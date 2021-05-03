Из обычный приправы - в алкогольный напиток: делюсь рецептом необычной настойки на фенхеле для тех кто любит эксперименты

Встретить весну мы с друзьями решили на даче. Природа, традиционный шашлык и, конечно же, спиртное. Мы поехали в супермаркет, закупать необходимые продукты. Мой товарищ пошел в отдел специй и сказал, что там он найдет главный ингредиент для своей домашней настойки под шашлычок.

Мы были в недоумении – как из приправы можно приготовить алкогольный напиток? А вот, оказывается, на фенхеле делают очень необычную настойку.

Историей поделился наш подписчик Пётр.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Для эксперимента понадобятся только водка (или самогон), сама приправа и кухонная утварь. Для приготовления настойки под рукой нужно иметь сковороду, скалку или стеклянную бутылку, баллон для настоя и тару для исходного продукта.

Предпочитаю готовить сразу большие объемы спиртного, поэтому рекомендую следующие пропорции:

семена фенхеля – 90 гр. (можете купить в любом минимаркете, но лично я беру на Ozon 2 пакетика по 45 гр. за 134 рубля);

самогон – 3 л (по себестоимости приготовление домашнего самогона выходит примерно в 250 рублей).

Семена фенхеля – самая удивительная для меня основа под настойку.

Эту экзотическую настойку можно готовить на любой спиртовой основе, не имеющей характерного запаха. Например, если нет возможности сделать домашний самогон, пойдет и магазинная водка. Но тогда себестоимость в разы возрастет.

Процесс приготовления

Для настойки нужны жареные семена фенхеля. Но я покупаю их сырыми и обжариваю сам. Рекомендую воздержаться от приобретения жареного фенхеля, поскольку в упаковке он может быть банально горелым. Тогда настойка приобретет неприятный привкус.На медленный огонь ставлю сковородку и пересыпаю туда семена фенхеля. Обратите внимание – масло (ни подсолнечное, ни оливковое) ни в коем случае не добавляю! Спирт плохо совместим с маслом и напиток в результате будет испорчен. Обжариваю семена до тех пор, пока они не приобретут золотисто-коричневый оттенок.

Семена важно правильно поджарить. Рекомендую довести до оттенка, как у меня на фото.

Крайне важно не передержать приправу на огне. Чтобы семена обжарились равномерно, необходимо постоянно перемешивать их деревянной лопаткой.

Что получится в итоге

Пересыпаю готовые семена на тарелку, даю им немного остыть. После этого слегка придавливаю их ступкой или стеклянной бутылкой. Засыпаю в баллон, заливаю самогоном, плотно закрываю и настаиваю неделю в прохладном месте. Фильтрую через марлю, чтобы очистить настойку от семян.По цвету напоминает обычный магазинный коньяк. После качественной фильтрации настойка становится прозрачной, чистой, без мутного осадка. Обжаренные семена фенхеля придают водке благородный коричневый оттенок, напоминающий дорогой коньяк.

В аромате чувствуются нотки аниса, укропа и ментола. Очень сложный, специфический букет. Вкус слегка сладковатый, пряный. Немного похож на кофе. Во рту ощущается легкое древесное послевкусие. Анис чувствуется лишь немного, ненавязчиво и не приторно.

Если делать на самогоне, себестоимость трех литров настойки – всего 384 рубля. Если же брать за основу бутылочную водку, расходы будут колебаться в районе 1000 рублей.

Как подавать и с чем употреблять настойку

Подавать можно как охлажденной, так и комнатной температуры. Но хочу отметить, что холодок усиливает привкус приправы, напиток становится более сложным и необычным.

Закуску советую использовать аналогичную той, которую подаете к водке. Это может быть мясная/колбасная нарезка, соленые огурчики и даже рыба.

Очень гармонично сочетается с шашлыком. Особенно если мясо готовить с использованием большого количества специй. Настойка на фенхеле отлично дополняет сочный маринад для свинины, получается шикарное послевкусие.

Настойка на фенхеле – идеальный напарник для шашлычка.

Раньше и не подозревал, что из специй и приправ можно готовить настойки. Результатом удивлен и покорен! Хочу продолжить аналогичные эксперименты. Если вы знаете нестандартные рецепты настоек – обязательно поделитесь в комментариях.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!