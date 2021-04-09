Поехали как-то с братом к деду, помогать собирать созревший урожай плодовых. Конечно же, нет ничего лучше, чем в процессе работы сорвать с дерева спелый фрукт и с удовольствием съесть его! Увидев, как я выкидываю косточки от абрикосов, дедуля с криками накинулся на меня. Оказывается, я выбрасываю ценный компонент!

Дед мне открыл свой секрет – на абрикосовых косточках он готовит спиртовые настойки. В общем, он научил меня, как из того, что я выбрасываю в урну, сделать невероятно вкусный напиток.

Историей поделился подписчик блога Олег.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Если вы решите приготовить абрикосовую настойку, важно убедиться, что дома есть кофемолка, блендер или на крайний случай – мясорубка. Иначе изготовление настойки на косточках закончится фиаско. Также понадобится посуда, например, стеклянная банка, баллон или небольшая кастрюля.

Для настойки нужно всего 3 компонента – спиртное, абрикосовые косточки и сахар. Рекомендую следующие дозировки:

коньяк «Старейшина» – 1 л (цена за бутылку – 1141 рубль);

свежие абрикосы – 1 кг (в ближайшей «Пятерочке» летом можно купить за 129 рублей);

сахар – 100 гр. (килограмм брал за 46 рублей, так что на настойку расход составил рублей 5).

Настойку можно делать и на недорогой водке, но коньяк в сочетании с абрикосами – это идеальный дуэт. Рекомендую не экономить и сделать действительно шикарную настойку.

Мякоть абрикосов пойдет на лакомство. Мне же понадобятся для настройки только косточки. Важно тщательно перебрать их и выбрать хорошие, не порченные, без гнили. Для рецепта нужны только свежие косточки, обжаривать их не буду.

Добыть ядра из абрикосовых косточек (а именно они используются для настойки) достаточно сложно, но эти трудности стоят результата!

Процесс приготовления

Когда за основу берется литр спиртного, потребуются все косточки из килограмма абрикосов! Если попались дефектные и непригодные к использованию, придется докупить фруктов. Недостаток абрикосовых косточек станет причиной того, что напиток будет не очень насыщенным.

Разрезаю абрикосы пополам, вытаскиваю косточки. Раскалываю их и достаю ядрышки. Очищаю их от коричневой оболочки, измельчаю в кофемолке.Измельченные ядра абрикосовых косточек насыпаю в банку, заливаю коньяком, плотно закрываю и убираю в темное прохладное место на месяц. Фильтрую через марлю, добавляю сахар, настаиваю еще 2 недели в тепле. Завершающий момент перед дегустацией.

Встряхиваю, размешиваю. Фильтрую еще раз через марлю, сложенную в несколько слоев. Это поможет очистить настойку даже от мельчайших крупиц косточек.

Что получится в итоге

Цвет достаточно темный, насыщенный. Коньяк в качестве основы приобретает чуть более золотистый оттенок. Напоминает крепкий черный чай с долькой лимона.

В аромате четко ощущается запах спелых абрикосов. Я удачно выбрал коньяк, а не водку. Такой дуэт напоминает дорогой импортный алкоголь. Но что-то ближе к категории десертных.

Вкус мягкий, утонченный. Преимущество настойки не на плодах, а на косточках абрикосов в том, что появляется легкий миндальный привкус. Очень яркое, приятное и длительное послевкусие.

По себестоимости настойка мне вышла в 1275 рублей за литр. Но напомню, что я готовил ее из хорошего коньяка, а не из дешевого самогона. Для желающих сэкономить некоторые ингредиенты можно заменить.

Достаточно перелить домашнюю абрикосовую настойку в красивую бутылку – и вполне можно представить ее как дорогой импортный алкоголь. К тому же вкус и аромат соответствуют!

Что можно добавить/заменить в рецепте

Кто болезненно относится к экспериментам над коньяком, за основу может взять более дешевое сырье. Настойку на косточках абрикосов по аналогичному рецепту готовят из водки, самогона и даже обычного спирта.

Кому не хочется заморачиваться с косточками, может вместо них использовать абрикосовую щепу. Чтобы сделать настойку слаще и не настолько жгучей, вместо сахара добавьте пару столовых ложек меда.

Мой дедуля больше любит классический рецепт настойки и делает её на водке с абрикосовой щепой. Приехал на дегустацию к нему, оценил. По цвету и вкусу напоминает натуральный сок абрикоса с добавлением спирта.

Чтобы добавить вкусу и аромату экзотичности, после первой фильтрации можно насыпать в настойку щепотку гвоздики, кориандра или корицы. Очень изысканный напиток получится, если включить дополнительный ингредиент – ванилин.

Я уже сравнивал настойку с крепким черным чаем с долькой лимона. Из таких ассоциаций родился еще один рецепт – с мятой. Немного сушеной или свежей мяты, неделя выдержки – и результат приятно порадует.

Как подавать и с чем употреблять

Настойку на абрикосовых косточках рекомендую подавать охлажденной. Если храните бутылку не в холодильнике, а на полке в домашнем баре, обязательно добавьте кусочек льда.

Употреблять непременно с закуской. Даже максимально легкой. Это могут быть дольки свежих фруктов, настойка отлично сочетается с лимоном, киви и яблоками. Если вечер планируется с девушкой – обязательно приобрести плитку горького шоколада.

Подать такую настойку можно и к плотному ужину. Она гармонирует с мясными блюдами, гарниром, салатами.

Люблю абрикосовую настойку закусывать лимоном. Нежность напитка в сочетании с кислинкой цитруса вызывает бурю положительных эмоций у моих вкусовых рецепторов.

До недавних пор и не догадывался, что из косточек, которые я всегда выбрасывал, можно приготовить такую вкусную настойку! Теперь задумываюсь – а какие еще рецепты, основанные на продуктах в утиль, существуют? Делитесь своими необычными методами создавать напитки из того, что не употребляется в пищу.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!