Одна из самых сладких и вкусных настоек: готовлю персиковый ликер себестоимостью в 200 рублей

Моя жена просто обожает персики, и я решил сделать ей приятный сюрприз к годовщине нашей свадьбы, которая будет в середине сентября.

В этом году урожай ароматных плодов удался на славу, лето было жаркое, персики выросли крупные и очень сладкие. Варенье варить – это не мужское дело, она сама его отлично готовит, поэтому я решил сделать персиковый ликер.

Опыта в приготовлении сладких, «дамских» напитков у меня не было. На помощь мне пришла «всемирная сеть», где можно найти и узнать практически все.

Кропотливо изучив процесс и этапы приготовления, я остановился на одном из рецептов, который показался наиболее удачным. И, как выяснилось позже, не ошибся!

Историей поделился читатель блога Михаил.

Ингредиенты

Я немного сомневался, получится ли у меня правильно приготовить ликер, но на деле оказалось, что это совсем несложно.

Для классического рецепта, который является основой всех других способов, я взял:

один килограмм спелых персиков;

один литр водки;

400 грамм сахара;

стакан (150 мл) воды.

Можно использовать вместо водки коньяк, который придаст напитку особенный аромат. В таком случае следует добавить цитрусовую цедру. Можно использовать лимон и апельсин вместе.

Процесс приготовления

Для приготовления напитка нужны спелые, сладкие, ароматные персики; недозревшие с плотной мякотью не подойдут.

Я поместил их в миску, залил крутым кипятком, накрыл крышкой и подождал несколько минут. Кипяток нужно слить в другую посуду, он нам еще пригодится, а персики залить холодной водой.

Это важно! Не пренебрегайте и вымачиванием плодов в холодной воде, это нужно для того, чтобы ушла находящаяся в шкурке горечь.

Затем я аккуратно снял кожицу, извлек косточки и хорошо измельчил мякоть блендером. В полученное пюре добавил 150 мл кипятка, размешал и отжал сок через несколько слоев марли. Оставшиеся выжимки больше не пригодились.

Полученный персиковый сок, я перелил в стеклянную банку, добавил всю норму водки и сахар по вкусу, перемешал, герметично закрыл крышкой и поставил темное место. Температура хранения комнатная. Ежедневно в течение 10 дней банку с ликером тщательно встряхивал.

Через две недели напиток был готов. Полученный ликер, я слил с осадка, профильтровал через вату и разлил по бутылкам.

Что в итоге у меня получилось

Через две недели я получил густой, с тягучей консистенцией, очень сладкий и ароматный напиток. Из-за большого содержания мякоти ликер был слегка мутным. По этой причине пришлось его дополнительно профильтровать и еще раз снять с осадка.

Жена осталась довольна вкусом янтарного ликера, а мой сюрприз увенчался успехом. Он ничем не уступал магазинному дорогому персиковому ликеру.

Крепость моего домашнего алкоголя составила 27 градусов.

Ликер, приготовленный самостоятельно, оценили и наши гости. Теперь мы его подаем на стол ко всем праздникам, так как он получился изысканным, приятным на вкус, сладким и очень ароматным.

Как подавать и с чем употреблять

Обычно персиковый ликер подают к десерту или мороженому после основной трапезы. Можно добавить немного напитка в горячий чай или просто выпить чашечку после.

Освежающий эффект придадут добавленные в бокал кубики льда, они немного уберут сладость. Ликер из персиков можно использовать для приготовления коктейлей, добавлять его в другие алкогольные напитки и кондитерские изделия. Калорийность напитка около 300 кКал на 100 грамм.

Это важно! Персиковый ликер с длительной выдержкой имеет насыщенный аромат и ярко выраженный вкус. Хранится напиток не более трех лет в герметически закрытой емкости.

Что можно изменить в рецепте

Попробовав классический рецепт домашнего ликера, я захотел что-то изменить, попытаться сделать особенный, необычный напиток. Я приготовил крем-ликер, в котором алкогольной основой был виски, а кроме персика в составе присутствовали коровье молоко и сгущенка.

Для придания пряного аромата в ликер добавляют анис и корицу. Миндальный вкус придадут ядра абрикосовых косточек, цитрусовые нотки – цедра лимона и апельсина. Эти вкусовые нюансы сделают аромат еще более насыщенным.

К классическому рецепту можно добавить косточки персика. Именно они придают напитку миндальный привкус. Чтобы все делать правильно, косточку нужно расколоть на две части, залить ядра на пять минут, снять с них кожуру и все сложить в емкость для приготовления.

Сколько денег мы потратим на производство напитка

Цена одного литра готового персикового ликера приблизительно 200 рублей, зависит от марки и производителя. Если же изготавливать напиток в домашних условиях, его стоимость будет значительно ниже.

Общая сумма зависит от того, какой алкоголь использован, плюс – стоимость всех ингредиентов. Если приобретать фрукты в сезон созревания, когда цена на них невысокая, себестоимость напитка будет еще ниже.

Учитывая то, что мне в магазине понадобилось приобрести только алкоголь и сахар, на производство своего ликера я потратил примерно 200 рублей. Персики у нас выросли домашние, поэтому напиток получился дешевле магазинного, так как его вышло почти 2 литра.

Персиковый ликер несложно приготовить в домашних условиях. Им можно удивить гостей и порадовать близких. А у вас был аналогичный опыт приготовления ликеров?