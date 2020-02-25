Перцовка, хреновуха и еще 3 рецепта настоек на самогоне, которые можно легко сделать самому

Когда люди слышат слово “самогон”, они невольно думаю о крепких спиртных напитках мутного цвета, которые варят в деревнях, глуши. Но многие не понимают, что самогон – это виски, джин, коньяк, текила, бренди и т.д.

В основе лежит одна и та же технология, изменяется сырье, добавляются некоторые особенности при варке, варьируется время выдержки.

Могу смело заверить, что качественную, вкусную настойку на основе самогона можно сделать дома без серьезного оборудования, каких-либо особых компонентов. Об этом мы и поговорим подробнее.

Это сообщение от моего давнего подписчика и хорошего знакомого Сергея Б. Лично мне нравятся его настойки, поэтому я и попросил Сергея поделиться самыми лучшими рецептами. Хотя и не совсем согласен с тем, что виски, коньяк и прочее, это самогон.

Что такое самогон

Самогоном называют крепкие алкогольные напитки, которые изготавливаются путем перегонки браги через специальные аппараты (они могут быть самодельными или промышленными). Не нужно путать самого с водкой, так как она изготавливается по другой технологии – ректификации.

Брагу для приготовления самогона можно готовить из разных продуктов, ягод, фруктов, овощей. Самые главные компоненты при варке – качественная вода (именно качественная, от этого во многом зависит конечный продукт), спиртовые дрожжи, сахар.

На чем можно настаивать самогон

По моему опыту общения с другими “самогонщиками”, точно ответить на этот вопрос невозможно. У каждого есть свои излюбленные компоненты, что подтверждает фразу – о вкусах не спорят.

Но опросив множество людей, занимающихся этим ремеслом, я выделил несколько наиболее популярных компонентов, на которых чаще всего настаивают самогон. Среди них есть и мои любимые варианты:

Кора дуба, кедра. Мед. Цветки жасмина. Мандариновые шкурки. Корень хрена. Рябина. Вишня. Корень имбиря. Чернослив. Красный жгучий перец. Черная смородина. Клюква.

Особый аромат, вкус придадут напитку различные специи.

5 настоек на основе самогона

Думаю, со мной согласятся многие самогонщики – далеко не всегда хочется пить чистый “продукт”. Настойки позволяют почувствовать новые вкусы, ароматы. Я опишу 5 самых популярных настоек на основе самогона по своему мнению.

Хреновуха – одна из популярнейших настоек, которую можно приготовить как на основе самогона, так и из водки. Но мы поговорим о первом варианте. Процесс приготовления:

Небольшой молодой корень хрена очистить, промыть под водой. Разрезать его на тонкие полосы. Важно – резать вдоль волокон. Пересыпать их в 3-х литровую банку. Добавить по 3 горошины душистого и черного перца, семена укропа (половину или полную чайную ложку, от этого будет зависеть сладость напитка), небольшое количество измельченной цедры лимона, семена горчицы – половину чайной ложки. Залить все компоненты до горлышка банки.

Достаточно выдержать настойку в течение 21 дня, после чего процедить ее через 2-3 слоя марли и напиток готов.

Перцовка – еще одна из моих любимых настоек. Приготовление:

В полулитровую банку засыпать по 3 горошины душистого и черного перца, добавить 1 столовую ложку меда, 1 стручок жгучего перца. Залить банку до горлышка самогоном.

Когда нет меда, я заменяю его 1 столовой ложкой сахара. Настаивать 3 недели.

Имбирная – получается необычный напиток, который по вкусу нельзя сравнить с другими настойками. Приготовление:

В литровую банку выжать сок из половины лимона, добавить 1 столовую ложку меда или сахара, шепотку соли (по вкусу), 1 небольшой корень имбиря. Залить самогоном до горлышка.

Настаивается имбирный напиток 4 недели. Что касается имбиря, можно положить целый корень или измельчить его. Я пробовал оба варианта. Во втором случае напиток настаивается немного быстрее.

Черносливка – напиток привлекательного цвета, приятного аромата. Приготовление:

В 3-х литровой банке смешать 3 штуки семян гвоздики, 3-4 горошины душистого перца, чернослив (8-10 шт), половину чайной ложки ванили. Залить 2.5 литрами самогона.

Настаивать 3 недели. Из чернослива обязательно доставать косточки. В первый раз я этого не сделал, из-за чего в итоге получился неприятный привкус.

Самодельный коньяк. Рецепт впервые выпытал у знакомого, но потом дорабатывал его по-своему. Действительно готовый продукт очень похож на магазинный коньяк. Приготовление:

Изначально нужно запарить в металлической кастрюле дубовую кору – достаточно 1 столовой ложки и 500 мл воды. Довести до кипения и дать остыть до комнатной температуры. В 3-х литровой банке смешать 1-2 столовых ложки меда, щепотку корицы, ванили, 2 столовых ложки изюма (можно больше, на любителя), 8 обжаренных зерен кофе, шиповник – 3-4 штуки.

Останется залить все компоненты 2.5 литрами самогона, водой в которой запаривалась дубовая кора. Подождать 3 недели.

Сколько можно хранить настойки на самогоне в домашних условиях и как

Я храню готовые настойки в стеклянных бутылках или банках. Пластиковые тары использовать категорически запрещено. Важно чтобы пробка была герметичной. Если она плохо закрыта, в конечно итоге вы получите ослабевший по градусности напиток, вместо ожидаемого.

Что касается срока годности – максимально хранил хреновку и перцовку 1 год, имбирную, медовую настойку – полгода, а настойки на ягодах не больше 3-х месяцев. После этого вкус и аромат напитков меняется в худшую сторону. Такие сроки определил по собственному опыту, после нескольких проб и ошибок.

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Описанные выше рецепты – сугубо личное мнение. Согласны ли вы со мной насчет особенностей приготовления? Могли бы что ни будь добавить?