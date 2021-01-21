Знаете, что такое маракуйя? До переезда в Испанию при слове «маракуйя» в памяти всплывал растворимый напиток «Зуко» с одноимённым вкусом. Я даже не знал, как выглядит вживую этот дивный фрукт.

Первый раз эта самая маракуйя попалась мне случайно в ящике с акционными яблоками. Видимо, персонал по недосмотру подбросил. Разрезал осторожно спелый заморский фрукт, и сразу у меня всё настроение пропало.

Пахнет маракуйя хорошо, можно даже сказать отлично. А вот внешний вид у внутряночки не очень, если честно. Что-то тянущееся, жёлтое вперемешку с косточками. По вкусу интересно, но кисловато. Не впечатлил меня этот фрукт, и я мог бы никогда не поэкспериментировать с настойкой, если бы не счастливая случайность.

Эту историю прислал подписчик Олег из Испании.

Как появилась идея сделать настойку

Как внезапно оказалось, забор с соседской стороны полностью увит этой самой маракуйей. И в период созревания на нашу сторону двора этой маракуйи нападало, будто «Камаз» с плодами перевернулся. И так этих желтопузиков много, что даже неудобно. Валяется, пропадает продукт. Я к такому не привык.

Собрал сколько мог в пакет с горкой и домой притащил. А есть как-то особо и не хочется. Только иногда поглядываю на эту гору и думу думаю, куда мне пакет этих теннисных шариков кислого вкуса применить?

И тут до меня дошло, как до жирафа, правда, но дошло же! Я когда-то промышлял «хреновухой», «клюковкой» и «перцовкой», ну то бишь спиртовыми настойками на основе натуральных растительных компонентов.

А раз маракуйя приятно пахнет и кислая, то из неё может получиться отличнейшая настоечка. Теперь необходимо было раздобыть правильную основу для этого дела.

Какие ингредиенты потребуются

При изготовлении настойки есть одна небольшая, но очень важная деталь - высококачественный спирт. В своих изысканиях я предпочитаю использовать всемирно известную водку Absolut, ее стоимость варьирует от 1000 до 1200 рублей за бутылку 0,7 л.

Если вдруг не повезло, и ее нет в наличии, можно спокойно заменить на Finlandia. Маракуйя обойдется от 800 до 1400 рублей за килограмм в зависимости от региона России.

Прямо в бутыль я наковырял около 500 мл внутренностей этих желтопузиков, залил сверху бутылкой водки объёмом в 700 мл.

Маракуйя перед заливкой водкой.

Всё это тщательно перемешал, потрусил от всей души бутыль и давай ждать. А заодно и пробу снимать после недельного простоя каждый день, ну чтобы понимать процесс и не пропустить, когда настойка самой вкусной будет.

Процесс созревания настойки

Созревать настойка должна в прохладном месте. В идеальном варианте это должен быть винный холодильник, погреб, ну или зимний балкон.

У нас единственное прохладное место – обычный холодильник. Там настойка и простояла всё это время. Главное, не забывать раз в несколько дней взбалтывать её.

На вторую неделю созревания уже появился ярко выраженный вкус, но маловато времени прошло. А к концу третьей недели так маракуйя в настоечке раскрылась, не фрукт, а огонь!

Вот так выглядит настойка после второй недели созревания.

Очень достойная штука на вкус, цвет и запах оказалась. Водка из неё такой красивый колер вытянула, что прямо загляденье. Даже не пожалел, что сахар не добавил в этот раз, несмотря на всю кислокривость лица, которую вызывал у меня фрукт во время поедания. Хотя идея с добавлением сахара не покидала меня до конца.

Что получил в результате

Признаюсь честно, к концу четвёртой недели пробовать особо было нечего. Остатки-сладки я процедил, получилось где-то 150 мл готового продукта, которые очень быстро подошли к концу. Получилось хорошо, но мало.

Для любителей сладенького стоит добавить 250-300 грамм сахара на полкило маракуйи и 700 мл водки, но и без него результат очень достойный. Наиболее вкусная настойка получается к концу четвёртой недели, но если попробовать невтерпёж, то можно разговеться и на третьей.

Теперь брожу под забором в ожидании нового урожая. Попробую ещё раз сделать, но уже с сахаром. Как вы думаете, с сахарочком-то лучше будет?

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!