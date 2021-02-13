Брат у меня любит ходить в лес по грибы да ягоды. Вернувшись из очередного похода, он принес несколько корзинок клюквы, и это уже в третий раз за неделю! Что делать с ягодами мы с домашними уже не знали.

Выкидывать жалко, а соленьями да вареньями был заставлен уже весь погреб. Посовещавшись с дедом, решили приготовить клюквенную настойку с медом.

Историей поделился подписчик блога Иван.

Как пришла идея

О простой клюквенной настойке я слышал и раньше, но вот чтобы ее соединяли с медом… это для меня было что-то новое. Пока перебирали ягоды, я обратился к деду с резонным вопросом.

Оказалось, что этот рецепт он узнал, когда в молодости работал лесником где-то в Карелии. Грибов и ягод там было тоже немало, ну вот они со своими товарищами и импровизировали. Чего только не напридумывали, как с усмешкой сказал родственник.

Я бы в такое место не полез, хотя выглядит, конечно, красиво.

Одним из их изобретений (а может, и не их, кто знает?) была клюквенная настойка с медом. Дед сказал, что впервые попробовал ее, когда они где-то в глуши встретились со старым пасечником, который эти леса знал лучше, чем кто бы то ни было. Все-таки партизанил в них еще во время войны.

Ингредиенты

Итак, решено. Будем готовить клюквенную настойку. Но, как я резонно предположил, кроме ягоды в нее, наверное, должно входить что-то еще. Моя правота была подтверждена дедом.

Для приготовления нам понадобилось:

750 гр. клюквы. У нас благодаря брату ее было хоть отбавляй, ну а в магазине или на рынке просят около 200 рублей за килограмм. 300 гр. Меда - 350 руб. за баночку. 1 л водки. Мы взяли бутылку «Медведя» (уж больно название подходило к настойке из лесных даров) за 799 руб.

Обратите внимание! Клюкву можно использовать как свежую, так и замороженную. Хотя первый вариант, конечно же, более предпочтителен.

Ну, вот в принципе и все. Довольно бюджетная получается настойка, не считая цены за водку, конечно же. Хотя дед сказал, что они в Карелии часто заменяли ее на простой самогон.

Теперь понятно, почему она у них там была так популярна – все ингредиенты были под рукой. Самогон в те времена в отдаленных от цивилизации уголках нашей родины не гнал только ленивый или слепой. Хотя и последний пункт вызывает сомнение.

Приготовление

Ну ладно. Мы быстренько сбегали в ближайший магазин и купили все, что нужно. Настала пора готовить настойку. Это дело, как оказалось, тоже не такое уж и сложное.

Мы быстренько промыли клюкву под краном, после чего измельчили толокушкой. Использовать кухонный комбайн нам почему-то не дали представительницы прекрасной половины нашего семейства.

Единственный вразумительный аргумент, который я тогда услышал, звучал как «Мы его потом не отмоем». Абсурд, да и только! Хотя дед тоже был против, чтобы молоть ягоду металлическими ножами. Говорит, что для этого подходит только деревянная толокушка.

Ну да ладно. И без комбайна обойтись можно. После того как клюква была измельчена, мы переложили ее в стеклянную банку, залили водкой, закрыли и оставили настаиваться, аж на целую неделю. Долго, но в принципе терпимо.

Тем более что брат на следующий день принес из леса несколько корзин грибов и нам было чем заняться. Вот неугомонный то…

Обратите внимание! Для улучшения вкуса можно вместе с клюквой перетереть несколько веточек мяты.

Результат

Через 7 дней содержимое банки было профильтровано через марлю. Далее в жидкость добавили мед и вновь оставили настаиваться. Правда, на этот раз только на сутки. Затем снова фильтрация, а потом пришлось ждать еще неделю. Терпеливые, однако, были лесники в Карелии в прошлом веке…Итак, две недели и один день ожидания, несколько фильтраций, и вот мы наконец-то сели за стол пробовать результат нашего труда. Дед, как инициатор идеи, взял на себя роль разливающего или виночерпия, если угодно.

Брат, как неугомонный добытчик лесных даров, обеспечил закуску, ну я отвел себе самую главную роль – постановщика задач, дегустатора и строгого критика.

Обратите внимание! Перед подачей настойки ее следует охладить.

Настойка получилась насыщенного красного цвета, в запахе преобладала клюква и едва уловимая сладость. То же самое можно было сказать и о вкусе. Спирт, как это ни странно, практически не чувствовался. Готова к употреблению.

В общем, мне только оставалось поблагодарить брата и деда, за то, что я наконец-то попробовал что-то новое и надо сказать впечатляющее.

Мы долго сидели за столом. Дед рассказывал истории из своей молодости, брат планировал новые походы, ну а я просто продолжал дегустацию. А какие настойки из лесных ягод приходилось пробовать вам? Поделитесь рецептом?

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!