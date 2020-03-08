Вы, когда ни будь думали о том, как удивить гостей? Есть ли у нас шансы создать нечто неповторимое в приготовлении алкоголя, ведь уже столько всего придумано и сделано.

Лучше попробовать и получить отрицательный результат, чем не попробовать. Вот и я решила удивить своих друзей новым вкусом бурбона.

Такое письмо я получил от моей подписчицы Анны Владимировны из Новосибирска. Хочу поделиться и с вами ее интересным рецептом.

Как пришла идея

История создания проста и банальна. Захотелось чего-то необычного, того что не попробуешь ни где, что удивит вкусом, оригинальностью и индивидуальностью.

Немного поразмыслив, я решила, что доминировать во вкусе моего напитка будет копченость. А именно копченая груша, которая случайно попалась мне на глаза во время похода в магазин. А почему бы и нет?

Мне хотелось сделать напиток, который можно употреблять и просто так, и использовать в коктейлях. Поэтому за основу я взяла кентуккийский бурбон «Jim Beam».

Мой выбор был обусловлен тем, что бурбон выдерживается в дубовых обожжённых бочках и во вкусе уже имеет некую «копчёность». Мне показалось, что сушеная груша максимально раскроет свои вкусо-ароматические особенности именно в сочетании с этим напитком. Забегая вперед, скажу, что я не ошиблась.

Необходимые ингредиенты

Я решила взять только простые ингредиенты, их всего три. Остановлюсь на каждом из них подробнее.

«Jim Beam White label» - выдерживается 4 года в новых дубовых обожжённых бочках. Почему именно эта марка? У меня было много проб и ошибок. В итоге, я пришла к выводу, что от ингредиентов разных ценовых категорий напрямую зависит результат - чем дешевле алкогольная основа, тем более резкой и грубой получится настойка.

А вот дорогостоящие марки были слишком мягкие и тонкие, груша в итоге их «забивала». «Jim Beam White label» стоит около 900 рублей за 0,5 литра и относится к средней ценовой категории, поэтому я его и выбираю.

Следующий ингредиент копченная груша. Я беру в овощной лавке недалеко от дома. Как сказала продавец, ее везут из Узбекистана. Думаю, вы сможете найти этот ингредиент в магазинах своего города.

Я его встречала во многих сетевых магазинах в вакуумных упаковках. Стоимость копченой груши достаточно демократична – 150-200 рублей за килограмм.

Но стоит внимательно смотреть на сроки изготовления и годности продукта. Однажды мне попалась уже сухая, давно лежавшая груша. В итоге я не получила то, чего хотела: цвет тусклый, вкус пустой и не насыщенный.

Далее последний ингредиент - сахарный сироп, который на языке барменов именуется «симпл». Для его приготовления необходимо смешать в пропорции один к одному воду и сахар и нагреть их на медленном огне. Постепенно смесь будет густеть. Итоговая консистенция должна получится тягучая, тогда текстура напитка будет плотной.

Если приготовить симпл жиже, то и в настойку понадобится больше количество, тем самым мы разбавим готовый напиток и уменьшим «место» для других ингредиентов.

Приготовление

Ингредиент Количество Бурбон 700 мл Груша 400 г Сахарный сироп 100 мл

Для простоты восприятия я оформлю рецепт в виде таблицы. Количество ингредиентов вы можете изменить по своему вкусу, но в первый раз все же советую придерживаться моих рекомендаций:

В банку объемом 1,5 -2 литра с винтовой крышкой помещаю грушу и бурбон. Затем убираю в темное место комнатной температуры. Настаиваю 7-10 дней.

Симпл в настойку добавляю после того, как она уже будет готова, то есть через 7-10 дней. После этого настаиваю напиток еще сутки, фильтрую через сито и разливаю по бутылкам с плотно прилегающей крышкой.

Важно! Груша используется цельная (с хвостиком и косточками), перед смешиванием ее нельзя нарезать, так как в итоговом напитке появится излишняя горечь, а цвет будет мутным.

Что получилось в итоге

В результате у меня получился не только самостоятельный прекрасный, ароматный, оригинальный и неповторимый напиток, но и отличный ингредиент для коктейлей. Конечно настойка крепкая (около 40% об.), но вкус мягкий, тело плотное, ароматика яркая и легкая.

Такая настойка отлично сочетается с мясом, морепродуктами, легкими фруктовыми закусками и относятся к классу аперитива.

Важно! Настойку нужно хранить в темном месте, без света и прямых солнечный лучей. Если оставить в зоне даже с минимальной подсветкой, то цвет напитка станет намного светлее. Не критично, но все же.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Я советую вам при приготовлении бурбона на копченой груше прислушиваться к своим вкусовым предпочтениям. Не бойтесь экспериментировать с количеством груши и бурбона, со временем выдержки. Я надеюсь, что у вас получится прекрасный напиток!Моя первая попытка приготовления эксклюзивного напитка прошла успешно. Позже я неоднократно экспериментировала и нашла «свое» соотношение ингредиентов.

Может быть, пока вы читали мою историю, у вас возникло желание приготовить что-то необычного? Поделитесь со мной своими самыми необычными ингредиентами для приготовления настоек.