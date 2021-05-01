Для тех, у кого на носу застолье, а времени в обрез: делюсь рецептом быстрой настойки на киви и водке, для которой хватит и недели настаивания

Пошли недавно с женой на рынок, выбирать фрукты на предстоящий день рождения племяшки. Я стал набирать в пакет киви, но супруга начала возмущаться. По ее мнению, киви слишком кислый и для праздничного детского стола совершенно не подходит.

Я все же взял килограмм этого экзотического плода. Ведь взрослым тоже надо порадовать себя, даже на детской вечеринке.

Вот такой историей решил поделиться наш подписчик Виталий.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Поскольку у нас в России не принято праздновать без спиртного, мне захотелось угостить взрослую половину гостей необычным напитком.

Настойка на киви готовится всего на 2 ингредиентах, никакого сложного оборудования не требуется. Под рукой достаточно иметь стандартный кухонный инвентарь – нож, деревянную доску, любую стеклянную емкость (баллон, кастрюлю или бутылку).

Для приготовления небольшого объема настойки рекомендую следующие пропорции:

водка «Талка» – 0,5 л (140 рублей за бутылку);

киви – 5 шт. (на рынке купил за 80 рублей).

Плоды киви для моего рецепта нужны свежие, ни в коем случае не используйте замороженные или консервированные кусочки. Выбирайте максимально спелые и мягкие. Но не подпорченные, без признаков гнили.

Выбирайте только мягкие, спелые плоды киви. Из некачественного главного ингредиента не удастся приготовить хорошую настойку.

Рекомендую не брать для настойки слишком твердые плоды. Недозрелые фрукты не дадут необходимого объема сока и вкус получится недостаточно насыщенным.

Процесс приготовления

Тщательно промываю плоды киви под горячей проточной водой. Тонким слоем срезаю кожуру, мякоть нарезаю кубиками среднего размера. Не нарезайте киви слишком мелко, иначе получится каша, а не нормальное сырье для настойки. Показываю на фото, какой размер оптимален.

Пересыпаю киви в стеклянную бутылку, заливаю водкой. Плотно закрываю крышкой, интенсивно встряхиваю и убираю в теплое затемненное место на неделю.

Поскольку день рождения племянницы на подходе, готовлю настойку для гостей экспресс-методом. Когда время позволяет, даю водке на киви настояться минимум 3 недели. Чем дольше выдерживается настойка, тем более плотный вкус и аромат получится в итоге.

Что получится в итоге

Открываю бутылку, перемешиваю содержимое. Фильтрую через марлю, сложенную в несколько слоев. Закрываю тару, убираю в холодильник, охлаждаю и можно пить.Цвет очень нежный, с легким оттенком зеленого. Похож на фруктовый сок, разбавленный водой. Не в первый раз делаю настойку на киви и уже успел понять – если ее настаивать подольше, по цвету она становится темней. Настойка получается очень нежного оттенка, с приятным ароматом и ярким фруктовым послевкусием.

Аромат характерный, четко отдает запахом свежих киви. Хорошо перебивает спиртовой шлейф. Но нотка алкоголя в запахе все же прослеживается.

По вкусу настойка получилась с легкой кислинкой. Водка чувствуется лишь слегка. Дуэт киви с водкой напомнил экзотический барный коктейль.

Если вкусовые рецепторы не принимают кислоту в напитке, после фильтрации добавьте пару ложек сахара, меда или сахарного сиропа. Затем дайте настояться еще 3 дня.

Как подавать и с чем употреблять настойку

Настойка на киви – хороший бюджетный вариант к застолью. На приготовление 0,5 л потратил всего 220 рублей.На стол подаю в красивых небольших бокалах. Перед тем как разлить по порциям, бутылку обязательно охлаждаю. Или можно просто кинуть в бокал кусочек льда. Он сделает фруктовое послевкусие более ярким.

Поскольку настойка по вкусу умеренно кислая, хорошо подходит под сладкую закуску. Гостям, например, она отлично зашла под именинный торт. Гармонирует с молочным шоколадом, эклерами, ягодами и дольками сладких фруктов (персиками, яблоками, малиной).

Люблю классический вариант настойки на киви без добавления сахара, потому что по такому рецепту она изумительно сочетается и с горячими блюдами. Один из немногих моих домашних напитков, который подходит под рыбу. Подчеркивает вкус мяса, поэтому такую настойку можно смело подавать к столу.

Настойка на киви станет отличным дополнением к любому столу.

Слышал мнение, что фруктовые настойки – чисто женский вариант. Для меня же водка на киви уже стала любимым аперитивом. Если знаете рецепты приготовления настоек на других фруктах – обязательно напишите их в комментариях. С удовольствием расширю свой домашний бар.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!