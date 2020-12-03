Пока пил пиво с фисташками, пришла идея сделать на их скорлупе настойку: делюсь что из этого вышло

В один прекрасный день за бокалом пива с фисташками мне в голову пришла интересная идея - не выбрасывать скорлупки, а использовать их в качестве ингредиента к моим настойкам.

Я уже использовал ореховую скорлупу и перегородки в своих рецептах, и итоговый продукт меня всегда приятно удивлял.

Поэтому на следующий день я уже начал подготовку основного компонента, а сегодня, спустя 3 месяца, я с гордостью могу представить вашему вниманию один самых успешных экспромтов моего «самогонного» поприща!

Историю прислал подписчик блога Леонид.

Ингредиенты и оборудование

С оборудованием все очень просто: нам понадобится литровая банка (бутылка) и приспособление для процеживания (я всегда беру марлю, сложенную в 4 слоя, ее очень удобно использовать, если ингредиент следует ещё и отжать).

А для приготовления настойки нам понадобятся следующие ингредиенты:

самогон или дистиллят – 0,5 л;

скорлупки фисташек - 50 г;

мед – ст. л.

Мед я добавляю в настойки практически всегда. Этот компонент очень хорошо оттеняет крепость спирта и делает вкус более приятным.

Сразу поговорим о себестоимости нашей будущей настойки:

0,5 л самогона стоит от 75 рублей;

0,5 чистого дистиллята от 125 рублей;

1 ст. л. меда стоит приблизительно 20 рублей;

50 г скорлупок в моем случае стоили как 150 г соленых фисташек – 200 рублей;

В итоге, стоимость настойки из фисташковых скорлупок составит от 295 до 345 рублей, в зависимости от выбранной спиртовой основы.

А теперь приступим!

Процесс приготовления

Скорлупки необходимо на протяжении 3 дней вымачивать в чистой воде. Когда вся соль ушла, скорлупу необходимо несколько минут кипятить, после чего слить воду и просушить. Завершаем этап подготовки тем, что отправляем скорлупу на раскаленную плиту и обжариваем без масла до момента, пока скорлупка хорошенько не подрумянится.

Как я уже говорил, скорлупки от фисташек остались у меня после закуски к пиву, то есть они были солёными. Поэтому первым шагом будет подготовка скорлупок:

Обжаренные фисташковые скорлупки

Дальше все очень легко:

В подготовленную ёмкость насыпаем наши скорлупки и мед. Заливаем спиртом, закрываем ёмкость и встряхиваем. Оставляем в сухом тёмном месте на 1 месяц.

Через месяц настойку необходимо процедить, закупорить и оставить в покое как минимум еще на 1 месяц. Сразу стоит отметить, что чем дольше выдержать настойку, тем тоньше и интереснее аромат и вкус у напитка.

Результат

У напитка цвет чая с лимоном, коричневый с отблеском желтизны. Что-то близкое к виски.

Запах весьма интересный, я бы даже сказал сложный. Присутствуют и ореховые нотки, и некоторая сладость сродни ванили или миндальному молочку. Очень приятный, томный букет. Я бы не отказался даже от такого парфюма!

Настойка из фисташковых скорлупок

Вкус настойки превзошёл все мои ожидания! Как я уже упоминал, мед оттенил крепость алкоголя. На вдохе хорошо ощущается орех с древесной горчинкой, а вот на выдохе фисташка раскрывается во всей красе! Я удивлён, что такой результат был достигнут с помощью скорлупы, а не самого ореха.

С чем подавать

Все свои новые настойки я всегда презентую компании друзей, в которой, к слову, есть большие любители орехов!

До этого я, развлекался с сухофруктами и манго, и, видимо, моей компании слегка приелись сладкие фруктовые ароматы. А тут такой деликатес! Сама по себе настойка весьма хороша, и оказалось, что подобрать достойную закуску очень непросто.

Любимые орехи в качестве закуски в этот раз совсем не подошли. Зато отлично себя проявили сыр с плесенью, виноград и лимон.

Обычно виноград перебивает букет фруктовых настоек, но в этот раз выгодно подчеркнул фисташковое послевкусие и своей сладостью будто поставил точку в этом чудесном сочетании!

А вы когда-нибудь делали настойки из ореховых скорлупок? Поделитесь своим опытом в комментариях!