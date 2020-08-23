Нашел в погребе засахаренное варенье с 2003 года: что будет если попробовать из него сделать самогонку

Когда переезжаешь жить в деревню, то сразу меняется весь образ жизни. Сначала ты строишь баню, потом дом, потом заводишь скотину, начинаешь делать заготовки и кульминация деревенской жизни – ты сам начинаешь гнать самогон.
Не потому, что это деревенская жидкая валюта, просто попробовав однажды у соседей, ты начинаешь ценить натуральный продукт и готов часами экспериментировать над разными вкусами с разными ингредиентами.
История от моего подписчика Михаила Л.
С чего все началосьРешили с женой провести ревизию погреба. Людская жадность – вещь непредсказуемая, сначала кажется, что всего мало, сажаешь уже не 2 куста смородины, а 20, потом думаешь, куда девать излишки.
Так получилось и у нас, варенья прошлых лет набралось литров 20, одна банка с этикеткой 2003 года, и то не прокисло, а только засахарилось.
Стали думать, куда девать все это великолепие. Морсы делать – не вариант, столько не выпьем, раздавать неудобно все-таки даже прошлогоднее, да и некому особенно. Первая мысль, которая пришла мне в голову – поставить брагу. Сахара не надо, добавить немного дрожжей, в летнюю жару самое то.
Важно! Если варенье уже забродившее, дрожжей добавлять не нужно. Можно добавить свежих немытых ягод. Хорошо сбраживает вишня, малина и смородина!
Какие ингредиенты потребуютсяПропорции можно делать любые, на ваш вкус. По личному опыту могу сказать, что чем больше сахара в варенье, тем меньше его потребуется.
Ориентируйтесь так: если вам кажется нормальным по сладости, значит, сусло получилось. На 20-литровую бутыль у меня уходит обычно около 5 литров варенья и небольшая пачка обычных сухих дрожжей.
Воду беру обычную, из колодца. Многие советуют кипятить, но я этого не делаю, просто оставляю в доме, чтобы нагрелась до комнатной температуры, Дрожжи развожу в теплой воде, температура около 37-40 градусов, так они начинают более активно бродить.
Важно! Предпочтительнее брать дрожжи в специализированных магазинах. Если нет возможности за ними ехать, подойдут и обыкновенные сухие хлебопекарные. Идеальный вариант – сырые дрожжи, но их в продаже очень мало. В нашем сельском магазине они бывают редко.
Процесс приготовленияВаренье нужно тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса. Если нужно, добавить воды. Влить готовые дрожжи, долить остатки воды. Предварительно подготовить емкость для браги: тщательно промыть, можно простерилизовать. Я это делаю на солнце, под прямыми солнечными лучами.
Гидрозатвор делаю самостоятельно, из обыкновенной системы для капельниц. Раньше использовал простую резиновую перчатку, она удобнее всего надевается на пластиковую 20-литровую бутыль.
Можно использовать любую тару, которая есть под рукой. Подойдет алюминиевая фляга, хотя есть противники ее использования. Идеально иметь в хозяйстве стеклянную бутыль только для вина и браги.
Долить остатки воды, все перемешать и поставить в темное теплое место для брожения. Сосед мне советовал периодически встряхивать массу, но я сделал всего пару раз, брожение шло активно и без моего вмешательства.
Через 2 недели брага была готова. Перегонял ее на самогонном аппарате типа «Дачник». Тогда у нас еще не было воды на участке, поэтому перегонка в нем шла без постоянного притока воды.
Достаточно было опустить один шланг в емкость. Мне такой способ не понравился, слишком много «хвостов» остается, потом переделал его.
Какой результат я получилНа мой вкус самогон получился с приятными фруктовыми нотками. Единственное, от чего я отказался, так это смешивать разные сорта варенья.
Ассорти получается слишком терпким, может, оттого, что было много сливового варенья, которое вяжет.
Лучше делать самогон из одного вида варенья, так у вас получится более качественный продукт с ароматом конкретной ягоды.
От части варенья мы освободились. На очереди остались заготовки с компотами. Может, у кого есть опыт, как их переработать в самогон? Жду ваших советов.