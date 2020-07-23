От покупного алкоголя часто болит голова, решила сама сделать коньяк из самогона: что вышло в итоге за 500 рублей

Всю жизнь моим кумиром была бабушка. Все что она начинала делать - превращалось в сказку. Когда я была еще ребенком, то увидела, как бабушка варит самогон.

Этот, на самом деле не очень-то детский процесс, казался мне каким-то магическим ритуалом. Ну а когда выросла, решила и сама попробовать, а бабушка только улыбалась и давала мне подробные инструкции.

История от моей подписчицы Ирины.

Почему я решила сделать алкоголь сама

Не так давно я стала замечать, что в магазине очень сложно купить качественный алкоголь. Плюс ко всему - это очень дорого. Нормальный коньяк можно купить от 500 рублей за бутылку.

Кроме того, от покупного алкоголя часто болит голова, потому что никто не знает, из чего его готовят. Моя бабушка никогда не покупала крепкое спиртное, а теперь и я созрела для такого решения.

Бывало на праздники соберемся всей семьей и пьем ее настойки и коньяки, которые, кстати, намного лучше покупных. Она сама варила ликеры, делала наливку и бренди на самогонке. Вот так и я решила попробовать. А вдруг получится.

Какие ингредиенты потребуются

Для начала я решила сделать домашний коньяк. Для этого нужен самогон, который я предварительно сама выгнала и еще мы купили щепу для коньяка, которая продается в специальных магазинах. Обычно тут есть все, чтобы заниматься изготовление алкоголя в домашних условиях.

Я покупала дубовую щепу, которая стоит около 100 рублей за 100 грамм. Она дает интересный привкус и прекрасный цвет моему самогону. Именно дубовая щепа придает горчинку, которая присутствует в коньяке или в дорогом бренди.

Некоторые используют дубовые бочки, чтобы настоять свой коньяк. К сожалению, такой бочоночек стоит очень дорого, не всем по карману. У нас дубовые бочки продаются от 7 000 рублей, и эта цена тары на небольшие объемы.

Рецепт пишу на обычных дрожжах, так как спиртовые сложно найти. Итак, на 24 литра воды нужно: 7 кг сахара и примерно килограмм дрожжей, если у вас обычные хлебопекарные.

Дрожжи замешиваем отдельно. В посуду кладем дрожжи, заливаем чуть теплой водой (примерно 2 литра). Добавляем грамм 100 сахара и ставим наши дрожи на час в теплое место.

Потом в воду, которая стоит во фляге, выливаем дрожжи и сахар. Ставим брагу бродить. Как появился осадок, а сама жидкость станет прозрачной - пора гнать. Перегонка браги занимает у меня весь день.

Все мои затраты уложились в 460 рублей. Сахар вышел на 210 и дрожжи на 150 рублей. Плюс щепа 100 рублей.

Процесс приготовления

Я внимательно выслушала все наставления бабушки и принялась колдовать. Мы с мужем купили самогонный аппарат. Поставили брагу на сахаре и дрожжах. Поначалу брагу мы делали на обычных дрожжах, но потом перешли на специальные спиртовые дрожжи, когда была возможность их купить.

В нашем городе они продаются всего в двух местах. С ними брага выхаживается быстрее, а если брать обычные, то брожение происходит очень долго.

Понять, что брага готова к перегонке - очень просто. Она становится прозрачной, а в низу образуется осадок. Дрожжи нужно добавлять в воду, температура которой не превышает 26 градусов. Если вода будет горячей, то они просто сварятся и не будут бродить.

Это очень важно, температура, должна быть подходящей!

Как только самогон готов, я пропускаю его через фильтр два раза. Самогон получается градусов 70. Я его разбавляю, чтобы моя будущая настойка была не крепче 40 градусов. Разбавляю родниковой водой, которую специально для этого возим с деревни.

Еще одно правило, которое должен знать каждый. Не в спирт добавляется вода, а наоборот - в воду льют спирт. Это делается для того, чтобы ваш самогон при разбавлении не помутнел, а остался прозрачным.

Потом разливаю по банкам и настаиваю. На 2-х литровую банку я кладу 2-3 небольших щепы. В таком виде алкоголь стоит около 3 дней, а потом разливаю его по бутылкам.

Настаивать можно и дольше, все зависит от того, какой цвет и вкус вы хотите получить. Когда коньяк разлит по бутылкам, можно убирать их в бар.

Какой результат я получила

Коньяк у меня получился очень вкусный, и вышло его около 5 литров. И это всего за 460 рублей. Это какая экономия!

Всем моим гостям он очень нравится. Теперь я не покупаю крепкий алкоголь совсем, ведь мой бар уставлен домашними коньяком и водкой. Теперь на все праздники мы пьем только их.

Домашний алкоголь намного лучше покупного, во-первых, ты сам его готовишь и знаешь из чего он сделан. Во-вторых, от него не болит голова, ведь все ингредиенты хорошего качества. В-третьих, это экономия денег.

А вы готовили коньяк сами?