Как опытный самогонщик и винокур, я испробовал в качестве основного компонента для настоек практически все виды ягод, фруктов, овощей, круп, трав и специй. И захотелось, знаете ли, чего-то новенького, необычного и экзотического.

Выбор свой я остановил на манго, ибо этот ароматный фрукт всегда меня привлекал в качестве «покушать», но ни разу я не рассматривал его в качестве «выпить». Посему решил я, эксперименту быть!

В этой статье я расскажу, как сделать сразу 2 вида настойки из одного-единственного манго! Попробуем и сравним результаты.

Историю прислал подписчик блога Виктор.

Ингредиенты и оборудование

Итак, с оборудованием все предельно просто. Нам понадобятся две банки (или бутылки) вместимостью 1 литр и приспособление для фильтрации. Я обычно использую марлю, сложенную в 4 слоя.

Теперь составим список необходимых ингредиентов:

самогон или дистиллят – 1 л;

манго – 1 шт. (не менее 350-400 г вместе с кожурой и косточкой);

гвоздика – 2 шт.;

четвертинка лимона;

сахарный песок – 80 г.

Если манго не дозрело, его можно убрать в холодильник на неделю, а потом выстоять при комнатной температуре. Мякоть приобретет нужную нам консистенцию.

Из всех этих ингредиентов мы будем делать 2 разные настойки из манго. Обещаю, Результат вас удивит!

Процесс приготовления

Манго тщательно моем, счищаем кожуру и вынимаем косточку. Мякоть режем небольшими кусочками и помещаем в первую банку. Кожуру и косточку кладем в банку вторую. В каждую ёмкость добавляем по одной гвоздичке и по 40 г сахара. В банку с мякотью выжимаем сок четвертинки лимона, предварительно избавив фрукт от косточек. Далее срезаем лимонную мякоть и цедру добавляем в банку с кожурой и косточкой от манго. Заливаем содержимое банок выбранным спиртом по 0,5 л, герметично закрываем, взбалтываем и оставляем в прохладном тёмном месте на 1 месяц.

Настойки будем готовить одновременно, поэтому ставим перед собой сразу обе банки (бутылки) и приступаем:

Спустя месяц наши настойки из манго будут готовы. Их останется только процедить, и можно приступать к дегустации.

Результат

У нас получилось две настойки. Для удобства, настой из мякоти манго назовём №1, а из кожуры и косточки - №2.

Итак, настойка №1 имеет приятный жёлтый, характерный для манго цвет. Очень явственно чувствуется аромат манго, сладкий и фруктовый. А вот вкус, к сожалению, оказался не таким мягким, как запах.

Этот фрукт, несмотря на свою сочность и ярковыраженные вкусовые качества, не смог до конца затенить алкоголь, что чувствуется и на вдохе, и на выдохе.

Настойка №2 выглядит не так аппетитно. Первоначально она более прозрачная, сказывается отсутствие мякоти, а цвет имеет жёлто-зелёный и напоминает оливковое масло. Удивительно, но пахнет она чудесно, смесью манго и… чего-то свежего, елового.

Этот оттенок вкуса хорошо чувствуется на выдохе. И букет у настойки №2 оказался куда богаче. Ощущается и манго, и лимонная цедра, а вот горечь спирта сошла на нет.

Вывод, для настойки из манго кожура и косточка подходят намного лучше, нежели мякоть, которую, я советую вам, просто съесть.

Посчитаем общую себестоимость нашего эксперимента:

1 л самогона – от 150 рублей;

1 л дистиллята – от 250 рублей;

гвоздика – 1 рубль (очень условно)

манго 400 г – 100 рублей;

четвертинка лимона – 10 рублей;

сахарный песок 80 г – 5 рублей.

Цены указал очень приблизительно, ибо в разных регионах страны они могут различаться. Итоговая стоимость двух настоек будет варьировать от 266 до 366 рублей в зависимости от спиртовой основы. Согласитесь, весьма выгодно.

С чем употреблять

Настойки с манго имеют откровенно фруктовый, сладкий аромат, поэтому, на мой вкус, в качестве закуски хорошо подойдут шоколад, фрукты, сыр и орехи.

Овощная нарезка или соленья могут перебить вкус настойки из манго, так же, как и продукты с ярко выраженным ароматом специй.

С другой стороны, я сторонник того, что закуску и выпивку следует выбирать, не ориентируясь на общепринятые стандарты, а на свои личные предпочтения!

Поэтому экспериментируйте и наслаждайтесь результатом! А какие экзотические настойки пробовали вы? Поделитесь впечатлениями или рецептом в комментариях.