Делюсь рецептом бюджетной настойки на ежевике, которая не уступает полусладкому вину, а по себестоимости всего 230 рублей

Ходили с супругой этим летом на местный базар возле дачи и увидели на прилавках множество сочных красок. Наконец-то начался сезон малины, ежевики и земляники! Жена сказала, что нет ничего лучше свежей малины, а вот ежевику назвала её неудачным гибридом.

Якобы и вкус не такой сладкий, и красится сильно. Я же купил килограмм этой «сомнительной» ягоды и пообещал жене, что вскоре она изменит свое мнение о ежевике.

Историей поделился подписчик блога Вадим.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Может свежая малина и действительно более нежная по вкусу, но настойка из нее получается слабенькая. Уж точно не сравнится с ежевичной. Готовить ее просто, потребуются только основные ингредиенты, 2 большие стеклянные бутылки и глубокая тарелка.

Классический рецепт основан на самогоне, ежевике и сахаре. Чтобы настойка получилась насыщенной, рекомендую следующие пропорции:

ежевика – 950 гр. (на рынке купил за 140 рублей);

самогон – 1 л (по себестоимости приготовление литра домашнего самогона выйдет рублей в 80);

сахар – 200 гр. (10 рублей).

Для разбавления самогонки еще нужна хорошо отфильтрованная вода (0,5 л). Я в этот раз использовал воду из кулера.

Чтобы настойка получилась хорошего качества, к выбору ежевики нужно подойти ответственно. Ягоды должны быть свежими, ароматными, не битыми и не мятыми. Перед приготовлением тщательно перебрать ежевику и безжалостно утилизировать даже минимально дефектные ягодки.

Я использую только свежую ежевику. Но мой брат в межсезонье готовит настойку и из замороженных. Рецепт аналогичный, но придется выдерживать настой 3 месяца. Дегустировал такую самогонку, не понравилась. По сравнению с приготовленной из свежей ежевики, на замороженных ягодах настойка получилась не такая плотная по вкусу, аромат еле выражен, цвет тусклый.

Процесс приготовления

Делал настойку на целых, неразмятых ягодах. Вкус получается не такой насыщенный. Поэтому рекомендую предварительно их давить вилкой или пестиком в ступке (имейте в виду – ягода красится). Обилие ежевичного сока только помогает превратить самогон во вкусную ягодную настойку.

К отбору ежевики для настройки подхожу очень трепетно. Ягодки должны быть свежими, упругими, без малейших дефектов.Ежевику тщательно промываю под горячей водой, просушиваю на полотенце. Пересыпаю в тарелку, хорошенько разминаю вилкой, чтобы получилась ягодная кашица.Идеальная консистенция ягод, которая должна получиться у вас для настойки.

Ежевичную кашицу перекладываю в бутылку, засыпаю сахаром и заливаю самогоном. Плотно закрываю, встряхиваю и ставлю на 4 дня в темное, но теплое место. Затем накладываю марлю на горлышко второй бутылки и переливаю в нее настойку.

Ягоды, оставшиеся на марле, закидываю обратно в бутылку и заливаю их фильтрованной водой. Закрываю, встряхиваю, настаиваю 5 часов. Снова сцеживаю ягоды и переливаю настоянную на ежевике воду в спиртовую настойку. Закрываю, взбалтываю, настаиваю еще 3 часа.

Что получится в итоге

Получилась благоухающая ягодами настойка. Сам спирт не ощущается вообще. Такой эффект я получаю за счет того, что самогоном разбавляю размятую в кашицу ежевику, а не цельные ягоды.

Спиртовой шлейф не чувствую и во вкусе. Ягоды хорошо нейтрализуют его, перебивая своим соком. Добавленный сахар придает приятную сладость. Мне напоминает по вкусу дорогое полусладкое вино. Кстати, и по цвету. Он сочный, насыщенный. Если перелить в красивую бутылку, то вообще будет сложно отличить от качественного магазинного алкоголя.

Домашнюю ежевичную настойку с трудом можно отличить от дорогого плодово-ягодного вина.

Прелесть такой настойки в том, что по себестоимости она выходит в минимум. На 1,5 литра потратил всего 230 рублей. Если же вы на своем дачном участке еще и выращиваете ежевику, то настойка и вовсе достанется вам практически даром.

Что можно добавить или заменить в рецепте

Букет настойки можно сделать более сложным, добавив в нее ягоды и фрукты. Интересное послевкусие и шикарный аромат получается при купаже ежевики со смородиной, дольками или цедрой лимона, апельсина. Настойка на ежевике и черной смородине получается очень темного цвета. Вкус с ноткой кислинки, поэтому советую добавлять побольше сахара или меда.

Усилить аромат ежевичной настойки помогут подсушенные веточки розмарина или мяты. Если хочется порадовать любимую женщину десертным напитком, добавьте щепотку ванилина.

Если нет возможности или желания готовить домашний самогон, его вполне можно заменить магазинной водкой. Очень необычная ежевичная настойка получается, если за основу взять коньяк.

Как подавать и с чем употреблять

Подавать настойку из ежевики советую охлажденной. Свою супругу решил покорить окончательно и преподнес свое творение а-ля коктейль. Налил в красивый бокал, который убрал предварительно на полчаса в морозильную камеру. Стекло подморозилось, настойка охладилась. Украсил свежими ягодами и веточкой мяты. Жена и не догадалась, что эта настойка на самогоне!

Поскольку у самогонки сладковатый ягодный вкус, она сложно сочетается с плотным ужином. Но недавно решил поэкспериментировать и поставил её на стол под мясное рагу. Необычное, но довольно приятное совмещение вкусовой палитры.

Если же вы не гурман, то настойку употребляйте под легкие закуски. Например, шоколад. Но только горький, поскольку сладковатая спиртовка в сочетании с молочным шоколадом – слишком приторно. Хорошо заходят под настойку орешки, арахис, дольки свежих фруктов и сыр.

Под настойку не нужна замысловатая закуска. Достаточно хорошей компании, грозди винограда – и вечер удался!

Я доказал своей супруге, что ежевика – прекрасная ягода, если делать на ее основе настойку, а не есть в чистом виде. В особенности по сравнению с ее любимой малиной. Хочу еще найти интересные рецепты ягодных настоек, поэтому прошу делиться в комментариях вашими домашними секретами.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!