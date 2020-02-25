Ромовый Дневник

Рецепты подписчиков · Вячеслав Буров
Перцовка, хреновуха и еще 3 рецепта настоек на самогоне, которые можно легко сделать самому

Когда люди слышат слово “самогон”, они невольно думаю о крепких спиртных напитках мутного цвета, которые варят в деревнях, глуши. Но многие не понимают, что самогон – это виски, джин, коньяк, текила, бренди и т.д.

В основе лежит одна и та же технология, изменяется сырье, добавляются некоторые особенности при варке, варьируется время выдержки.

Могу смело заверить, что качественную, вкусную настойку на основе самогона можно сделать дома без серьезного оборудования, каких-либо особых компонентов. Об этом мы и поговорим подробнее.

Это сообщение от моего давнего подписчика и хорошего знакомого Сергея Б. Лично мне нравятся его настойки, поэтому я и попросил Сергея поделиться самыми лучшими рецептами. Хотя и не совсем согласен с тем, что виски, коньяк и прочее, это самогон.

Что такое самогон

Самогоном называют крепкие алкогольные напитки, которые изготавливаются путем перегонки браги через специальные аппараты (они могут быть самодельными или промышленными). Не нужно путать самого с водкой, так как она изготавливается по другой технологии – ректификации.

Брагу для приготовления самогона можно готовить из разных продуктов, ягод, фруктов, овощей. Самые главные компоненты при варке – качественная вода (именно качественная, от этого во многом зависит конечный продукт), спиртовые дрожжи, сахар.

На чем можно настаивать самогон

По моему опыту общения с другими “самогонщиками”, точно ответить на этот вопрос невозможно. У каждого есть свои излюбленные компоненты, что подтверждает фразу – о вкусах не спорят.

Но опросив множество людей, занимающихся этим ремеслом, я выделил несколько наиболее популярных компонентов, на которых чаще всего настаивают самогон. Среди них есть и мои любимые варианты:

  1. Кора дуба, кедра.
  2. Мед.
  3. Цветки жасмина.
  4. Мандариновые шкурки.
  5. Корень хрена.
  6. Рябина.
  7. Вишня.
  8. Корень имбиря.
  9. Чернослив.
  10. Красный жгучий перец.
  11. Черная смородина.
  12. Клюква.

Особый аромат, вкус придадут напитку различные специи.

5 настоек на основе самогона

Думаю, со мной согласятся многие самогонщики – далеко не всегда хочется пить чистый “продукт”. Настойки позволяют почувствовать новые вкусы, ароматы. Я опишу 5 самых популярных настоек на основе самогона по своему мнению.

Хреновуха – одна из популярнейших настоек, которую можно приготовить как на основе самогона, так и из водки. Но мы поговорим о первом варианте. Процесс приготовления:

  1. Небольшой молодой корень хрена очистить, промыть под водой. Разрезать его на тонкие полосы. Важно – резать вдоль волокон. Пересыпать их в 3-х литровую банку.
  2. Добавить по 3 горошины душистого и черного перца, семена укропа (половину или полную чайную ложку, от этого будет зависеть сладость напитка), небольшое количество измельченной цедры лимона, семена горчицы – половину чайной ложки.
  3. Залить все компоненты до горлышка банки.

Достаточно выдержать настойку в течение 21 дня, после чего процедить ее через 2-3 слоя марли и напиток готов.

Перцовка – еще одна из моих любимых настоек. Приготовление:

  1. В полулитровую банку засыпать по 3 горошины душистого и черного перца, добавить 1 столовую ложку меда, 1 стручок жгучего перца.
  2. Залить банку до горлышка самогоном.

Когда нет меда, я заменяю его 1 столовой ложкой сахара. Настаивать 3 недели.

Имбирная – получается необычный напиток, который по вкусу нельзя сравнить с другими настойками. Приготовление:

  1. В литровую банку выжать сок из половины лимона, добавить 1 столовую ложку меда или сахара, шепотку соли (по вкусу), 1 небольшой корень имбиря.
  2. Залить самогоном до горлышка.

Настаивается имбирный напиток 4 недели. Что касается имбиря, можно положить целый корень или измельчить его. Я пробовал оба варианта. Во втором случае напиток настаивается немного быстрее.

Черносливка – напиток привлекательного цвета, приятного аромата. Приготовление:

  1. В 3-х литровой банке смешать 3 штуки семян гвоздики, 3-4 горошины душистого перца, чернослив (8-10 шт), половину чайной ложки ванили.
  2. Залить 2.5 литрами самогона.

Настаивать 3 недели. Из чернослива обязательно доставать косточки. В первый раз я этого не сделал, из-за чего в итоге получился неприятный привкус.

Самодельный коньяк. Рецепт впервые выпытал у знакомого, но потом дорабатывал его по-своему. Действительно готовый продукт очень похож на магазинный коньяк. Приготовление:

  1. Изначально нужно запарить в металлической кастрюле дубовую кору – достаточно 1 столовой ложки и 500 мл воды. Довести до кипения и дать остыть до комнатной температуры.
  2. В 3-х литровой банке смешать 1-2 столовых ложки меда, щепотку корицы, ванили, 2 столовых ложки изюма (можно больше, на любителя), 8 обжаренных зерен кофе, шиповник – 3-4 штуки.

Останется залить все компоненты 2.5 литрами самогона, водой в которой запаривалась дубовая кора. Подождать 3 недели.

Сколько можно хранить настойки на самогоне в домашних условиях и как

Я храню готовые настойки в стеклянных бутылках или банках. Пластиковые тары использовать категорически запрещено. Важно чтобы пробка была герметичной. Если она плохо закрыта, в конечно итоге вы получите ослабевший по градусности напиток, вместо ожидаемого.

Что касается срока годности – максимально хранил хреновку и перцовку 1 год, имбирную, медовую настойку – полгода, а настойки на ягодах не больше 3-х месяцев. После этого вкус и аромат напитков меняется в худшую сторону. Такие сроки определил по собственному опыту, после нескольких проб и ошибок.

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!
Описанные выше рецепты – сугубо личное мнение. Согласны ли вы со мной насчет особенностей приготовления? Могли бы что ни будь добавить?

