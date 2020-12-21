Он вам не Лимончелло: гоним самогонку из 20 лимонов за 7 дней - идеально к новогоднему столу

Новогодние праздники не за горами, и я решил удивить гостей чем-то новеньким, натуральным, домашним. Мое давнее увлечение – экспериментировать с тем, что в саду растет. А в этот раз решил попробовать кое-что экзотическое и новогоднее – самогон на лимоне.

Вкус приятен, себестоимость средняя. А готовится быстро и просто. Да и к праздничному столу подойдет, лимончик, все-таки – фрукт зимний, новогодний.

Историю прислал подписчик блога Владислав.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Лимоны, примерно 20 штук. На личном опыте проверено: лучше брать тонкошкурые, привезенные из Абхазии. Тогда брага получит приятный аромат и вкус, даже без намека на сивуху, и горчить не будет. А если сэкономите на бросовом товаре со скидкой, качество итогового напитка ухудшится. Имеет смысл брать сухую или свежую цедру лимона – аромат сохраняется, а сахара потребуется меньше.

Винные дрожжи, 1 большой пакет, 100 гр. Хлебопекарные не сработают, для них кислотность лимона не подходит, слишком высокая. А вот с винными получается.

Дрожжи «Саф-момент», 3 гр., чтобы брага слишком не пенилась.

Вода фильтрованная, около 20 литров.

Сахар, 5 кг сахарного песка на 20 литров воды.

Итак, что понадобится:

Вот и все, что нужно. Думаю, найдется в закромах у каждого самогонщика. А теперь к делу.

Процесс приготовления

Горячей водой моем наши лимоны. Затем аккуратно снимаем овощечисткой цедру так, чтобы белая прослойка осталась. Можно и на терке, если удобнее. Ничего не выбрасываем! Толчем мякоть в жмых, цедру мелко нарезаем и все соединяем. Если вам нам нравится горчинка в цитрусах, то белую прослойку можно не убирать. Маленький лайфхак: моя супруга любит готовить лимонад из свежих цитрусов. Так вот, оставшийся жмых, я замораживаю, а потом использую для закваски браги. У меня не пропадает ничего! Теперь растворяем в 500 мл воды, подогретой до 30 градусов (из общих 20 литров), добавляем дрожжи. Оставляем на 10 минут. В кипятке дрожжи погибнут и процесс брожения не пойдет! В это время в бак с водой засыпаем сахар и закладываем цитрусовый жмых. Добавляем раствор дрожжей, хорошенько перемешиваем. Температура полученной жидкости должна быть 27-30 градусов, а на поверхности появится пена. Полученную брагу неплотно закрываем и отправляем в темное и теплое место на 7-10 дней. Готовая брага не пенится, не шипит, имеет гладкую поверхность. Фильтруем брагу от жмыха, а затем осветляем с помощью бетонита – белой глины в порошке. На 10 л достаточно 1 ст. л.

Вот так готовим лимончики:

После этого можно приступать непосредственно к перегонке. Ее выполняем два раза, как обычно, не забывая главное правило получения прозрачного напитка: после первой перегонки в 40-градусный самогон добавляем в воду, пока не получим спиртовой раствор крепостью 25 градусов.

Если сделать наоборот, готовое питье будет мутным. Снова перегоняем с отбором голов и хвостов.

Что получится в итоге

В результате выходит самогон бледно-желтого цвета с легким лимонным ароматом и вкусом. Чем дольше будет настаиваться напиток, тем ярче будут вкус и аромат. Но это уже на любителя.

Заранее хочу предупредить о том, что сам вычитал в инете. Многие жалуются, что по итогу самогонка на лимонах горчит. Это может происходить по причине слишком толстого слоя цедры и белой прослойки, или же лимоны не окатили горячей водой перед приготовлением.

Просто тщательно промывайте лимончики и убирайте белую прослойку между коркой и мякотью.

Себестоимость такого продукта из указанного количества компонентов около 2500-2700 рублей, смотря где делать закупку. То есть, на эту сумму мы получили 5 литров натурального цитрусового самогона.

Вот так выглядит итоговый продукт.

Что можно добавить

Учтите: поскольку в лимонах очень мало сахара в сравнении с другими фруктами и ягодами, для получения самогона достаточной крепости потребуется, соответственно, больше сахара, чем обычно. Но можно попробовать его заменить медом.

Теперь вот планируем попробовать сделать такое же, но на мандаринках. А можно еще смешать вместе апельсины, мандарины и лимоны. А вы что посоветуете? Слышал, добавляют еще кофе, имбирь, корицу, мяту и даже дубовую кору, не пробовали?

Подскажите, а я поделюсь своим фирменным рецептом настоящей русской хреновухи. И расскажу в следующий раз, как готовлю самогон на арбузах.