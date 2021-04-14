Поехали недавно с друзьями на дачу, а недалеко от моего участка – шикарное поле подсолнухов. Пока жарили шашлык, мы бегали в этот солнечный рай, срывали головки и ели сырые семечки, как в детстве. И тут мой товарищ говорит, что мы попусту портим шикарный ингредиент для настойки.

Как оказалось – из семечек подсолнуха готовится изумительная настойка. По возвращению в город мой опытный друг рассказал мне, как ее приготовить. Рецепт простой, себестоимость невысокая, а вкус достаточно необычный.

Историей поделился подписчик блога Святослав.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Самогонный аппарат не потребуется, если вы хотите готовить ее на покупной водке. Достаточно иметь под рукой сковороду, большую стеклянную банку (в идеале – двухлитровую), ступку и обычную марлю или бинт для фильтрации.

Для классической настойки на семечках подсолнуха нужны всего 2 ингредиента – водка (или самогон) и непосредственно сами семена. Я буду использовать еще один секретный компонент – грецкий орех. Опытным путем определил, что насыщенный вкус получается при следующих дозировках:

водка «Пять озер» – 1 л (в «Ашане» купил за 692 рубля);

сырые семечки подсолнуха – 80 гр. (когда не имею возможности собрать их сам, заказываю на «Ozon», по 58 рублей за упаковку 300 гр.);

грецкие орехи – 5 шт. (35 рублей за 100 гр.).

Для настойки нужны очищенные жареные семечки. Можете в любом супермаркете купить уже чищенные и обжаренные. Но я предпочитаю подготавливать их сам.

Советую обжарку семечек делать самостоятельно. Очень важно, чтобы они не были пересушенными и горелыми, потому что на таком компоненте настойка получится с горечью. А что будет под магазинной упаковкой – неизвестно.

Процесс приготовления

Очищаю семечки, пересыпаю на сковороду, ставлю на медленный огонь и обжариваю до готовности. Очень важный момент – ни в коем случае не наливайте на сковородку подсолнечное масло! Оно вступает в реакцию со спиртом, что крайне отрицательно сказывается на качестве готового продукта.

В банку заливаю водку, добавляю подготовленные семечки. Плотно закрываю банку крышкой, встряхиваю. Убираю в темное теплое место, настаиваю неделю.

Для настройки нужны только перегородки грецких орехов. Ядра можете использовать как закуску под нее.

Разбиваю молотком грецкие орехи, вынимаю перегородки. С помощью ступки разминаю их до порошкообразного состояния. Открываю банку, добавлю порошок из перегородок орехов, размешиваю. Снова плотно закрываю банку и даю настояться еще неделю. Фильтрую через марлю и дегустирую.

Что получится в итоге

Классическая настойка по оттенку напоминает цвет самих семечек. Аромат приятный, напоминает запах поджаренных семян подсолнуха. Во вкусе в основном ощущается спирт с легким, немного непонятным привкусом.

Вот такая настойка получается после недельной выдержки. Специально сделал это фото, чтобы увидеть схожесть оттенка напитка и семечек.

После первой пробы сложно догадаться, из чего приготовлена настойка. Особенно если не видеть процесс приготовления. Вроде привкус и есть, но слишком легкий. Водку перебивает слабенько.

Намного интересней композиция получается с моим секретным ингредиентом – порошком из перегородок грецких орехов. По цвету становится немного темнее. Ощущается приятный ореховый аромат, который гармонично перекликается с запахом жаренных семечек. Вкус более терпкий, с характерным послевкусием. Сама водка уже не чувствуется с первых глотков.

На приготовление литра такой интересной настойки потратил 785 рублей. Но остался и небольшой бонус – семечек хватит еще на 2 порции настойки, а орехи ушли под закуску.

Как подавать и с чем употреблять

Настойку можно подавать как комнатной температуры, так и охлажденную. Лично я храню ее в холодильнике, потому что холодок добавляет свою изюминку.

Прелесть этой настойки в том, что она вполне универсальна. В качестве закуски подходят и орешки, и шоколад, и фрукты. Хорошо сочетается с сырами твердых сортов.

Настойку можно подавать и под плотный ужин. Не очень понравилась по вкусовым ощущениям под рыбные блюда. А вот под мясо заходит на ура!

Хорошо подавать настойку под классическую закуску – ломтик черного хлеба и сало. Кстати, обратите внимание на цвет – грецкий орех делает напиток с более насыщенным оттенком.

Редко от кого слышал, что есть такой эксклюзив – настойка на семечках подсолнуха. Пробовали ли вы ее и какие впечатления? На мой взгляд, классическая версия немного слабовата, больше по душе мой экспромт с грецкими орехами. Если у вас есть интересные варианты приготовления и с другими компонентами – прошу поделиться.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!