Однажды, отдыхая в Лоо, под Сочи, я решил купить местного коньяка. Продавцы уверяют, что это настоящий коньяк, только в розлив.

Кто-то говорит, что это ворованная заводская продукция и так далее. Однако таксист честно сказал, что никаких коньяков здесь нет, это простой разведенный и подшаманенный спирт.

Тогда решил купить чачи. Выбор был огромный — чача на киви, на абрикосах, еще на чем-то. И только один старый дед-грузин честно сказал, что настоящую чачу, как и хорошее вино на Кавказе можно выпить, только если нальет друг.

Все остальное — подделка, разбодяженный спирт, подкрашенный химией и напичканный ароматизаторами — хочешь, с запахом граната, хочешь — хоть утренней зари…

А еще он мне сказал, что они там тоже гонят самогон из всего, потому что винограда не то что на всех отдыхающих, на себя не хватает. Виноградная настоящая чача - редкость. Из нее же делают и коньячный напиток, а все остальное - ерунда для туристов.

Эту историю прислал мой подписчик Олег.

Как я решил делать коньяк

Вернувшись домой я понял, что даже дорогие коньяки мне в последнее время попадаются паршивые. Куда лучше мой самогон и домашний коньяк, из-за которых я практически перестал пить покупное. И даже если нет дубовых бочек, то все равно можно приготовить вполне достойный крепкий алкоголь.

Вот и решил я, что если уж заморачиваться, то только с виноградом. С тех пор я никогда не «облагораживаю» сахарный самогон, а только тот, что сделан из виноградного сырья.

Нет, конечно, гоню я и обычный самогон двойной перегонки (иначе будут сивушные масла), но в домашний коньяк идет только виноград. Благо, его у меня для себя хватает.

Что потребуется для домашнего коньяка

Чтобы получился хороший коньяк, беру качественно очищенный самогон. Опытным путем понял, что молоко и прочая ерунда имеют сомнительную эффективность.

Крепость на коньяк 40-45 градусов. Еще нужна щепа дуба — это если, как у меня, нет бочки и надо имитировать процесс настаивания. Щепа добавляет терпкости за счет дубильных веществ, дает цвет и аромат.

Еще кладу ванилин — это факультативно, но тоже здорово обогащает букет.

Процесс приготовления

В нем несколько этапов. Начинаю с заготовки щепы.

Проще, конечно, купить готовые дубовые чипсы, но я сам заготавливаю поленья, чищу кору, колю на щепу, мочу в воде примерно сутки, а потом вымачиваю в слабом растворе соды в течение дня, промываю и кипячу на малом огне час.

Важно! Если плохо вымочить дуб, в нем будет много дубильных веществ. Поэтому не забывайте менять воду каждые 2 часа, можно даже чуть подогреть.

Сушка щепы. Вообще сушат в подвешенном виде, но я просто раскладываю на чердаке, где жарко. Через сутки кладу на противень и в духовку, на средний огонь. Прожарка дает цвет, поэтому чем больше жарить, тем темнее напиток. Вкус тоже меняется.

На трехлитровую банку идет примерно 30 г готовой щепы. Заливаю самогон, кладу небольшой стручок ванили или порошок на кончике ножа, закатываю крышкой и ставлю в темное место. Выдержка — сколько выдержишь. У меня стоял несколько месяцев максимум.

Совет! Многие кладут в самогон чабрец, лимонную корку, кардамон и прочие приправы. Я не сторонник — если сырец виноградный, то все дополнительное убивает естественный аромат. Маленького стручка ванили хватит!

Что в итоге

Не забывая периодически взбалтывать самогон, дохожу до розлива в бутылки. Закупориваю.

Пробую. На выходе вместо стартовой крепости 45 градусов нахожу чуть меньше — это за счет щепы. Вполне хороший напиток, ароматный, по вкусу схожий с настоящим коньяком. Разливаю в подходящую тару, многие не отличают.

В целом процесс довольно муторный, нескорый, но интересный. Кто-нибудь из вас настаивал домашний коньяк? Сколько максимум получалось выдержать?