Нашел в погребе засахаренное варенье с 2003 года: что будет если попробовать из него сделать самогонку

Когда переезжаешь жить в деревню, то сразу меняется весь образ жизни. Сначала ты строишь баню, потом дом, потом заводишь скотину, начинаешь делать заготовки и кульминация деревенской жизни – ты сам начинаешь гнать самогон.

Не потому, что это деревенская жидкая валюта, просто попробовав однажды у соседей, ты начинаешь ценить натуральный продукт и готов часами экспериментировать над разными вкусами с разными ингредиентами.

История от моего подписчика Михаила Л.

С чего все началось

Решили с женой провести ревизию погреба. Людская жадность – вещь непредсказуемая, сначала кажется, что всего мало, сажаешь уже не 2 куста смородины, а 20, потом думаешь, куда девать излишки.

Так получилось и у нас, варенья прошлых лет набралось литров 20, одна банка с этикеткой 2003 года, и то не прокисло, а только засахарилось.

Стали думать, куда девать все это великолепие. Морсы делать – не вариант, столько не выпьем, раздавать неудобно все-таки даже прошлогоднее, да и некому особенно. Первая мысль, которая пришла мне в голову – поставить брагу. Сахара не надо, добавить немного дрожжей, в летнюю жару самое то.

Важно! Если варенье уже забродившее, дрожжей добавлять не нужно. Можно добавить свежих немытых ягод. Хорошо сбраживает вишня, малина и смородина!

Какие ингредиенты потребуются

Пропорции можно делать любые, на ваш вкус. По личному опыту могу сказать, что чем больше сахара в варенье, тем меньше его потребуется.

Ориентируйтесь так: если вам кажется нормальным по сладости, значит, сусло получилось. На 20-литровую бутыль у меня уходит обычно около 5 литров варенья и небольшая пачка обычных сухих дрожжей.

Воду беру обычную, из колодца. Многие советуют кипятить, но я этого не делаю, просто оставляю в доме, чтобы нагрелась до комнатной температуры, Дрожжи развожу в теплой воде, температура около 37-40 градусов, так они начинают более активно бродить.

Важно! Предпочтительнее брать дрожжи в специализированных магазинах. Если нет возможности за ними ехать, подойдут и обыкновенные сухие хлебопекарные. Идеальный вариант – сырые дрожжи, но их в продаже очень мало. В нашем сельском магазине они бывают редко.

Процесс приготовления

Варенье нужно тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса. Если нужно, добавить воды. Влить готовые дрожжи, долить остатки воды. Предварительно подготовить емкость для браги: тщательно промыть, можно простерилизовать. Я это делаю на солнце, под прямыми солнечными лучами.

Гидрозатвор делаю самостоятельно, из обыкновенной системы для капельниц. Раньше использовал простую резиновую перчатку, она удобнее всего надевается на пластиковую 20-литровую бутыль.

Можно использовать любую тару, которая есть под рукой. Подойдет алюминиевая фляга, хотя есть противники ее использования. Идеально иметь в хозяйстве стеклянную бутыль только для вина и браги.

Долить остатки воды, все перемешать и поставить в темное теплое место для брожения. Сосед мне советовал периодически встряхивать массу, но я сделал всего пару раз, брожение шло активно и без моего вмешательства.

Через 2 недели брага была готова. Перегонял ее на самогонном аппарате типа «Дачник». Тогда у нас еще не было воды на участке, поэтому перегонка в нем шла без постоянного притока воды.

Достаточно было опустить один шланг в емкость. Мне такой способ не понравился, слишком много «хвостов» остается, потом переделал его.

Какой результат я получил

На мой вкус самогон получился с приятными фруктовыми нотками. Единственное, от чего я отказался, так это смешивать разные сорта варенья.

Ассорти получается слишком терпким, может, оттого, что было много сливового варенья, которое вяжет.

Лучше делать самогон из одного вида варенья, так у вас получится более качественный продукт с ароматом конкретной ягоды.

От части варенья мы освободились. На очереди остались заготовки с компотами. Может, у кого есть опыт, как их переработать в самогон? Жду ваших советов.