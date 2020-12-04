Никогда не любил изюм, а тут друзья угостили настойкой, которая сразу запала в душу: делюсь рецептом

Однажды у друзей я попробовал отличное, как мне показалось, вино домашнего приготовления. Меня поразил ярко выраженный аромат винограда, и я был крайне удивлен, что в качестве основного ингредиента был использован изюм.

Почему-то с детства привык к тому, что изюм – это такие скукоженные ягодки ничего общего не имеющие с сочным виноградом, и, по правде говоря, никогда его не любил.

Алкоголь из изюма стал для меня настоящим открытием! Особенно если учесть, что готовился он на основе обычной самогонки. Я решил повторить опыт своих товарищей, и сделать настойку из изюма в дуэте с курагой.

Историей поделился мой давний подписчик Василий.

Ингредиенты и оборудование

Из оборудования мне понадобилась только 2-литровая банка и марля, с помощью которой я не только процеживаю настои, но делаю отжим ингредиентов. Фрукты, овощи и ягоды отдают все свои природные соки, но при этом сами хорошо напитываются влагой.

И если хорошенько не отжать отработанные плоды, можно очень сильно потерять в объёме и аромате будущего напитка.

В качестве ингредиентов я использовал:

самогон или дистиллят желаемой крепости – 1 л;

изюм – 300 г;

курага – 100 г;

мед – 2 ст. л.

Особое внимание прошу уделить выбору изюма, потому как от цвета сухофрукта будет зависеть не только оттенок, но и вкус будущей настойки.

Я считаю, что чёрный виноград имеет более насыщенный и терпкий вкус, соответственно и изюм из такого винограда способен придать настою наиболее яркий и глубокий аромат.

Сразу посчитаем себестоимость напитка:

1 литр самогона стоит от 150 рублей;

1 литр чистого дистиллята - от 250 рублей;

2 ст. л. мёда - примерно 40 рублей;

изюм, в зависимости от сорта винограда и фирмы производителя, стоит от 35 до 250 рублей за 100 г (я купил в магазине пачку 300 г за 171 рубль);

цена кураги варьирует в меньшем диапазоне, от 50 до 90 рублей за 100 г (я купил на рынке 100 г кураги за 67 рублей).

Я использовал свой самогон двойной перегонки, стоимость которого оцениваю в 180 рублей за 1 л, и в результате несложных расчётов моя настойка из кураги и изюма обошлась мне в 458 рублей.

Процесс приготовления

В чистую ёмкость насыпаем тщательно промытые курагу и изюм. Добавляем 2-2,5 ложки мёда (ориентироваться следует на свои вкусовые предпочтения). Заливаем сухофрукты литром спирта и закрываем.

В приготовлении настойки из кураги и изюма нет ничего сложного:

Изюм и курага.

Смесь следует хорошо взболтать и оставить в сухом теплом месте на 14 дней, и на протяжении этого времени периодически встряхивать будущую настойку.

Через 2 недели настойка готова. Нам осталось только процедить напиток и хорошо отжать ингредиенты. Даже несмотря на отжим, будьте готовы к тому, что настойка потеряет 150-200 мл от своего объёма.

Теперь можно приступать к дегустации.

Результат

Настойка из кураги и изюма обрела приятный чайный цвет, отливающий на свету оранжевым.

Настойка из кураги и изюма.

Аромат глубокий, даже томный. На вдохе хорошо ощущается виноград, а на выдохе – курага. Эта настойка как хорошие духи, раскрывается не сразу, а последовательно.

Вкус сладковатый, мед хорошо скрыл крепость настойки. Удивительно, но она напомнила мне фруктовое вино – сангрию. Что-то такое свежее и летнее, правда, несколько более крепкое. Хотя представительницы прекрасного пола в нашей компании единогласно заявили, что пьется «как компотик».

С чем подавать

Я большой любитель сыра и орехов, они прекрасно вписались в качестве закуски к настойке из сухофруктов. Дамы предпочли шоколад и киви, но в результате вся наша компания сошлась во мнении, такую ароматную настойку трудно чем-либо испортить.

Я однозначно повторю этот опыт, возможно, добавлю новые ингредиенты или специи, но одно теперь я знаю точно: изюм является превосходной основой для домашних настоек!

А вы пробовали делать настойки из изюма или кураги? Поделитесь своим опытом в комментариях