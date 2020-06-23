Первый раз готовил пиво из ячменного солода и крупы - вышло горьким и негазированным: как я испортил 24 литра

Я люблю пиво и, пожалуй, могу назвать себя ценителем этого напитка. Я всегда смогу отличить хороший крафтовый напиток от так называемой разливухи.

И вот как то меня кум заинтересовал предложением сварить пиво самим. Процедура вроде бы и не имеет ничего сложного, так почему бы и не попробовать?

Сразу оговорюсь, что пивные напитки с добавлением каких-либо фруктовых сиропов – это не мое, я вообще не могу назвать это пивом.

Пиво должно быть солодовым и плотным, оно не должно быть водой. От этих вводных мы и стали отталкиваться.

Эту историю прислал мой подписчик Кирилл.

Подготовка всего необходимого – первый этап

Мы решили пойти по бюджетному пути, так как в местном магазине, где можно купить все для самодельного алкоголя, нормальный ячменный перемолотый солод стоил от 80 р/кг.

Поэтому было приобретено 3 кг не перемолотого ячменного солода по 45 р за кг и 5 кг обыкновенной ячневой крупы за 80 руб.

Единственное, на чем я отказался экономить – это дрожжи, дрожи Safale S, обошлись они мне в 310 рублей за печечку, также в магазине я прикупил гранулированного хмеля на развес на 150 р - это приблизительно 50 г.

По возвращении домой солод был пропущен через крупорушку, а крупа засыпана в кастрюлю и залита обычной холодной водой. Я считаю, что варка – бессмысленный этап, потому как за три часа вымачивания эффект получается тот же.

Нагрев, осахарение и алкогольная пауза – второй этап

Засыпав солод в настоявшуюся крупу, все это дело было поставлено на плиту на самый маленьких огонь.

Стоит оговорить, что варил я уже не в кастрюле, а в том же кубе, где я обычно гоню самогон, так как он способствует более равномерному прогреву. Варил с выдержкой нескольких пауз, о которых прочитал на форуме Ростовских пивоваров.

Якобы они способствуют максимальному осахарению крупы солодом. Всего было сделано 5 пауз:

43⁰С – 20 минут.

53⁰С – 30 минут.

63⁰С – так называемая алкогольная пауза, 60 минут.

72⁰С – 15 минут.

80⁰С – мэшаут (важный этап, во время которого происходит инактивация всех ферментов) 10 минут.

Все это время я не лез в куб и не мешал содержимое, перемешал только перед тем сливать сусло. Сливал через дуршлаг в отдельную бочку, а затем вымывал куб и снова ставил его на плиту, вылив туда же все сусло.

Варка – третий этап

Больше всего мне понравился процесс варки, так как он динамичный и не приходится сидеть без дела.

Поставив куб с суслом на плиту, все это дело вскипело только минут через 30. За это время я разделил весь хмель на три равные части примерно по 15 грамм каждая, а также завел дрожжи.

Всего у меня получилось порядка 30 литров сусла, сусло выглядит, как коричневая субстанция, которая абсолютно не напоминает пиво. Проварив сусла около 40 минут, я добавил 2 порции хмеля, тщательно все перемешивая.

После этого нужно было остудить сусло, причем сделать это нужно как можно быстрее. Как пишут на форумах знатоки, пиво очень «болезненный» продукт поэтому, если его долго остужать оно может «заболеть», т.е. нахватать микробов из воздуха.

Для того чтобы остудить сусло у меня своя методика – я просто заранее замораживаю несколько бутылок со льдом и помещаю их в куб. Спустя 3-4 минуты меняю их на новые, и уже минут через 10 сусло имеет температуру 33-34⁰С.

Брожение и результат

После охлаждения я залил солод в бочку, засыпал полпачки дрожжей, закрыл крышкой настолько плотно, насколько получилось, установил гидрозатвор и оставил как есть.

Брожение завершилось через неделю, отсюда я могу сделать вывод, что дрожжи оказались довольно высокого качества.

Когда пришло время сливать, я приготовил 15 двухлитровых бутылок, насыпал в каждую из них по 20 грамм глюкозы, это необходимо для восстановления щелочности продукта.

Слить мне удалось 12 из 15 бутылок, соответственно, 24 литра. Уже вечером пиво можно было дегустировать. Если быть откровенным, то пить, конечно, можно, но это далеко не самое вкусное пиво, которое мне удавалось попробовать. Не хватало газирования и ощущался горьковатый привкус.

Я не знаю, что именно я сделал не так, или так и должно быть, в этом деле я не специалист. Может быть, у вас есть какие-то предположения?