Идеальный домашний рецепт грушевого сидра

Я делаю фруктовое вино в домашних условиях уже третий год подряд. Изначально перепробовал с десяток рецептов, в итоге только один из них был ничего, но я его доработал. Перепробовал кучу рецептов грушевого сидра и в итоге вывел свой идеальный: нужна только советская мясорубка и сахар

Об особенностях увлекательного процесса, своих выводах я и хочу вам рассказать. На истину в последней инстанции не претендую – просто поделюсь собственным опытом.

Это история Артема И., моего давнего подписчика, который поделился своим опытом.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Я живу в сельской местности – частный дом и приусадебный участок. В саду растут две груши. Не знаю название сорта своих деревьев, но зацветают они в конце апреля. Для средней полосы России это рановато. Покупал я их на рынке у частных садоводов, поэтому не удосужились спросить название.

Урожай с двух деревьев снимаем в сентябре – четыре-пять ящиков с каждого ствола. Плоды подолгу не хранятся, начинают портиться через две недели. Температура на длительность хранения не влияет.

Переработать в варенье и компоты столько груши нереально, да и не к чему. Съесть тоже не под силу. Выкидывать урожай не хотелось. Поэтому три года назад я решил поставить домашнее вино – получился игристый грушевый сидр.

Рецепт нашел в интернете. За три года доработал технологию, внес изменения в рецептуру и – вуаля – получился отменный домашний сидр готов.

Итак, сначала сразу рецепт, для тех кому срочно и не хочется читать)

Рецепт домашнего грушевого сидра

Ингредиенты: • Груши (домашние, не магазинные) • Вода (лучше без хлорки) • Сахар (120-150 г на 1 кг груш) Приготовление: 1. Подготовка фруктов: Протереть груши, оставить на 2-3 дня в тепле. Очистить от косточек, измельчить в пюре (через мясорубку или соковыжималку). 2. Начало брожения: Пюре поместить в ёмкость, добавить сахар, накрыть марлей. Держать в темном месте 5 дней, перемешивать и убирать пену. 3. Активное брожение: Отжать сок, перелить в чистую ёмкость, установить гидрозатвор (или перчатку). Бродить 40-65 дней при комнатной температуре. 4. Созревание: Отфильтровать через марлю, разлить по бутылкам, выдерживать 3 месяца в прохладном месте (8-12°C). 5. Готовый напиток: Янтарный, слегка сладкий, игристый, 7-12° крепости.

Что потребуюется

груши из сада (с магазинными фруктами не экспериментировал);

вода питьевая (у меня из колодца – без хлорки);

сахар (количество напишу ниже).

Для грушевого сидра больше ничего не понадобится – на то он и натуральный. Любопытно, что обойтись можно всего двумя компонентами.

Сахар нужен в качестве надежного консерванта. Он же добавляет градусов, поэтому если не хотите получить крепкий напиток, кладите сахар по минимуму или обойдитесь без него.

Процесс приготовления

Расскажу поэтапно, как я готовлю грушевый напиток крепостью 7-12 градусов.

Плоды груши протираю сухой тряпкой и кладу на пару-тройку дней в теплое помещение. На поверхности фруктов живут бактерии (дикие дрожжи) - они будут участвовать в процессе брожения. Именно поэтому груши мыть не рекомендую.

Через пару дней удаляю листья и плодоножки. Груши очищаю от косточек: режу на половинки и вынимаю сердцевину.

Косточки важно удалить – в них содержится синильная кислота. Это вещество опасно в больших количествах для человеческого организма. А мы, не забываем, готовим натуральный напиток.

Дольки измельчаю в советской мясорубке до получения однородного пюре. Можно использовать соковыжималку – так будет быстрее. У меня ее нет, поэтому кручу мясорубку.

Пробовал блендером, но мой не справился с таким объемом – сломался.

Тару промываю горячей водой и вытираю насухо. Заполняю емкость грушевым пюре на две трети объема. Остальное пространство со временем заполнится пеной и углекислым газом – начнется процесс брожения.

На каждый килограмм груш добавляю 120-150 граммов сахара и тщательно перемешаю. Такое количество делает напиток слегка сладким и не сильно крепким. Поэкспериментируйте с сахаром – в процессе поймете, как он меняет вкус.

Горловины емкостей перевязываю марлей и на 5 дней ставлю в темный шкаф на кухне. Ежедневно перемешиваю ложкой, убираю пену сверху и вновь закрываю марлей. К следующему этапу перехожу, когда почувствую явный аромат брожения.

Грушевый сидр будет бродить в темном месте при комнатной температуре примерно 40-65 дней. Перчатка на горлышке банки сильно раздуется и станет походить на хохолок петуха.

Из перебродившей грушевой жижи отжимаю сок и переливаю в чистую сухую емкость. Затем на банку устанавливаю водяной затвор. В первый год использовал обычную резиновую перчатку, а сейчас придумал нехитрое приспособление. Посмотрите фото: край трубки опустите в кружку с водой рядом с банкой.

Срок приготовления напитка зависит от объема жидкости и количества сахара в ней. Со временем на дне появится осадок, резиновая перчатка опадет (гидрозатвор перестанет пропускать пузыри в кружку с водой) и сидр посветлеет.

Затем фильтрую напиток через несколько слоев марли, разливаю сидр в бутылки и закупориваю.

Самое сложное – ждать еще 3 месяца до полного созревания вина.

Какой результат я получил

Следующие три месяца грушевое вино будет доходить до кондиции в прохладном погребе при температуре 8-12 градусов. Затем самое приятное – можно снимать пробу.К новогодним праздникам сидр не поспевает – жаль, конечно. Зато мужской праздник в феврале и Международный женский день мы встречаем с грушевым вином на праздничном столе.

Напиток приобретает янтарный прозрачный цвет и легкую сладость. Игристость вину придают пузыри газа, образовавшиеся в процессе брожения. Крепость не высокая – от 7 до 12 градусов.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Думаю, это не идеальный способ приготовления. Наверняка, у других производителей домашнего вина имеются своих хитрости приготовления. Делитесь в комментариях – приму на заметку.