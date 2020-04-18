Человек так устроен, что когда у него что-то не получается, он ищет помощь. А вот когда ему удалось в чем-то преуспеть (пусть достижение его будет совсем крошечным), он хочет рассказать о своем успехе. Вот так поступаю и я!

Не буду сочинять, что всегда была тонким ценителям изысканных алкогольных напитков. Поэтому их создание меня мало занимало. И так продолжалось бы и дальше, если бы не случай. Однажды я ненароком услышала рассказ своего приятеля о том, как он делает различные напитки сам.

Причем живет он в многоэтажке. У него нет собственного сада. Да и каких-то свободных площадей в наших квартирах вряд ли удастся найти. Но он так захватывающе описывал свои «муки творчества», что у меня в голове засела мысль: а не попробовать ли и мне?

А мне очень нравится такой подход к жизни моей подписчицы Татьяны из г.Чебоксары. Давайте и мы порадуемся ее успеху! А заодно и попробуем сделать по ее рецепту ликер.

Почему я решила сделать алкоголь сама

Я, в отличие от своего знакомого, живу в собственном доме, который расположен в небольшом поселке. У нас есть отличный рынок, где можно купить домашние фрукты и ягоды. И даже те плоды, которые не растут в нашей местности, поставляют в поселок регулярно. То есть, выбрать качественное сырье – не проблема.

Перед тем как начинать какие-то эксперименты, я продумала еще и вопрос расположения своего «производства». Как оказалось, в дальнейшем, это было совершенно излишне.

Но подстраховаться для первого случая стоило. Я выбрала так называемый «гараж» - пустое строение из газобетонных блоков. Чтобы уж точно ничто не мешало настаиваться напитку.

Затем я, как и каждый современный человек, «залезла» в интернет. Много чего прочитала. Посмотрела видеоуроки. И решила, что могу попробовать. Как у нас говорят: «Мы тоже не лаптем щи хлебаем».

Какие ингредиенты потребуются

Первым делом, мне надо было определить, что я хочу получить? Каким будет мой будущий напиток? А, следовательно, из чего я буду его делать.

Не знаю, как вы, а я с детства очень люблю дыню. Плод этот просто роскошный. Необыкновенный аромат и великолепный вкус - это те качества, которые всегда ассоциируются с уникальной ягодой. Когда разрезаешь дыню, то сладкий сок просто течет по ножу. Аж слюнки текут.

Короче говоря, вы уже, наверное, догадались, что готовить свой «шедевр» я собралась из дыни.

Помимо сочной ягоды, я запаслась такой необходимой штукой, как водка. Еще купила мед и сахар. Само собой, мне понадобилась вода.

Вот и все мои нехитрые приготовления. Мой бюджет не сильно пострадал от таких покупок. И я была готова начать эксперимент!

Процесс приготовления

Взяла 1кг сочной сладкой дыни. Очистила ягоду от кожуры и семечек. Затем мякоть порезала на небольшие кусочки и сложила их в 3-х литровую банку. Получилось приблизительно полбанки. Затем в емкость я добавила 0,5 литра водки (самой обычной, без изысков «Мороши»). После этого в банку пошло 5 столовых ложек меда. Мед у меня - ароматный, домашний. Меня родственники снабжают помаленьку. Банку я закрыла крышкой и отправила в кладовку. Там всегда темно и нет сквозняков. К тому же все под рукой. Ведь напиток нужно настаивать 10 дней. При этом не забывать раз в три дня встряхивать банку. Так кусочки дыни будут перемешиваться с жидкостью. А мед лучше растворится. После того как мой напиток простоял в кладовке 10 дней, я перешла ко второй стадии «технологического процесса». Для этого я сварила сахарный сироп. Пропорция у меня такая: на 0,5 кг. сахара идет 0,5 л. воды. Когда сироп закипел, я дала ему пару минут провариться. И оставила остывать до комнатной температуры. Затем в банку с настаивающейся дыней я налила сахарный сироп. И опять отправила напиток в кладовку на 2 дня.

Для того чтобы приготовить ароматную наливку я действовала следующим образом:

Ну вот и все!

Какой результат я получила

Взяла марлю, сложила ее в несколько слоев. После этого в подготовленную бутылку вставила сито. А потом аккуратно через марлю и сито процедила жидкость.

И вот я подошла к финалу «операции». По моему мнению, напиток был уже готов. Поэтому я приступила к следующим действиям:

Результат мне понравился уже чисто зрительно. Цвет напитка был светло желтый. Аромат словами я передать не могу. Но, поверьте, пахло очень приятно. Ощущалась именно дыня. Напиток получился густой и достаточно тягучий.

И вот наступает решающий момент. Пора снять пробу. Естественно, для такого дела мне нужен помощник. В качестве «консультанта» я пригласила свою сестру. Когда мы сделали первый глоточек, то одновременно закивали головой. Это действительно был ликер из дыни.

Возможно, кто-то скажет, что это дынная настойка, но она достаточно густая, как ликер. Вкус напитка – мягкий, изящный. Ярко выражена сочная дыня. Но и мед хорошо чувствуется. Алкоголь мало ощущается. Только ягода. Да, это был успех!

Говорят, новичкам везет. Только после дынного ликера у меня появилось настоящее увлечение. Я начала делать напитки на основе различных фруктов и ягод. А также кофейный, яичный, молочный ликеры.

Наши семейные посиделки теперь сопровождаются рюмочкой только домашнего «нектара». Ничего покупного! У меня получилось!

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Хотите, я поделюсь и другими рецептами с вами? А может и вы вдохновите меня своими рецептами?