Перцовка, хреновуха и еще 3 рецепта настоек на самогоне, которые можно легко сделать самому

Когда люди слышат слово “самогон”, они невольно думаю о крепких спиртных напитках мутного цвета, которые варят в деревнях, глуши. Но многие не понимают, что самогон – это виски, джин, коньяк, текила, бренди и т.д.
В основе лежит одна и та же технология, изменяется сырье, добавляются некоторые особенности при варке, варьируется время выдержки.
Могу смело заверить, что качественную, вкусную настойку на основе самогона можно сделать дома без серьезного оборудования, каких-либо особых компонентов. Об этом мы и поговорим подробнее.
Это сообщение от моего давнего подписчика и хорошего знакомого Сергея Б. Лично мне нравятся его настойки, поэтому я и попросил Сергея поделиться самыми лучшими рецептами. Хотя и не совсем согласен с тем, что виски, коньяк и прочее, это самогон.
Что такое самогонСамогоном называют крепкие алкогольные напитки, которые изготавливаются путем перегонки браги через специальные аппараты (они могут быть самодельными или промышленными). Не нужно путать самого с водкой, так как она изготавливается по другой технологии – ректификации.
Брагу для приготовления самогона можно готовить из разных продуктов, ягод, фруктов, овощей. Самые главные компоненты при варке – качественная вода (именно качественная, от этого во многом зависит конечный продукт), спиртовые дрожжи, сахар.
На чем можно настаивать самогонПо моему опыту общения с другими “самогонщиками”, точно ответить на этот вопрос невозможно. У каждого есть свои излюбленные компоненты, что подтверждает фразу – о вкусах не спорят.
Но опросив множество людей, занимающихся этим ремеслом, я выделил несколько наиболее популярных компонентов, на которых чаще всего настаивают самогон. Среди них есть и мои любимые варианты:
- Кора дуба, кедра.
- Мед.
- Цветки жасмина.
- Мандариновые шкурки.
- Корень хрена.
- Рябина.
- Вишня.
- Корень имбиря.
- Чернослив.
- Красный жгучий перец.
- Черная смородина.
- Клюква.
Особый аромат, вкус придадут напитку различные специи.
5 настоек на основе самогонаДумаю, со мной согласятся многие самогонщики – далеко не всегда хочется пить чистый “продукт”. Настойки позволяют почувствовать новые вкусы, ароматы. Я опишу 5 самых популярных настоек на основе самогона по своему мнению.
Хреновуха – одна из популярнейших настоек, которую можно приготовить как на основе самогона, так и из водки. Но мы поговорим о первом варианте. Процесс приготовления:
- Небольшой молодой корень хрена очистить, промыть под водой. Разрезать его на тонкие полосы. Важно – резать вдоль волокон. Пересыпать их в 3-х литровую банку.
- Добавить по 3 горошины душистого и черного перца, семена укропа (половину или полную чайную ложку, от этого будет зависеть сладость напитка), небольшое количество измельченной цедры лимона, семена горчицы – половину чайной ложки.
- Залить все компоненты до горлышка банки.
Достаточно выдержать настойку в течение 21 дня, после чего процедить ее через 2-3 слоя марли и напиток готов.
Перцовка – еще одна из моих любимых настоек. Приготовление:
- В полулитровую банку засыпать по 3 горошины душистого и черного перца, добавить 1 столовую ложку меда, 1 стручок жгучего перца.
- Залить банку до горлышка самогоном.
Когда нет меда, я заменяю его 1 столовой ложкой сахара. Настаивать 3 недели.
Имбирная – получается необычный напиток, который по вкусу нельзя сравнить с другими настойками. Приготовление:
- В литровую банку выжать сок из половины лимона, добавить 1 столовую ложку меда или сахара, шепотку соли (по вкусу), 1 небольшой корень имбиря.
- Залить самогоном до горлышка.
Настаивается имбирный напиток 4 недели. Что касается имбиря, можно положить целый корень или измельчить его. Я пробовал оба варианта. Во втором случае напиток настаивается немного быстрее.
Черносливка – напиток привлекательного цвета, приятного аромата. Приготовление:
- В 3-х литровой банке смешать 3 штуки семян гвоздики, 3-4 горошины душистого перца, чернослив (8-10 шт), половину чайной ложки ванили.
- Залить 2.5 литрами самогона.
Настаивать 3 недели. Из чернослива обязательно доставать косточки. В первый раз я этого не сделал, из-за чего в итоге получился неприятный привкус.
Самодельный коньяк. Рецепт впервые выпытал у знакомого, но потом дорабатывал его по-своему. Действительно готовый продукт очень похож на магазинный коньяк. Приготовление:
- Изначально нужно запарить в металлической кастрюле дубовую кору – достаточно 1 столовой ложки и 500 мл воды. Довести до кипения и дать остыть до комнатной температуры.
- В 3-х литровой банке смешать 1-2 столовых ложки меда, щепотку корицы, ванили, 2 столовых ложки изюма (можно больше, на любителя), 8 обжаренных зерен кофе, шиповник – 3-4 штуки.
Останется залить все компоненты 2.5 литрами самогона, водой в которой запаривалась дубовая кора. Подождать 3 недели.
Сколько можно хранить настойки на самогоне в домашних условиях и какЯ храню готовые настойки в стеклянных бутылках или банках. Пластиковые тары использовать категорически запрещено. Важно чтобы пробка была герметичной. Если она плохо закрыта, в конечно итоге вы получите ослабевший по градусности напиток, вместо ожидаемого.
Что касается срока годности – максимально хранил хреновку и перцовку 1 год, имбирную, медовую настойку – полгода, а настойки на ягодах не больше 3-х месяцев. После этого вкус и аромат напитков меняется в худшую сторону. Такие сроки определил по собственному опыту, после нескольких проб и ошибок.
Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью.