Пока был в командировке, попробовал у лесника старинный рецепт медовухи на травах: делюсь рецептом

Как-то раз я с коллегами был откомандирован в лесовосстановительную экспедицию. В течение 5 месяцев нам предстояло высаживать деревья. Жили мы в домике у лесника. Он-то и предложил нам приготовить Метеглин – медовуху по старинному рецепту.

Историю прислал подписчик блога Георгий.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Такое слово я слышал впервые. Это и подогревало интерес попробовать необычную медовуху. Правда, лесник сразу предупредил нас, что готовится она долго. Спешить было некуда, и мы занялись подготовкой Метеглина.

Для начала решили обсудить, что нам понадобится из ингредиентов. Продукты мы решили приобрести в складчину. Все-таки злоупотреблять гостеприимством хозяина не хотелось. Лесник подробно проинструктировал нас, что нужно купить:

Мед. Хозяин делал его самостоятельно, так что с этим у нас проблем не возникло. Меда нужно 1,2 кг. В магазине такое удовольствие обошлось бы в 1400 руб.

Вода - 3,5 л. С колодезной водой рядом с домом лесника не сравнилась бы ни одна минералка из супермаркета. Хмель. За ним, как, впрочем, и за всем остальным пришлось ехать в город. Нам нужно было его всего 3 гр. Упаковка вышла на 80 руб. Гвоздика, 5 гр. - 200 руб. Корица, 5 гр. - 200 руб. Имбирь, 15 гр. - 50 руб. Дрожжи, 10 гр. - 60 руб. Фруктоза, 30 гр. - 110 руб.

Важно! Мед должен быть цветочным. Нужно, чтобы в нем не было пузырьков воздуха и засахаренности.

Процесс приготовления

В город за продуктами мы съездили при первой же оказии. Вечером того же дня начали готовить медовуху.

Вначале растопили мед в кастрюле и добавили в него воду. После часа варки на среднем огне в сыту положили заранее измельченные пряности и дали покипеть еще с полчаса.

Остудив смесь, мы разлили ее по банкам и добавили дрожжи. Все это дело поставили для брожения не очень далеко от печки. Лесник сказал нам, что будущая медовуха в течение 4 недель должна находиться в сухом теплом месте.

У нас получилось несколько банок. Одну из них мы для разнообразия решили сделать газированной. Для этого после 2 недель брожения в смесь была добавлена фруктоза.

После месяца брожения медовуха была перелита в бутылки и отправлена настаиваться в погреб, где и пробыла еще 4 месяца.

Обратите внимание! Чем дольше Метеглин пробудет в погребе, тем лучше у него будет вкус.

Что получится в итоге

За несколько недель до нашего отъезда мы решили произвести дегустацию одной бутылки. И надо сказать Метеглин впечатлил. Медовуха имела светло-коричневый, слегка мутноватый вид. Запах пряный, сладковатый.

Вкус тоже не вызвал нареканий. Здесь смешивались нотки меда и пряностей, что предавало Метеглину свой, ни с чем не сравнимый аромат.

Обратите внимание! Цвет и вкус домашней медовухи могут отличаться друг от друга в зависимости от используемых ингредиентов.

Как подавать и чем употреблять

Дегустация.Перед отправлением домой мы решили сделать настоящий пир на весь мир. Ну, если уж не на весь мир, то на весь лес точно. И ведь было от чего. За 5 месяцев была проделана колоссальная работа по восстановлению зеленых насаждений. Мы считали, что отдых нами честно заслужен.

Лесник, видимо, был того же мнения и устроил нам ужин в лучших традициях древней Руси. Медовуху он охладил и вылил в большой котел. Каждому раздал по деревянной чарке и посоветовал пить Метеглин неспешно, небольшими глотками, зачерпывая прямо из емкости.

На столе тем временем появилась моченая клюква и брусника, а также грибы, ягоды и соты. По словам хозяина, с древних времен эти продукты были традиционными закуски для медовухи.

После того как половина котла была опустошена, лесник подал квашеную капусту, помидоры и огурцы, а венцом всему стал печеный поросенок.

Кажется, во время того памятного ужина в избушке лесника многие мои друзья чувствовали себя примерно так.

Интересный факт! В древности медовуху старались употреблять за полчаса до еды. Считалось, что это способствует улучшению пищеварения.

В общем, в тот вечер участники лесовосстановительной экспедиции были сполна вознаграждены за свои труды. Ужин действительно был похож на пир у какого-нибудь князя. А вам приходилось пробовать Метеглин?