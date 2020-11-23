Пока был в деревне, попробовал тещину "малиновку" на водке: делюсь рецептом, к которому подойдет даже замороженнная малина из магазина

Приехав в деревню к родственникам жены, я думал хорошенько отдохнуть от города, на рыбалку там сходить, в лес. Но нет же, через два дня после прибытия теща, Надежда Ивановна, отправила меня собирать малину.

Увидев мою недовольную физиономию, вторая мать улыбнулась и сказала, что ягоды нужны не только для варенья, но и для настойки. Это в корне изменило ситуацию. К вечеру все ближайшие кусты малины были мною обобраны. Я с интересом приготовился наблюдать, что будет дальше.

Историю прислал подписчик Алексей из Норильска.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Водка – пол-литра. У меня с собой было две бутылки «Зеленой Марки» за 269 руб. Пришлось одну из них пожертвовать на благое дело. Малина – 1,8 кг. Теща сказала, что не принципиально, какую ягоду использовать – свежую или замороженную. Хотя из недавно собранной малины настойка получается немного лучше. Сахар. Этим добром мы разжились в ближайшем магазине. Нужно его было всего 120 гр. Однако пришлось купить килограммовую пачку за 64 рубля. С запасом, так сказать. Вода. С чистой колодезной водой ничего сравниться не может. Ее и пить приятно и настойки из нее отличные получаются.

Увы, мне предстояло не только наблюдать, но непосредственно участвовать в процессе приготовления настойки. Для начала теща определила, что нам понадобится:

Обратите внимание! Малину перед приготовлением настойки необходимо тщательно перебрать и вымыть. Если хоть в одной ягоде попадется червяк или клоп, вся работа пойдет насмарку.

Процесс приготовления

В тот же вечер мы всем домом занялись переборкой малины. Процесс нудный, долгий, но нужный. Каждую ягоду приходилось тщательно осматривать и при необходимости выковыривать из нее различных насекомых, а также отсеивать подгнившие экземпляры.

Утром следующего дня теща пересыпала ягоды в небольшую емкость, залила их водкой и под мои недоуменные взгляды убрала все это дело в шкаф, сказав, что теперь им нужно настояться в темном месте при комнатной температуре.

Трое суток прошли в томительном ожидании. Затем приготовление настойки продолжилось. Теща взяла кастрюлю, налила в нее воды, добавила сахар. Все это дело после закипания томилось на огне еще минут 10. Далее остудили.

Важно! Нельзя долго держать сахар на огне после закипания.

Тем временем, как вход в Нарнию открылся шкаф. Надежда Ивановна достала оттуда заветную тару и профильтровала ее через мелкое сито. Не желая терять драгоценную жидкость, я потребовал отжать жмых, на что теща скрепя сердце согласилась.

Сироп соединили с настойкой. Далее началась самая сложная для меня часть приготовления. Малиновку разлили по банкам и убрали в погреб на 2 недели. Ладно хоть отпуск у меня был целый месяц, да и вторую бутылку «Зеленой марки» у меня так и не нашли.

В общем, через положенный срок мы достали настойку и профильтровали ее через марлю с ватой.

Важно! После настаивания малиновку нужно переливать в чистую тару, а не в ту, в которой она хранилась до этого.

Что получится в итоге

И вот настала долгожданная пора дегустации. Мы собрались в тесном кругу семьи. Настойка была разлита по стаканам. Я пил ее впервые, поэтому сначала под искренний смех тещи осмотрел и понюхал ее.

Хорошо в деревне летом…

Жидкость была светло-красного цвета. Малина практически перебивала запах спирта. Вкус оказался приятным – чуть сладковатая, с ягодным ароматом. В общем, не зря я тогда целый день собирал малину.

Что можно добавить

Чуть позже Надежда Ивановна сказала, что мы с ней готовили классический вариант настойки. Желая улучшить вкусовые показатели, местные специалисты, что только не вытворяли с малиновкой.

К примеру, брали вместо водки чистый спирт или, наоборот, что-нибудь изысканное вроде рома, виски и прочего.

В алкогольную основу добавляли мяту, корицу и даже кору дуба. Когда во всей деревне кончались не только свежие, но и замороженные ягоды, в ход шло варенье, которое с успехом заменяло саму малину, да еще и на сахаре сэкономить можно было.

В общем, наш народ всегда отличала смекалка, особенно по части приготовления алкоголя в домашних условиях. А какой вариант малиновой настойки пробовали вы?