Верите, я даже пить их не успеваю. Только дегустирую, так сказать.

Однажды я попробовал сделать наливку на клубнике. Клубника – моя любимая ягода. Если при социализме ее можно было достать только на собственном садовом участке, то теперь ее можно купить в любое время и свежую, и замороженную, и даже сушеную. Именно это подвигло меня на пробы и эксперименты.

Историю прислал давний подписчик блога Александр.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

водка;

самогон;

спирт-сырец.

Настойки можно делать из любого вида алкоголя:

Так как у меня свой самогонный аппарат, я пробовал делать настойку на собственном самогоне и на водке.

Свой самогон.

Для получения сладкой настойки помимо ягод клубники понадобится сахарный песок.

Существует несколько способов приготовления, и я все их пробовал.

Процесс приготовления

Ягоды целиком заливаются водкой в банке с большим горлышком. Водка (самогон) должны покрывать ягоды более чем на 3 см. В результате получил водку со вкусом клубники. Не очень праздничный напиток, но пить приятнее, чем просто водку. Сначала в трехлитровую банку насыпаю 1 кг сахарного песка, потом сверху кладу разрезанную или проколотую вилкой клубнику и дальше заливаю водкой (самогоном). Настаиваю один месяц. Потом процеживаю напиток через обычный фильтр кувшин типа Аквафора. Получается более женский, сладкий напиток, настойка. Это уже праздничный вариант. Сначала готовлю сахарный сироп - 100 грамм сахара на литр воды. В горячий сироп кладу нарезанную клубнику и 5 минут кипячу. Это позволяет вытянуть из ягод больше вкуса и в дальнейшем быстрее настаивать наливку. Потом заливаю готовую смесь в трехлитровую банку и добавляю ее до краев водкой (самогоном). В результате получается настойка крепостью 25-30 градусов. Эту настойку я обычно пропускаю просто через марлю, а не через фильтр. Она получается более густая и большей градусности, чем вторая.

В зависимости от того какой напиток в результате я хочу получить, я протестировал три способа приготовления:

Настаивание клубники с сахаром.

Что получится в итоге

Мне больше нравится третий вариант настойки, потому что он крепче второго. В продукте полностью пропадает вкус водки или самогона, он становится тягучим. Иногда его даже можно добавлять в чистую водку уже в рюмке, так как консистенция похожа на сироп.

Как обычно, в наливку иногда хочется добавить дополнительные вкусы - лимон, корицу, гвоздику, сухофрукты. Я пробовал делать разные настойки, но чаще всего мне нравится оригинальный вкус крепкого напитка с клубникой. Поэтому я больше ничего не добавляю.

Наливка в бутылке.

Если говорить о замороженной клубнике, надо сказать, что напиток из нее получается с менее насыщенным вкусом. Отличие наливки на замороженной клубнике от обычной такое же точно, как и сам вкус замороженной клубники по сравнению со свежей.

Если я делаю наливку из замороженной клубники, то использую только рецепт с сахарным сиропом.

Как подавать и с чем употреблять настойку

Если вы любите несколько раз в неделю пропустить 50 грамм вкусного напитка, то первый рецепт, без добавления сахара, будем самым лучшим.

Для праздничного стола, например на Новый год, лучше всего подойдет настойка, сделанная по второму рецепту. Особенно если вы не растворяете весь сахар, который закладывается в банку.

Для получения более крепких напитков я добавляю в рюмку водки или спирта не более 10 % полученного по третьему рецепту ликера. Именно такая настойка мне нравится больше всего. А моей жене нравится напиток с меньшим градусом и более сладкий.

А что бы вам понравилось больше?