Не дайте ягоде пропасть: как настаивать собранные ягоды, чтобы получить незабываемые напитки - мои рецепты

Не дайте ягоде пропасть. Как будем настаивать собранные ягоды, чтобы получить обалденные напитки?

В моей семье настойки готовятся каждое лето. Помню, как мальчишкой собирал урожай в деревне, пока бабушка на кухне суетилась, а потом аромат ягод стоял до соседней улицы.

Аж слюнки текли! Ребенком я не понимал, куда девается добытый мной урожай, но когда подрос узнал тайны домашней кухни.

Сегодня делюсь самыми любимыми рецептами. Каждый раз, как делаю их сам, чувство, что снова становлюсь ребенком, ну а вкус… чистое лето в бутылках, друзья!

Историю прислал мой подписчик Станислав.

Создание настойки: что нужно знать и учитывать

Я считаю, что наливкой следует называть только те напитки, содержание алкоголя в которых составляет 40-60%.

Рецептов наливок много. Они часто передаются из поколения в поколение, как это было в моей семье.

Каждая произведенная настойка будет отличаться от остальных, особенно если вы покупаете ягоды. На вкус наливка может выйти более кислой или темной, оно и понятно — разные сорта и условия созревания.

Однако к большинству настоек, особенно к ягодным, применимы несколько общих правил. Банку наполняют плодами до 3/4 высоты и заливают спирт.

Время вымачивания («переработки») плодов варьируется в зависимости от вида, обычно занимает от 2 до 6 недель. Полученный раствор затем фильтруется, добавляется сахар. Наконец через несколько недель все снова отфильтровывается в последнйи раз.

Внимание! Фильтрация настоек происходит непосредственно перед тем, как готовый напиток разливается в бутылки.

фильтры для кофе;

аптечную марлю;

кусок чистой ткани.

При фильтрации настойки обычно использую:

Настойки из малины, ежевики и вишни

Вишня, 5 стаканов — около 600 г; Пищевой сахар, 2 стакана — 1 кг; Крепкий алкоголь, например, водка —1 л.

Ингредиенты для вишневой наливки доступные, это:

Вишня у меня своя, 1 кг сахара – 27 рублей, водка – 700 рублей. Итого 727 рублей, но если взять алкоголь по скидке, то выйдет гораздо дешевле.

Важно! Не советую экономить на алкоголе, если хотите, чтобы наливка действительно удалась.

Сначала я мою вишни, вытаскиваю семена и полученную чистую мякоть кладу в банку. Затем наливаю крепкий алкоголь, например, водку, а дальше жду пять дней, оставив банку в темном месте.

После этого жидкость из банки нужно слить в отдельную емкость и точно так же оставить, а вишни поместить обратно и посыпать сахаром. Они должны простоять около двух недель.

Совет: ежедневно встряхивайте или переворачивайте банку, чтобы смешать ингредиенты.

Совет: вишни, оставшиеся после приготовления настойки, идеально подходят для десертов.

Когда сахар полностью растворится, процедите ягоды снова. Тщательно перемешайте полученную жидкость с ранее налитым алкоголем. Разлейте напиток в бутылки и наслаждайтесь терпким вкусом с небольшой кислинкой (хотя многое будет зависеть от сорта вишни).

Растет у меня и куст ежевики. Ягода не слишком сладкая, но всеми любимая, так что я приспособился готовить наливку из нее. Для этого беру:

1 кг ежевики

1 кг сахара

1 л спирта

Ежевику можно найти от 250 рублей, спирт – от 80, плюс сахар 27 рублей. Итого — 357. Но если ягода своя, то напиток выйдет очень недорогим.

Раздавите ежевику, добавьте сахар. Накройте и поставьте на двое суток в теплом месте. После этого влейте литр спирта. Оставьте на 7 дней, потом разлейте в бутылки. Получается темно-янтарный напиток с очень насыщенным вкусом.

Этот же рецепт идеально подойдет для малины. Вы можете поэкспериментировать, поменяв способы приготовления вишневой наливки и ежевичной, так быстрее узнаете, что подходит по вкусу именно вам.

Настойки из крыжовника и смородины

1 кг смородины 500 мл 96% спирта 500 мл 40% водки 1/2 кг сахара или меда палочка ванили

Для наливки из смородины беру:

Ягода своя, водка и спирт – где-то 400 рублей, сахар по 27, ваниль – 210 рублей. Итого – 637.

Измельчаю смородину и добавляю сахар. Оставляю в теплом месте на 2-3 дня. Затем наливаю спирт и водку, добавляю ваниль. Даю отдохнуть 3 недели.

Совет: как и в рецепте с вишневой наливкой нужно встряхивать банку во время настаивания.

Далее процеживаю через сито, затем через фильтры для кофе. Месяц и все готово. Ваниль можно не использовать, но мне так больше нравится.

Готовлю и настойку из крыжовника, хотя ее открыл недавно. Беру:

1 кг плодов крыжовника 0,5 кг сахара 250 мл спирта 250 мл водки

Ягоды с участка, сахар выходит около 14 рублей, спирт и водка – 200. Довольно бюджетно.

Варю ягоды с сахаром. После кипячения жду, пока они остынут. Добавляю спирт и настаиваю в течение месяца. Затем доливаю водку.

Настойки из черники и голубики

1 кг черники или голубики 0,5 л спирта 0,5 л водки 1 кг меда

Рецепт для двух ягод использую один, так что в ингридиентах поменяются только плоды. Потребуется:

Черника – около 350 рублей, спирт и водка – 400, мед брал за 200 рублей. Итого 950 рублей.

Измельчите ягоды и налейте 0,5 л спирта и 0,5 л водки. Дайте отстояться месяц и слейте жидкость в отдельную емкость. Затем покройте киллограмом меда оставшиеся ягоды и отложите на 2 недели.

После смешайте содержимое обеих тар и разлейте в бутылки. Получится ароматный и сладковатый напиток с медовым привкусом.

Пробовали какие-нибудь настойки? Какие любите больше всего? Делитесь своими рецептами!