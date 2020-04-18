Человек так устроен, что когда у него что-то не получается, он ищет помощь. А вот когда ему удалось в чем-то преуспеть (пусть достижение его будет совсем крошечным), он хочет рассказать о своем успехе. Вот так поступаю и я!
Не буду сочинять, что всегда была тонким ценителям изысканных алкогольных напитков. Поэтому их создание меня мало занимало. И так продолжалось бы и дальше, если бы не случай. Однажды я ненароком услышала рассказ своего приятеля о том, как он делает различные напитки сам.
Причем живет он в многоэтажке. У него нет собственного сада. Да и каких-то свободных площадей в наших квартирах вряд ли удастся найти. Но он так захватывающе описывал свои «муки творчества», что у меня в голове засела мысль: а не попробовать ли и мне?
А мне очень нравится такой подход к жизни моей подписчицы Татьяны из г.Чебоксары. Давайте и мы порадуемся ее успеху! А заодно и попробуем сделать по ее рецепту ликер.
Почему я решила сделать алкоголь самаЯ, в отличие от своего знакомого, живу в собственном доме, который расположен в небольшом поселке. У нас есть отличный рынок, где можно купить домашние фрукты и ягоды. И даже те плоды, которые не растут в нашей местности, поставляют в поселок регулярно. То есть, выбрать качественное сырье – не проблема.
Перед тем как начинать какие-то эксперименты, я продумала еще и вопрос расположения своего «производства». Как оказалось, в дальнейшем, это было совершенно излишне.
Но подстраховаться для первого случая стоило. Я выбрала так называемый «гараж» - пустое строение из газобетонных блоков. Чтобы уж точно ничто не мешало настаиваться напитку.
Затем я, как и каждый современный человек, «залезла» в интернет. Много чего прочитала. Посмотрела видеоуроки. И решила, что могу попробовать. Как у нас говорят: «Мы тоже не лаптем щи хлебаем».
Какие ингредиенты потребуютсяПервым делом, мне надо было определить, что я хочу получить? Каким будет мой будущий напиток? А, следовательно, из чего я буду его делать.
Не знаю, как вы, а я с детства очень люблю дыню. Плод этот просто роскошный. Необыкновенный аромат и великолепный вкус - это те качества, которые всегда ассоциируются с уникальной ягодой. Когда разрезаешь дыню, то сладкий сок просто течет по ножу. Аж слюнки текут.
Короче говоря, вы уже, наверное, догадались, что готовить свой «шедевр» я собралась из дыни.
Помимо сочной ягоды, я запаслась такой необходимой штукой, как водка. Еще купила мед и сахар. Само собой, мне понадобилась вода.
Вот и все мои нехитрые приготовления. Мой бюджет не сильно пострадал от таких покупок. И я была готова начать эксперимент!
Процесс приготовленияДля того чтобы приготовить ароматную наливку я действовала следующим образом:
- Взяла 1кг сочной сладкой дыни. Очистила ягоду от кожуры и семечек. Затем мякоть порезала на небольшие кусочки и сложила их в 3-х литровую банку. Получилось приблизительно полбанки.
- Затем в емкость я добавила 0,5 литра водки (самой обычной, без изысков «Мороши»). После этого в банку пошло 5 столовых ложек меда. Мед у меня - ароматный, домашний. Меня родственники снабжают помаленьку.
- Банку я закрыла крышкой и отправила в кладовку. Там всегда темно и нет сквозняков. К тому же все под рукой. Ведь напиток нужно настаивать 10 дней. При этом не забывать раз в три дня встряхивать банку. Так кусочки дыни будут перемешиваться с жидкостью. А мед лучше растворится.
- После того как мой напиток простоял в кладовке 10 дней, я перешла ко второй стадии «технологического процесса». Для этого я сварила сахарный сироп. Пропорция у меня такая: на 0,5 кг. сахара идет 0,5 л. воды. Когда сироп закипел, я дала ему пару минут провариться. И оставила остывать до комнатной температуры.
- Затем в банку с настаивающейся дыней я налила сахарный сироп. И опять отправила напиток в кладовку на 2 дня.
Ну вот и все!
Какой результат я получилаИ вот я подошла к финалу «операции». По моему мнению, напиток был уже готов. Поэтому я приступила к следующим действиям:
- Взяла марлю, сложила ее в несколько слоев.
- После этого в подготовленную бутылку вставила сито.
- А потом аккуратно через марлю и сито процедила жидкость.
Результат мне понравился уже чисто зрительно. Цвет напитка был светло желтый. Аромат словами я передать не могу. Но, поверьте, пахло очень приятно. Ощущалась именно дыня. Напиток получился густой и достаточно тягучий.
И вот наступает решающий момент. Пора снять пробу. Естественно, для такого дела мне нужен помощник. В качестве «консультанта» я пригласила свою сестру. Когда мы сделали первый глоточек, то одновременно закивали головой. Это действительно был ликер из дыни.
Возможно, кто-то скажет, что это дынная настойка, но она достаточно густая, как ликер. Вкус напитка – мягкий, изящный. Ярко выражена сочная дыня. Но и мед хорошо чувствуется. Алкоголь мало ощущается. Только ягода. Да, это был успех!
Говорят, новичкам везет. Только после дынного ликера у меня появилось настоящее увлечение. Я начала делать напитки на основе различных фруктов и ягод. А также кофейный, яичный, молочный ликеры.
Наши семейные посиделки теперь сопровождаются рюмочкой только домашнего «нектара». Ничего покупного! У меня получилось!
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!Хотите, я поделюсь и другими рецептами с вами? А может и вы вдохновите меня своими рецептами?