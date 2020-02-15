Ромовый Дневник

От папы достался виноградник в Ростовской области, с вином проблемы (киснет), поэтому делаю коньяк через чачу: мой опыт

Мои родители - “старая гвардия”. В перестроечные времена, когда работа перестала приносить доход, они купили дачу. И, помимо традиционного огорода, посадили виноградник. Не сразу, конечно, а высаживали разные сорта на протяжении двадцати лет.

Сейчас родители постарели, обзавелись букетом болезней, уже не позволяющих в полную силу заниматься физическим трудом. А мне в наследство, помимо прочего, остался папин рецепт приготовления коньяка.

Такое письмо пришло мне на почту то моей подписчицы Анны В. из Ростовской области.

Путь к производству коньяка

Домашнее вино без консервантов имеет свои особенности - оно не очень стабильно. Попросту говоря - в любой момент может неожиданно превратиться в уксус. Чтобы этого не произошло, его нужно либо насыщать сахаром, либо крепить спиртом, либо использовать диоксид серы.

Но мы не пьем крепленых, либо слишком сладких вин, а диоксид серы по слухам достаточно токсичен.

В итоге мы остановились на том, что нужно попробовать изготовить продукт, менее требовательный к условиям хранения, но обладающий всеми прекрасными свойствами вина, чтобы было не стыдно и подать к столу, и преподнести в качестве подарка. Выбор пал на коньяк.

Что нужно для приготовления коньяка на основе чачи

Список достаточно внушительный, но не пугайтесь:

  1. Виноград - винных или винно-столовых сортов. На данный момент мы использовали разные сорта (Северный Саперави, Молдова, Кадрянка, Изабелла и ещё два сорта, подаренные соседом и оставшиеся безымянными) и не обнаружили существенной разницы в конечном результате.
  2. Сахар. Не обязательное условие. Добавление сахара при брожении увеличит выход конечного продукта. В нашем регионе (Ростовская область) виноград не всегда вызревает до нужной кондиции, поэтому лично я использую сахар при изготовлении вина и коньяка.
  3. Посуда для брожения большого объема, не меньше 20 литров. Обычно я использую стеклянную бутыль или эмалированную посуду, но в последний раз они все оказались заняты, и я использовала полиэтиленовую бочку на 50 литров.
  4. Самогонный аппарат. Объем зависит от ваших амбиций. У нас самоделка - тридцатилитровая молочная фляга с термометром, литровая банка с двумя штуцерами в качестве сухопарника, и охладитель под проточную воду (куплен на рынке).
  5. Спиртометр. Любой вариант, который будет показывать крепость выше 30 градусов.
  6. Дубовая бочка или дубовые брусочки.

Процесс приготовления

Итак, когда все необходимо приготовлено, можно приступать к производству:

  1. Собираем урожай винограда. Собрать нужно столько винограда, сколько вы сможете переработать в течение дня. Если ягоды оставить на следующий день, в нем уже может начаться процесс окисления, а значит повысится шанс получить уксус. Особенно это важно, если нарушена целостность ягод (виноград был поврежден осами, птицами или лопнул во время сбора). В таком случае перед переработкой его ещё нужно промыть в холодной воде и убрать поврежденные ягоды.
  2. Переработка. Есть разные варианты - виноград можно давить ногами, руками, с помощью пресса или мясорубки с насадкой-соковыжималкой (регулировочный винт выкрутить полностью, а сок от жмыха не отделять). Мне нравятся первый и последний варианты.
  3. Передавленный виноград с соком перелить в емкость для брожения, заполнив ее не больше чем на две трети (иначе брага может частично сбежать при брожении), закрыть крышкой - плотно, но не герметично. Внутрь не должна забраться мошка, наружу должен выходить газ, образующийся при брожении. Можно в бочку вставить тонкую длинную пластиковую трубку, которая будет помогать отводить газ, но я обычно этого не делаю. Оставить на три - пять дней в теплом помещении.
  4. Через 3-5 дней попробовать на сахар: если сладости нет, сделать сироп и из расчета 50 г. на литр браги, добавить. Снова оставить бродить.
  5. Через месяц гоним самогон. Классически. С отделением голов (то что первое поступает из самогонного аппарата) и хвостов (то, что ниже 40 градусов). Разводим полученный самогон дистиллированной водой до 20 градусов, фильтруем любым способом. Перегоняем повторно - с таким же отделение голов и хвостов.
  6. Разбавляем полученный напиток до 50-градусной крепости, наливаем его в дубовую бочку, либо в стеклянные банки с дубовыми брусочками. Убираем в темное место. Настаиваем еще два-три месяца.

Все, можно разливать коньяк по бутылкам. Но я перед этим добавляю немного карамели для вкуса и цвета. Для этого сахар растапливаем в кастрюле до золотистого цвета на медленном огне. Важно, чтобы сахар не подгорел. Нужно придерживаться такой пропорции: столовая ложка карамели на три литра коньяка.

Если напиток получился очень крепким, то разбавляю его дистиллированной водой до 42-43 градусов.

Результат

Вот и все, коньяк готов, можно снимать пробу. Но мной экспериментально установлено, что в процессе хранения его вкус улучшается.

Употреблять данный напиток я рекомендую с друзьями, на свежем воздухе и исключительно по хорошему поводу.

Напиток отличается от магазинного не только по вкусу, но и ценой – ведь для его производства я купила только сахар.

Говорят, что у каждой хозяйки свой борщ, хотя ингредиенты в принципе одни и те же. Думаю, это справедливо и для коньяка. А есть ли у вас свой фирменный рецепт домашнего коньяка?

