Нигде не продается, а зря: рассказываю как я готовлю грушевое вино при себестоимости в 100 рублей за литр

Прошлым летом я задумал приготовить домашнее десертное вино, которым бы можно было удивлять гостей. Вишня, ежевика, сливы казались слишком банальными ингредиентами, поэтому процесс приготовления постоянно откладывался.

Так было до тех пор, пока мой друг не пожаловался, что у него на даче уродило много груш и фрукты просто гниют на земле.

Я сразу предложил ему стать материальным «спонсором» моего эксперимента в обмен на дегустацию. Теперь рассказываю вам, как это было и что в итоге получилось.

Историю прислал подписчик блога Владимир Б.

Что понадобится для приготовления

Для приготовления вина из груш вам понадобятся груши, вода и сахар в соотношении 2:2:1. Я делал брагу из 10 кг фруктов.

Отмечу, что груши подойдут любые. В моем случае в ход пошли переспевшие и в некоторых местах испорченные, отбракованные по внешнему виду, плоды.

Я заранее подготовил посуду и инструменты для перегонки:

стеклянный бутыль на 20 литров, как у меня, или деревянный бочонок;

резиновую перчатку или гидрозатвор.

Процесс приготовления

Налил в кастрюлю 1 л воды. Насыпал в емкость 5 кг сахара. Затем варил на медленном огне, пока сахар полностью не растворился, и жидкость не загустела.

Груши чаще всего не очень сладкие и сочные, даже если поспели. Поэтому сначала я сварил сахарный сироп:

Пока сироп остывал, занялся грушами.

Вымыл плоды под проточной водой. Нарезал их небольшими кусочками, удалив испорченную часть. Измельчил фрукты в блендере или мясорубке до состояния пюре, после чего хорошо отжал эту кашицу через марлю. Перелил сок в банку и залил сиропом. Заполнил емкость оставшейся водой (9 л). Перемешал деревянной ложкой. Надел резиновую перчатку, сделав небольшой прокол иглой, но если у вас есть гидрозатвор на горлышко, лучше использовать его. Поставил емкость в теплое место для брожения примерно на 1 месяц.

Совет! Готовность молодого вина определяется по опустившейся перчатке.

Приготовленное по этому рецепту вино из груш можно пить уже через месяц. Однако я хотел получить более насыщенный вкус, поэтому процедил напиток, разлил в меньшую тару и поставил созревать еще на 4 месяца.

Несколько бутылок выстояло полгода, а одна ‒ полтора. Качество вина с возрастом только улучшилось!

Что должно получиться в итоге

Молодое грушевое вино имеет кислый вкус с едва уловимой сладостью. Может присутствовать легкая горчинка. Конечно, все зависит от сорта груши и качества сахара. На дне допускается присутствие небольшого количества осадка.

Выдержанное 4-6 месяцев вино из груш более насыщенное, терпкое и приятное на вкус, так как к этому времени в нем полностью заканчивается процесс брожения. В зависимости от количества осадка цвет может быть прозрачным или мутным.

Слышал, что некоторые подслащивают готовый напиток. Я же предпочитаю более натуральный вкус и всем рекомендую. Так чувствуется тот самый грушевый оттенок во вкусе и аромате, которого нет ни в каком другом вине.

Как подавать и с чем употреблять

Выдержанное вино из груш рекомендуется подавать охлажденным: температурой от +14 до +20 градусов. Если напиток молодой и кисловатый, то идеально презентовать его при температуре от +12 до +17 градусов, как сухое вино.

Зимой из грушевого вина можно готовить отличные гроги и глинтвейны, не ограничиваясь в выборе специй. В остальное время он подходит для приготовления слабоалкогольного лимонада. Достаточно смешать 50/50 с газированной водой.

Как самостоятельный напиток вино из груш сочетается с фруктами, десертами, сырами с плесенью, жареными орехами, незамысловатой выпечкой или закусками на основе хлебцев, чипсов.

Что можно изменить в рецепте и стоимость напитка

Предложенный мною рецепт легко трансформируется. В первую очередь можно изменить формат приготовления. Вместо грушевого пюре использовать нарезанный кусочками или перетертый фрукт.

Также грушу можно сочетать с любыми другими кисло-сладкими фруктами. Например, яблоками, сливами или виноградом. Главное, сохранить те же объемы фруктовой массы.

Для аромата можно добавить ваниль, а часть сахара заменить медом или фруктозой. Некоторые также добавляют для лучшего сбраживания сухие ферменты или кислоты.

В моем случае вино из груши получилось отчасти бесплатным, так как грушами снабдил товарищ. Однако если вы сами будете покупать все ингредиенты, то приготовление 20-литрового бутыля грушевого вина обойдется в 1 800-2 000 рублей.

Путем нехитрых вычислений получаем, что приготовление 1 литра домашнего грушевого вина стоит порядка 90-100 рублей. Это гораздо дешевле, чем покупать плодовое вино в магазине.

Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Также делитесь своими рецептами приготовления вина из груш. Самые интересные обязательно попробую, если у товарища снова урожайный год будет!