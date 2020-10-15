По вкусу как дорогое шампанское, только без газа: делюсь семейным рецептом крыжовникового вина

Моя первая проба домашнего вина состоялась еще до моего совершеннолетия. Это была нелепая случайность на семейном застолье.

Мои баба и дед ежегодно настаивали самодельное вино, которое всегда присутствовало на любом праздничном столе. Да только наливали они его в первую попавшуюся под руки бутылку.

В тот раз бабушка решила налить вино в кувшин для компота. Так и состоялся мой дебют. Я выпил почти полстакана, когда дед стукнул кулаком по столу. Кувшин быстро исчез со стола, а со стороны только и слышались охи да ахи от шокированных родственников.

История от моего подписчика Геннадия.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Как вы уже поняли, опыт виноделия в нашей семье накапливался годами. Мы – виноделы со стажем, я бы сказал. Когда растешь в семье, где ценится в первую очередь качество и натуральность любых потребляемых продуктов, ты впитываешь это, как губка.

И в зрелом возрасте, попробовав вина различных торговых марок, я решил, что натуральному вину на моем столе – быть!

Изначально я готовил классическое виноградное вино, а также вино из малины и клубники. Но несколько лет назад наша дача одарила нас щедрым урожаем крыжовника.Так и появилась идея создания вкуснейшего вина из крыжовника.

Какие ингредиенты потребуются

Рецепт сымпровизировали из уже имеющегося и довели до совершенства советами из интернета. Так мы вывели формулу идеального крыжовникового вина.

Конечно, в первый год было боязно ожидать результата, потому что такой опыт у нас был впервые. Первые глоточки мы начали пробовать, когда вино еще не настоялось. И хочу сказать, что даже невыдержанный напиток, уже покорил нас своим вкусом.

Для создания настоящего домашнего вина нужны в первую очередь плоды, которые лягут в основу всего дела, а также вода и сахар.

На 20-литровую бутыль мне понадобилось 6,8 кг крыжовника. Ягоды растут у нас на даче, поэтому цену подсказать не могу.

Вода всегда берется в такой же пропорции, как и ягоды - 1:1. В нашем случае мы использовали 6,8 л воды. На такой объем ягод и воды я добавил 4,5 кг сахара (250 рублей) Такое соотношение ингредиентов позволяет добиться потрясающего результата.

Есть один очень важный момент - после сбора ягод их нельзя хранить долго. Иначе они станут непригодными для вина.

Рецепт приготовления

Ягоды после сбора ни в коем случае нельзя мыть, чтобы не смыть дикие дрожжи. Плоды нужно тщательно размять руками либо деревянной толкушкой. Полученную массу нужно перелить в стеклянную бутыль. Желательно, чтобы у емкости было широкое горлышко. Далее я готовлю сироп. Сахар добавляю в воду, довожу до кипения, остужаю и заливаю им ягодную массу. Горлышко сосуда завязываю марлей с ватой чтобы не отмахиваться потом от роя мошек. Я мастерю самодельную пробку из пяти слоев в такой последовательности: слой марли, затем ваты и так повторить 5 раз. Такой способ позволяет свободно выходить углекислому газу, но не допускает попадания кислорода. Пренебрежение этим пунктом может привести к разрыву сосуда. Полученную массу каждый день нужно перемешивать, чтобы слой из мякоти и кожицы не застаивался наверху. Когда появятся первые признаки брожения (это может быть шипение, пена или кислый запах), мешать так часто уже не будет нужды. По истечении 30-45 дней я готовлю вино к осветлению и созреванию. Через трубочку нужно слить всю жидкость, не допуская попадания мякоти. А оставшуюся мезгу хорошенько отжимаю и смешиваю с соком. Не бойтесь появления небольшого осадка, это неизбежно. Полученное молодое вино переливаю в чистую бутыль. Важно наполнить емкость не более, чем на 2/3. Такое правило позволяет оставить нужное место для углекислого газа, который появляется в процессе брожения. Емкость с драгоценным напитком нужно поместить в темное место с температурой от 16 до 25 градусов. Ориентировочно через 20-30 дней вино посветлеет, а на дне появится осадок. Это значит - вы на финишной прямой. Теперь пробуем получившееся вино. Если вам не хватает сладости, можно добавить сахара. Последний этап — это созревание вина. Хотя бывает так, что в процессе созревания мы его почти все и выпиваем. В идеале, конечно, оставить его в прохладном месте (мы храним на балконе, но можно в холодильнике или погребе) на срок около 2-3 месяцев. За это время вино насытится, станет светлее и намного вкуснее. По истечению этого срока крыжовниковое вино готово.

Теперь приступим к священнодействию:

Готовое вино нужно хранить в герметично закрытых емкостях в холодильнике. И хранению оно подлежит не больше года. Хотя я не знаю ни одного человека, кто мог бы его продержать хотя бы полгода. Уж больно оно вкусное.

Какой результат я получил

Вино из крыжовника напоминает мне дорогое шампанское, но только без газа. Вкус готового напитка очень тонкий, с приятным ароматом и изящным послевкусием. Так и хочется им наслаждаться.

Как итог, я хочу вам дать напутствие. Каким бы долгим и сложным вам сейчас ни показался этот процесс, это того стоит, поверьте. Приготовьте настоящее домашнее вино из крыжовника и угостите им своих родных и близких.

В моей семье нет ни одного человека, кто бы не любил его. А кто из вашего окружения любит натуральные вина больше всего?