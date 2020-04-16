Все детство я провел в Средней Азии, где весна начинается с пышного цветения абрикосовых деревьев. Летом абрикосы не было необходимости покупать на рынке - в период их созревания, участок под деревьями был густо усеян оранжевыми плодами.

Мы собирали абрикосы, беспощадно потрошили их, намереваясь достать косточки - сладкие с насыщенным миндальным ароматом. Прошли годы…

Так начал свое письмо мой подписчик Анатолий К. У меня абрикосы тоже ассоциируются с летом и детством, поэтому и заинтересовал его рецепт. Хочу поделиться им и с вами.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Честно признаюсь, что намерения приготовить алкоголь самостоятельно у меня не было: предпочитаю доверять профессионалам. Нежно-оранжевые, сочные, бархатистые абрикосы были приобретены для варки варенья - моего любимого с косточкой.

Но количество фруктов оказалось настолько значительным (жена позарилась на акцию в магазине), что срочно нужно было находить им другое применение. Супруга сварила компот, испекла пирог, а я решил приготовить абрикосовый ликер.

Семейных рецептов такого напитка не нашлось. Поэтому пришлось проторивать тропинку самостоятельно. Я решил обратиться за помощью к интернет-сообществу.

Какие ингредиенты потребуются

Проштудировав множество рецептов и просмотрев десяток видео, я принялся за производство. Ничего особенного для получения абрикосового ликера, как оказалось, не требовалось: сахар, водка (самогон) и, собственно, абрикосы.

Мне хотелось получить насыщенный по вкусу, но не слишком крепкий алкогольный напиток, поэтому я выбрал следующее соотношение ингредиентов:

абрикосы - 1 кг;

сахарный песок - 0,5 кг;

водка - 1,5 л.

Все что необходимо нашлось в “закромах”, поэтому недолго думая я приступил к священнодействию.

Процесс приготовления

Абрикосы помыть и слегка обсушить. Вынуть из фруктов косточки. Поместить абрикосы в емкость с высокими бортиками и пробить погружным блендером до получения однородной пюреобразной массы. Ввести в смесь сахар и аккуратным помешиванием добиться его растворения. Добавить водку. Перемешать. Вылить смесь в стеклянную банку, я использовал трехлитровую. Закрыть плотно крышкой. Поместить в темное теплое место на месяц.

Сложности в выбранном мною рецепте не было никакой. Достаточно следовать такому алгоритму:

Периодически (раз в неделю) необходимо заглядывать в “тайничок”, чтобы посмотреть, как созревает напиток и встряхивать содержимое.

По истечении месяца рекомендуется ликер отфильтровать через многослойную марлю или слой ваты. Я этого делать не стал, мне хотелось получить густой ароматный напиток, содержащий мякоть солнечного фрукта. Поэтому, мне показалось достаточным протереть дважды массу через мелкое сито.

Я не стал торопиться с дегустацией, а разлил ликер в бутылки с плотно закрывающимися крышками и поместил в холодильник. И забыл еще на 3 месяца.

Какой результат я получил

Через три месяца я достал бутылочку и порадовался, что все хорошо: сверху прозрачная жидкость, внизу - густая масса, - никаких посторонних примесей. Открыл и насладился действительно роскошным ароматом напитком.

При взбалтывании получился непрозрачный напиток, сохранивший яркий цвет, свежий аромат и кисло-сладкий вкус моего любимого фрукта - абрикоса. Во вкусе не чувствовался даже намек на водку, лишь приятный винный привкус. Важно, что сохранилось ощущение свежего фрукта - не приторно сладкого, а слегка кисловатого с интересной тропической ноткой.

Отмечу, что напиток получится в стиле унисекс - мягкость и деликатность понравилась женщинам, а терпкость и насыщенность - мужчинам.

Можно использовать полученный в домашних условиях ликер в качестве ароматизатора в кулинарии или готовить на его основе коктейли. Но на мой взгляд получился вполне самодостаточный алкогольный напиток, который станет прекрасным дижестивом.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Согласны со мной, что иногда открытия совершаются спонтанно? Главное, чтобы было желание и качественный исходный продукт. А как часто вы готовите настойки и какие у вас любимые?