Никогда не думал что из арбуза можно гнать самогон: оказалось довольно просто, да еще и бюджетно

Самогон из арбуза… Согласитесь, звучит довольно странно. Вот и я думала, что эти понятия не совместимы, но когда рискнула и перегнала самогон из этой ягоды, то результат превзошел мои ожидания.

Честно говоря когда я увидел этот рецепт от моей подписчицы Анны Б., отнесся к нему с некоторой долей скепсиса. Но тем не менее, решил опубликовать это на Ромовом, вдруг кому-то понравится.

Почему я выбрала в качестве ингредиента арбуз

Во-первых, он сладкий, переспелые плоды, даже приторные. Риск, что брага скиснет, как от некоторых сортов яблок, минимальный. Во-вторых, доступность продукта. В сезон (август-сентябрь) арбузы продают в каждом продуктовом магазине. Даже не нужно долго выбирать, ягоды почти все хорошие, к этому времени уже созревают. В-третьих, экономичность. В сезон цена на него резко падает.

Если, честно, додумалась использовать арбуз я не сама. Сосед, который и научил готовить самогон, сказал, что из бахчевого плода получается хорошая самодельная водка. Такое сырье я выбрала и еще по нескольким причинам:

Процесс приготовления простой, а для меня это также важно.

Арбузная брага

От того, на сколько правильно приготовлена брага, зависит качество и количество самогона. Я не люблю сложные процессы, поскольку чем больше этапов, тем больше вероятность что-то сделать не так.

Готовила я одна и ограничилась минимальным набором оборудования для смешивания:

нож;

ложка;

широкий таз;

фляга на 40 л;

перчатки хозяйственные.

Как выбрать правильные арбузы

Для приготовления самогона подойдут любые сорта бахчевой культуры. Размеры на вкус и качество готового самогона не влияют. Я рекомендую предпочтение отдавать перезрелым ягодам, в них больше сахара.

Арбузы я разрезала напополам и ложкой вынимала мякоть в таз. Блендером для измельчения не пользовалась, все разминала руками.

Свежие фрукты содержат кислоты, которые могут разъесть кожу, поэтому обязательно нужно заквашивать брагу в перчатках. Гнилые места обязательно вырезать, иначе вкус готового продукта будет безнадежно испорчен.

Сказать точно, сколько понадобится плодов нельзя. Бывает в ягоде много гнили или толстая кожура. В среднем нужно 5-6 арбузов весом по 5 кг. Задача - заполнить размятой мякотью 40-литровую флягу чуть меньше чем наполовину, приблизительно 17-18 кг пюре фруктов.

Процесс приготовления браги

В среднем из 1 кг сахара получается литр самогона крепостью 40-45 градусов. В одном кг фруктов содержится 50-100 г сахара (фруктозы). Во флягу с арбузной мякотью (17-18 кг) добавила 3 кг сахара, тщательно перемешала.

В арбузах очень много воды, поэтому ее можно не добавлять. Мякоть не содержит дрожжей. Для нормального брожения добавляю 100 г сухих дрожжей. Они прекрасно растворяются. Медленно высыпаю их во флягу и тщательно размешиваю.

Флягу накрыла крышкой, но не плотно, поставила на стул, на солнце. В среднем брага созревает через 5-6 дней.

Процесс пошел: варим арбузный самогон

Подносить спичку для проверки готовности нужно до перемешивания браги!

Флягу с готовым суслом поставила на огонь и теперь уже плотно закрыла крышкой. Подсоединила аппарат, шланги. Места соединения аппарата и фляги замазываю тестом: муку развожу водой до консистенции пластилина. От температуры замазка подсохнет и «ценные» пары не смогут выходить. Проверила плотно ли сидят шланги.

Готовность самогона проверять начинаю не раньше, чем через 4 дня. У меня есть свой способ: зажигаю спичку и медленно подношу ее к браге. Если брага играет, спичка гаснет, выигралась – спичка не гаснет даже, если поднести почти вплотную к жидкой массе.Процесс варки напитка:

Подставила банку, на среднем огне капать начинает где-то через 2 часа.

Полученный самогон

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Крепость полученного продукта проверяю спиртометром. Первые литра 1,5 идут 70 градусов, дальше на снижение. Выключаю газ, когда крепость доходит до 30°. Содержимое всех банок выливаю в ведро и перемешиваю. Разливаю в емкости и отправляю в шкаф на хранение.Вот такой самогон получился у Анны. Согласитесь, достаточно необычный выбор сырья для самогона? Поэтому я и решил поделиться ее рецептом с вами. Сам не пробовал, но если вы повторите, то напишите, что у вас получилось. Интересно же.