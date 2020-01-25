Ромовый Дневник

Никогда не думал что из арбуза можно гнать самогон: оказалось довольно просто, да еще и бюджетно

Рецепты подписчиков · Вячеслав Буров
Самогон из арбуза… Согласитесь, звучит довольно странно. Вот и я думала, что эти понятия не совместимы, но когда рискнула и перегнала самогон из этой ягоды, то результат превзошел мои ожидания.

Честно говоря когда я увидел этот рецепт от моей подписчицы Анны Б., отнесся к нему с некоторой долей скепсиса. Но тем не менее, решил опубликовать это на Ромовом, вдруг кому-то понравится.

Почему я выбрала в качестве ингредиента арбуз

Если, честно, додумалась использовать арбуз я не сама. Сосед, который и научил готовить самогон, сказал, что из бахчевого плода получается хорошая самодельная водка. Такое сырье я выбрала и еще по нескольким причинам:

  1. Во-первых, он сладкий, переспелые плоды, даже приторные. Риск, что брага скиснет, как от некоторых сортов яблок, минимальный.
  2. Во-вторых, доступность продукта. В сезон (август-сентябрь) арбузы продают в каждом продуктовом магазине. Даже не нужно долго выбирать, ягоды почти все хорошие, к этому времени уже созревают.
  3. В-третьих, экономичность. В сезон цена на него резко падает.

Процесс приготовления простой, а для меня это также важно.

Арбузная брага

От того, на сколько правильно приготовлена брага, зависит качество и количество самогона. Я не люблю сложные процессы, поскольку чем больше этапов, тем больше вероятность что-то сделать не так.

Готовила я одна и ограничилась минимальным набором оборудования для смешивания:

  • нож;
  • ложка;
  • широкий таз;
  • фляга на 40 л;
  • перчатки хозяйственные.

Как выбрать правильные арбузы

Для приготовления самогона подойдут любые сорта бахчевой культуры. Размеры на вкус и качество готового самогона не влияют. Я рекомендую предпочтение отдавать перезрелым ягодам, в них больше сахара.

Арбузы я разрезала напополам и ложкой вынимала мякоть в таз. Блендером для измельчения не пользовалась, все разминала руками.

Свежие фрукты содержат кислоты, которые могут разъесть кожу, поэтому обязательно нужно заквашивать брагу в перчатках. Гнилые места обязательно вырезать, иначе вкус готового продукта будет безнадежно испорчен.

Сказать точно, сколько понадобится плодов нельзя. Бывает в ягоде много гнили или толстая кожура. В среднем нужно 5-6 арбузов весом по 5 кг. Задача - заполнить размятой мякотью 40-литровую флягу чуть меньше чем наполовину, приблизительно 17-18 кг пюре фруктов.

Процесс приготовления браги

В среднем из 1 кг сахара получается литр самогона крепостью 40-45 градусов. В одном кг фруктов содержится 50-100 г сахара (фруктозы). Во флягу с арбузной мякотью (17-18 кг) добавила 3 кг сахара, тщательно перемешала.

В арбузах очень много воды, поэтому ее можно не добавлять. Мякоть не содержит дрожжей. Для нормального брожения добавляю 100 г сухих дрожжей. Они прекрасно растворяются. Медленно высыпаю их во флягу и тщательно размешиваю.

Флягу накрыла крышкой, но не плотно, поставила на стул, на солнце. В среднем брага созревает через 5-6 дней.

Процесс пошел: варим арбузный самогон

Готовность самогона проверять начинаю не раньше, чем через 4 дня. У меня есть свой способ: зажигаю спичку и медленно подношу ее к браге. Если брага играет, спичка гаснет, выигралась – спичка не гаснет даже, если поднести почти вплотную к жидкой массе.
Подносить спичку для проверки готовности нужно до перемешивания браги!
Процесс варки напитка:

  1. Флягу с готовым суслом поставила на огонь и теперь уже плотно закрыла крышкой.
  2. Подсоединила аппарат, шланги. Места соединения аппарата и фляги замазываю тестом: муку развожу водой до консистенции пластилина. От температуры замазка подсохнет и «ценные» пары не смогут выходить.
  3. Проверила плотно ли сидят шланги.

Подставила банку, на среднем огне капать начинает где-то через 2 часа.

Полученный самогон

Крепость полученного продукта проверяю спиртометром. Первые литра 1,5 идут 70 градусов, дальше на снижение. Выключаю газ, когда крепость доходит до 30°. Содержимое всех банок выливаю в ведро и перемешиваю. Разливаю в емкости и отправляю в шкаф на хранение.
Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!
Вот такой самогон получился у Анны. Согласитесь, достаточно необычный выбор сырья для самогона? Поэтому я и решил поделиться ее рецептом с вами. Сам не пробовал, но если вы повторите, то напишите, что у вас получилось. Интересно же.

