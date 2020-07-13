Не дайте ягоде пропасть: как настаивать собранные ягоды, чтобы получить незабываемые напитки - мои рецепты

Не дайте ягоде пропасть. Как будем настаивать собранные ягоды, чтобы получить обалденные напитки?
В моей семье настойки готовятся каждое лето. Помню, как мальчишкой собирал урожай в деревне, пока бабушка на кухне суетилась, а потом аромат ягод стоял до соседней улицы.
Аж слюнки текли! Ребенком я не понимал, куда девается добытый мной урожай, но когда подрос узнал тайны домашней кухни.
Сегодня делюсь самыми любимыми рецептами. Каждый раз, как делаю их сам, чувство, что снова становлюсь ребенком, ну а вкус… чистое лето в бутылках, друзья!
Историю прислал мой подписчик Станислав.
Создание настойки: что нужно знать и учитыватьЯ считаю, что наливкой следует называть только те напитки, содержание алкоголя в которых составляет 40-60%.
Рецептов наливок много. Они часто передаются из поколения в поколение, как это было в моей семье.
Каждая произведенная настойка будет отличаться от остальных, особенно если вы покупаете ягоды. На вкус наливка может выйти более кислой или темной, оно и понятно — разные сорта и условия созревания.
Однако к большинству настоек, особенно к ягодным, применимы несколько общих правил. Банку наполняют плодами до 3/4 высоты и заливают спирт.
Время вымачивания («переработки») плодов варьируется в зависимости от вида, обычно занимает от 2 до 6 недель. Полученный раствор затем фильтруется, добавляется сахар. Наконец через несколько недель все снова отфильтровывается в последнйи раз.
Внимание! Фильтрация настоек происходит непосредственно перед тем, как готовый напиток разливается в бутылки.При фильтрации настойки обычно использую:
- фильтры для кофе;
- аптечную марлю;
- кусок чистой ткани.
Настойки из малины, ежевики и вишниИнгредиенты для вишневой наливки доступные, это:
- Вишня, 5 стаканов — около 600 г;
- Пищевой сахар, 2 стакана — 1 кг;
- Крепкий алкоголь, например, водка —1 л.
Вишня у меня своя, 1 кг сахара – 27 рублей, водка – 700 рублей. Итого 727 рублей, но если взять алкоголь по скидке, то выйдет гораздо дешевле.
Важно! Не советую экономить на алкоголе, если хотите, чтобы наливка действительно удалась.Сначала я мою вишни, вытаскиваю семена и полученную чистую мякоть кладу в банку. Затем наливаю крепкий алкоголь, например, водку, а дальше жду пять дней, оставив банку в темном месте.
После этого жидкость из банки нужно слить в отдельную емкость и точно так же оставить, а вишни поместить обратно и посыпать сахаром. Они должны простоять около двух недель.
Совет: ежедневно встряхивайте или переворачивайте банку, чтобы смешать ингредиенты.Когда сахар полностью растворится, процедите ягоды снова. Тщательно перемешайте полученную жидкость с ранее налитым алкоголем. Разлейте напиток в бутылки и наслаждайтесь терпким вкусом с небольшой кислинкой (хотя многое будет зависеть от сорта вишни).
Совет: вишни, оставшиеся после приготовления настойки, идеально подходят для десертов.
Растет у меня и куст ежевики. Ягода не слишком сладкая, но всеми любимая, так что я приспособился готовить наливку из нее. Для этого беру:
- 1 кг ежевики
- 1 кг сахара
- 1 л спирта
Ежевику можно найти от 250 рублей, спирт – от 80, плюс сахар 27 рублей. Итого — 357. Но если ягода своя, то напиток выйдет очень недорогим.
Раздавите ежевику, добавьте сахар. Накройте и поставьте на двое суток в теплом месте. После этого влейте литр спирта. Оставьте на 7 дней, потом разлейте в бутылки. Получается темно-янтарный напиток с очень насыщенным вкусом.
Этот же рецепт идеально подойдет для малины. Вы можете поэкспериментировать, поменяв способы приготовления вишневой наливки и ежевичной, так быстрее узнаете, что подходит по вкусу именно вам.
Настойки из крыжовника и смородиныДля наливки из смородины беру:
- 1 кг смородины
- 500 мл 96% спирта
- 500 мл 40% водки
- 1/2 кг сахара или меда
- палочка ванили
Ягода своя, водка и спирт – где-то 400 рублей, сахар по 27, ваниль – 210 рублей. Итого – 637.
Измельчаю смородину и добавляю сахар. Оставляю в теплом месте на 2-3 дня. Затем наливаю спирт и водку, добавляю ваниль. Даю отдохнуть 3 недели.
Совет: как и в рецепте с вишневой наливкой нужно встряхивать банку во время настаивания.Далее процеживаю через сито, затем через фильтры для кофе. Месяц и все готово. Ваниль можно не использовать, но мне так больше нравится.
Готовлю и настойку из крыжовника, хотя ее открыл недавно. Беру:
- 1 кг плодов крыжовника
- 0,5 кг сахара
- 250 мл спирта
- 250 мл водки
Ягоды с участка, сахар выходит около 14 рублей, спирт и водка – 200. Довольно бюджетно.
Варю ягоды с сахаром. После кипячения жду, пока они остынут. Добавляю спирт и настаиваю в течение месяца. Затем доливаю водку.
Настойки из черники и голубикиРецепт для двух ягод использую один, так что в ингридиентах поменяются только плоды. Потребуется:
- 1 кг черники или голубики
- 0,5 л спирта
- 0,5 л водки
- 1 кг меда
Черника – около 350 рублей, спирт и водка – 400, мед брал за 200 рублей. Итого 950 рублей.
Измельчите ягоды и налейте 0,5 л спирта и 0,5 л водки. Дайте отстояться месяц и слейте жидкость в отдельную емкость. Затем покройте киллограмом меда оставшиеся ягоды и отложите на 2 недели.
После смешайте содержимое обеих тар и разлейте в бутылки. Получится ароматный и сладковатый напиток с медовым привкусом.
Пробовали какие-нибудь настойки? Какие любите больше всего? Делитесь своими рецептами!