Как-то раз мы решили съездить с женой в деревню к ее родителям. Теща у меня доброй души человек. Постоянно снабжала нас свежими овощами и фруктами. Так вышло и в этот раз. В город мы возвращались, везя с собой только что собранные помидоры.
Причем столько, что они заполнили весь багажник моей машины. Жена, слегка призадумавшись, сказала, что если она решит засолить их, у нее просто не хватит банок. И тут меня осенило. Ведь из помидоров можно же готовить самогон!
Историю прислал мой подписчик Сергей.
Какие ингредиенты и оборудование понадобятсяРецепт этот я узнал еще в детстве. Дед у меня очень любил самогон из помидоров. От него-то у меня и остался старенький аппаратик, который уже не первый год пылился в шкафу. Благо руки так и не добрались его выкинуть.
Самому мне алкоголь дома еще готовить не приходилось, однако, на провалы в памяти я пока не жаловался. А дед всегда очень любил комментировать свои действия.
Для начала пришлось вспомнить, что вообще нужно для самогона такого вида:
- Помидоры – 10 кг. У нас этого добра было более чем достаточно, однако, если бы томаты пришлось покупать в магазине, за них бы понадобилось заплатить по 60-80 руб. за килограмм.
- Сахар – 2 кг. Дома всегда был небольшой запас, однако, жена стала кричать, что с моим самогоном детям на чай не хватит. Пришлось идти в магазин и прикупить сахара. Цена вопроса 50-60 руб./кг.
- Вода – 3 л. Дед, я помню, всегда брал для самогона родниковую воду. Мне пришлось ограничиться обычной фильтрованной.
- Дрожжи прессованные – 200 г. В магазине они продавались только в пачке по 250 г. за 230 руб.
Внимание! Помидоры можно брать любых видов и расцветок. Главное, чтобы они были свежими или перезревшими. Можно и вовсе использовать томатную пасту.
Процесс приготовленияПосле того как ингредиенты были закуплены, я приступил к первому в своей жизни акту самогоноварения. Ну да все когда-то бывает впервые. Сначала пришлось заняться помидорами. Тщательно напрягая свою память, я вспоминал, как это делал дед:
- Овощи были хорошо промыты под краном. С них вырезали все, что не понравилось мне, жене или коту, который почему-то счел себя главным самогонщиком. Удалили хвостики, гниль и помятости.
- Порезав томаты на крупные кусочки, я прокрутил их через мясорубку.
- Залив водой поставил на газ, довел смесь до кипения и дал с полчаса настояться под крышкой.
- Перелил месиво из помидор и воды в тару, в которой в дальнейшем должна была настаиваться брага.
- Сготовил сироп по стандартному способу (сахар добавляется в воду, доводится до кипения и остужается).
- Добавил в сусло и разведенные дрожжи.
- Закрыл тару резиновой перчаткой и оставил настаиваться в кладовке на 5 дней.
Важно! Температура настаивания должна быть в пределах 18-28оС.
- По истечении срока жидкость была профильтрована. Для этого я, как и дед использовал сложенную в несколько слоев марлю.
- Далее в дело пошел самогонный аппарат. После первой дистилляции я нагнал продукт до крепости в 18о, после чего прекратил отбор.
- Спирт-сырец пришлось разбавить водой до 20о. Далее была проведена вторая дистилляция. Первые 10 % головной фракции я, памятуя указания деда, слил в раковину. Она вроде для здоровья очень вредная.
- Как только крепость в струе стала ниже 40о, перегонка самогона была прекращена. Алкоголь я немного разбавил.
Далее оставалось только поставить бутылки в не очень теплое место и дать им несколько дней выдержки.
Внимание! Хранить продукт лучше в стеклянной таре. Пластик может негативно сказаться на вкусе.
Что получится в итогеЖена, перед тем как отдать в мое личное пользование 10 кг помидор, сразу поставила мне условие, что, когда самогон будет готов, я не превращу его дегустацию в обычную пьянку, а посижу с ней и как в старое доброе время.
Требования были более чем лояльные, поэтому согласился я не раздумывая. Застолье, а вернее будет сказать посиделки, были назначены на вечер.
Но как мне хотелось в то утро хоть рюмочку попробовать своего самогона. Все-таки сам, своими руками его делал. В общем, не выдержал я. Рюмочка - все-таки не пьянка.
Самогон, как ему и полагалось быть, оказался прозрачным. По запаху – томатный сок со спиртом. А вот вкус отменный. Сахар придавал сладость, а помидоры глушили нотки алкоголя.
Как подавать и с чем употреблятьВечером устроили посиделки. Моя красавица позаботилась, чтобы все было в лучших деревенских традициях.
Рюмочку мне поднесла охлажденную, что аж стекло запотело. На закусь огурчика и черного хлебушка.
В общем, я был рад, что у тещи в этот год был столь богатый урожай помидоров. И с женой посидели, поговорили по душам, чего нам сделать давно не получалось, и новый вид алкоголя я попробовал.
Спустя какое-то время один коллега по работе рассказал, что самогонку можно делать не только из томатов, но и из огурцов и прочего огородного добра. А вы когда-нибудь пробовали самогон, приготовленный из овощей?