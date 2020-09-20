Настоящий «вкус старости»: пробую приготовить старославянский горький напиток "Старка" по рецепту друга

А вам когда-нибудь доводилось пробовать на вкус женщину, которая утратила свою молодость? Я вот делал это буквально на днях в гостях у друга. Он дал мне отведать горькой «Старки» по своему личному рецепту. Хочу поделиться им и с вами.

А при чем тут женщина, спросите вы? Со старославянского «Старка» и есть та «женщина, которая утратила молодость». Оригинальное название, не находите?

История от моего подписчика Григория.

Что это вообще за напиток

Старка — это легендарный алкоголь крепостью не менее 40%, который представляет собой искусственно состаренную водку.

Свое начало он берет в Речи Посполитой, государстве, в которое, помимо Польши и Литвы, входили территории современной Беларуси, Украины и Западной России. Так что можно, без сомнений, сказать, что у горькой настойки славянские корни.

Именно в Речи Посполитой в XV веке и началось производство «ржавой водки». Готовилась «Старка» так: перебродившее ржаное сусло перегоняли два раза (это очищало его от вредных примесей и делало конечный продукт крепче), после чего заливали самогон в старые дубовые бочки и добавляли в него грушевые и яблоневые листья.

Бочки с будущей «Старкой» традиционно убирали в подвал, где температура не поднималась выше 12℃. А бывало, что и закапывали в землю, перед этим предварительно смазав воском.

Интересный факт: «Старка» стала высоко цениться не сразу, а только спустя 400 лет, когда появилась дешевая водка из картофеля, на фоне которой популярность «выдержанного алкоголя» сильно возросла.

Какая «Старка» на вкус

Вкус у «Старки» насыщенный и обжигающий с ярко выраженным коньячным оттенком. Запах приятный, не спиртовой, с легкими яблочно-грушевыми нотами. Пьется качественная настойка очень мягко, к тому же она приятно согревает и тихо расслабляет.

Домашняя «Старка» мне понравилась больше, чем домашний коньяк у того же друга. Вроде бы и некрепкая водка (хотя градусы одинаковые), но и не крепленое вино. Наутро от настойки совершенно не болела голова, и чувствовали мы себя прекрасно. Хотя и «раздавили» целую бутылку.

Интересный факт: В СССР «Старку» в простонародье называли «милицейским коньяком». «Коньяк» — потому что при производстве в нее добавляли коньяк и портвейн. А вот почему «милицейский» доподлинно неизвестно. Может, кто-нибудь из вас об этом знает?

Что вам понадобится из ингредиентов

Если у вас есть погреб, старая бочка из-под портвейна, и вы готовы ждать минимум 10 лет, то вам вполне под силу приготовить классическую «Старку», которая получится не хуже, чем в XV веке.

Если всего вышеперечисленного нет, то можно попробовать обойтись малыми жертвами и приготовить упрощенный вариант настойки, который уже можно оценить на вкус спустя всего 15-20 дней. Записывайте ингредиенты:

ржаной самогон 40% — 1 л;

лимон — 1 шт.;

кофейные зерна — 1 ч. л.;

мускат молотый — 0,5 ч. л.;

кора дуба — 2 ст. л.

Если есть возможность достать яблоневые и грушевые листья, то нужно обязательно ей воспользоваться. Ведь несколько грамм сухих листьев придадут настойке более тонкий вкус и аромат.

Рецепт приготовления

Лимон нарежьте кубиками вместе с цедрой. Кофейные зерна растолките и добавьте к лимону. Смешайте полученную смесь с мускатом, корой дуба и, если удалось найти, листьями и положите все в банку. Залейте самогоном и хорошо размешайте. Уберите в темное прохладное место.

Наша «Старка» должна настаиваться минимум 2 недели, а в идеале, конечно, и год, и два. Та «Старка», которой меня угощал мой друг, стояла у него 2 года.

После настаивания напиток обязательно нужно отфильтровать с помощью марли.

Вот и все! «Старка» готова! Надеюсь, результат вам понравится так же, как и мне!

И маленькое предупреждение напоследок: «Старка» очень коварна. Хоть пьется она легко и мягко, но охмеляет очень быстро. Поэтому ее обязательно нужно подавать с хорошей закуской. Так удастся и распробовать ее бесподобный вкус, и растянуть удовольствие на более долгое время.

А вы пробовали когда-нибудь домашнюю «Старку»?