Как-то раз мы решили съездить с женой в деревню к ее родителям. Теща у меня доброй души человек. Постоянно снабжала нас свежими овощами и фруктами. Так вышло и в этот раз. В город мы возвращались, везя с собой только что собранные помидоры.

Причем столько, что они заполнили весь багажник моей машины. Жена, слегка призадумавшись, сказала, что если она решит засолить их, у нее просто не хватит банок. И тут меня осенило. Ведь из помидоров можно же готовить самогон!

Историю прислал мой подписчик Сергей.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Рецепт этот я узнал еще в детстве. Дед у меня очень любил самогон из помидоров. От него-то у меня и остался старенький аппаратик, который уже не первый год пылился в шкафу. Благо руки так и не добрались его выкинуть.

Самому мне алкоголь дома еще готовить не приходилось, однако, на провалы в памяти я пока не жаловался. А дед всегда очень любил комментировать свои действия.

Для начала пришлось вспомнить, что вообще нужно для самогона такого вида:

Помидоры – 10 кг. У нас этого добра было более чем достаточно, однако, если бы томаты пришлось покупать в магазине, за них бы понадобилось заплатить по 60-80 руб. за килограмм. Сахар – 2 кг. Дома всегда был небольшой запас, однако, жена стала кричать, что с моим самогоном детям на чай не хватит. Пришлось идти в магазин и прикупить сахара. Цена вопроса 50-60 руб./кг. Вода – 3 л. Дед, я помню, всегда брал для самогона родниковую воду. Мне пришлось ограничиться обычной фильтрованной. Дрожжи прессованные – 200 г. В магазине они продавались только в пачке по 250 г. за 230 руб.

Внимание! Помидоры можно брать любых видов и расцветок. Главное, чтобы они были свежими или перезревшими. Можно и вовсе использовать томатную пасту.

Процесс приготовления

Овощи были хорошо промыты под краном. С них вырезали все, что не понравилось мне, жене или коту, который почему-то счел себя главным самогонщиком. Удалили хвостики, гниль и помятости.

Порезав томаты на крупные кусочки, я прокрутил их через мясорубку.

Залив водой поставил на газ, довел смесь до кипения и дал с полчаса настояться под крышкой.

Перелил месиво из помидор и воды в тару, в которой в дальнейшем должна была настаиваться брага.

Сготовил сироп по стандартному способу (сахар добавляется в воду, доводится до кипения и остужается).

Добавил в сусло и разведенные дрожжи.

Закрыл тару резиновой перчаткой и оставил настаиваться в кладовке на 5 дней.

Важно! Температура настаивания должна быть в пределах 18-28оС.

По истечении срока жидкость была профильтрована. Для этого я, как и дед использовал сложенную в несколько слоев марлю.

Далее в дело пошел самогонный аппарат. После первой дистилляции я нагнал продукт до крепости в 18о, после чего прекратил отбор.

Спирт-сырец пришлось разбавить водой до 20о. Далее была проведена вторая дистилляция. Первые 10 % головной фракции я, памятуя указания деда, слил в раковину. Она вроде для здоровья очень вредная.

Как только крепость в струе стала ниже 40о, перегонка самогона была прекращена. Алкоголь я немного разбавил.

После того как ингредиенты были закуплены, я приступил к первому в своей жизни акту самогоноварения. Ну да все когда-то бывает впервые. Сначала пришлось заняться помидорами. Тщательно напрягая свою память, я вспоминал, как это делал дед:

Далее оставалось только поставить бутылки в не очень теплое место и дать им несколько дней выдержки.

Внимание! Хранить продукт лучше в стеклянной таре. Пластик может негативно сказаться на вкусе.

Что получится в итоге

Жена, перед тем как отдать в мое личное пользование 10 кг помидор, сразу поставила мне условие, что, когда самогон будет готов, я не превращу его дегустацию в обычную пьянку, а посижу с ней и как в старое доброе время.

Требования были более чем лояльные, поэтому согласился я не раздумывая. Застолье, а вернее будет сказать посиделки, были назначены на вечер.

Но как мне хотелось в то утро хоть рюмочку попробовать своего самогона. Все-таки сам, своими руками его делал. В общем, не выдержал я. Рюмочка - все-таки не пьянка.

Самогон, как ему и полагалось быть, оказался прозрачным. По запаху – томатный сок со спиртом. А вот вкус отменный. Сахар придавал сладость, а помидоры глушили нотки алкоголя.

Как подавать и с чем употреблять

Вечером устроили посиделки. Моя красавица позаботилась, чтобы все было в лучших деревенских традициях.

Рюмочку мне поднесла охлажденную, что аж стекло запотело. На закусь огурчика и черного хлебушка.

В общем, я был рад, что у тещи в этот год был столь богатый урожай помидоров. И с женой посидели, поговорили по душам, чего нам сделать давно не получалось, и новый вид алкоголя я попробовал.

Спустя какое-то время один коллега по работе рассказал, что самогонку можно делать не только из томатов, но и из огурцов и прочего огородного добра. А вы когда-нибудь пробовали самогон, приготовленный из овощей?