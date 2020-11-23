Пока был в деревне, попробовал тещину "малиновку" на водке: делюсь рецептом, к которому подойдет даже замороженнная малина из магазина

Приехав в деревню к родственникам жены, я думал хорошенько отдохнуть от города, на рыбалку там сходить, в лес. Но нет же, через два дня после прибытия теща, Надежда Ивановна, отправила меня собирать малину.
Увидев мою недовольную физиономию, вторая мать улыбнулась и сказала, что ягоды нужны не только для варенья, но и для настойки. Это в корне изменило ситуацию. К вечеру все ближайшие кусты малины были мною обобраны. Я с интересом приготовился наблюдать, что будет дальше.
Историю прислал подписчик Алексей из Норильска.
Какие ингредиенты и оборудование понадобятсяУвы, мне предстояло не только наблюдать, но непосредственно участвовать в процессе приготовления настойки. Для начала теща определила, что нам понадобится:
- Водка – пол-литра. У меня с собой было две бутылки «Зеленой Марки» за 269 руб. Пришлось одну из них пожертвовать на благое дело.
- Малина – 1,8 кг. Теща сказала, что не принципиально, какую ягоду использовать – свежую или замороженную. Хотя из недавно собранной малины настойка получается немного лучше.
- Сахар. Этим добром мы разжились в ближайшем магазине. Нужно его было всего 120 гр. Однако пришлось купить килограммовую пачку за 64 рубля. С запасом, так сказать.
- Вода. С чистой колодезной водой ничего сравниться не может. Ее и пить приятно и настойки из нее отличные получаются.
Обратите внимание! Малину перед приготовлением настойки необходимо тщательно перебрать и вымыть. Если хоть в одной ягоде попадется червяк или клоп, вся работа пойдет насмарку.
Процесс приготовленияВ тот же вечер мы всем домом занялись переборкой малины. Процесс нудный, долгий, но нужный. Каждую ягоду приходилось тщательно осматривать и при необходимости выковыривать из нее различных насекомых, а также отсеивать подгнившие экземпляры.
Утром следующего дня теща пересыпала ягоды в небольшую емкость, залила их водкой и под мои недоуменные взгляды убрала все это дело в шкаф, сказав, что теперь им нужно настояться в темном месте при комнатной температуре.
Трое суток прошли в томительном ожидании. Затем приготовление настойки продолжилось. Теща взяла кастрюлю, налила в нее воды, добавила сахар. Все это дело после закипания томилось на огне еще минут 10. Далее остудили.
Важно! Нельзя долго держать сахар на огне после закипания.Тем временем, как вход в Нарнию открылся шкаф. Надежда Ивановна достала оттуда заветную тару и профильтровала ее через мелкое сито. Не желая терять драгоценную жидкость, я потребовал отжать жмых, на что теща скрепя сердце согласилась.
Сироп соединили с настойкой. Далее началась самая сложная для меня часть приготовления. Малиновку разлили по банкам и убрали в погреб на 2 недели. Ладно хоть отпуск у меня был целый месяц, да и вторую бутылку «Зеленой марки» у меня так и не нашли.
В общем, через положенный срок мы достали настойку и профильтровали ее через марлю с ватой.
Важно! После настаивания малиновку нужно переливать в чистую тару, а не в ту, в которой она хранилась до этого.
Что получится в итогеИ вот настала долгожданная пора дегустации. Мы собрались в тесном кругу семьи. Настойка была разлита по стаканам. Я пил ее впервые, поэтому сначала под искренний смех тещи осмотрел и понюхал ее.
Хорошо в деревне летом…
Жидкость была светло-красного цвета. Малина практически перебивала запах спирта. Вкус оказался приятным – чуть сладковатая, с ягодным ароматом. В общем, не зря я тогда целый день собирал малину.
Что можно добавитьЧуть позже Надежда Ивановна сказала, что мы с ней готовили классический вариант настойки. Желая улучшить вкусовые показатели, местные специалисты, что только не вытворяли с малиновкой.
К примеру, брали вместо водки чистый спирт или, наоборот, что-нибудь изысканное вроде рома, виски и прочего.
В алкогольную основу добавляли мяту, корицу и даже кору дуба. Когда во всей деревне кончались не только свежие, но и замороженные ягоды, в ход шло варенье, которое с успехом заменяло саму малину, да еще и на сахаре сэкономить можно было.
В общем, наш народ всегда отличала смекалка, особенно по части приготовления алкоголя в домашних условиях. А какой вариант малиновой настойки пробовали вы?