Пока пил пиво с фисташками, пришла идея сделать на их скорлупе настойку: делюсь что из этого вышло

В один прекрасный день за бокалом пива с фисташками мне в голову пришла интересная идея - не выбрасывать скорлупки, а использовать их в качестве ингредиента к моим настойкам.
Я уже использовал ореховую скорлупу и перегородки в своих рецептах, и итоговый продукт меня всегда приятно удивлял.
Поэтому на следующий день я уже начал подготовку основного компонента, а сегодня, спустя 3 месяца, я с гордостью могу представить вашему вниманию один самых успешных экспромтов моего «самогонного» поприща!
Историю прислал подписчик блога Леонид.
Ингредиенты и оборудованиеС оборудованием все очень просто: нам понадобится литровая банка (бутылка) и приспособление для процеживания (я всегда беру марлю, сложенную в 4 слоя, ее очень удобно использовать, если ингредиент следует ещё и отжать).
А для приготовления настойки нам понадобятся следующие ингредиенты:
- самогон или дистиллят – 0,5 л;
- скорлупки фисташек - 50 г;
- мед – ст. л.
Мед я добавляю в настойки практически всегда. Этот компонент очень хорошо оттеняет крепость спирта и делает вкус более приятным.
Сразу поговорим о себестоимости нашей будущей настойки:
- 0,5 л самогона стоит от 75 рублей;
- 0,5 чистого дистиллята от 125 рублей;
- 1 ст. л. меда стоит приблизительно 20 рублей;
- 50 г скорлупок в моем случае стоили как 150 г соленых фисташек – 200 рублей;
В итоге, стоимость настойки из фисташковых скорлупок составит от 295 до 345 рублей, в зависимости от выбранной спиртовой основы.
А теперь приступим!
Процесс приготовленияКак я уже говорил, скорлупки от фисташек остались у меня после закуски к пиву, то есть они были солёными. Поэтому первым шагом будет подготовка скорлупок:
- Скорлупки необходимо на протяжении 3 дней вымачивать в чистой воде.
- Когда вся соль ушла, скорлупу необходимо несколько минут кипятить, после чего слить воду и просушить.
- Завершаем этап подготовки тем, что отправляем скорлупу на раскаленную плиту и обжариваем без масла до момента, пока скорлупка хорошенько не подрумянится.
Обжаренные фисташковые скорлупки
Дальше все очень легко:
- В подготовленную ёмкость насыпаем наши скорлупки и мед.
- Заливаем спиртом, закрываем ёмкость и встряхиваем.
- Оставляем в сухом тёмном месте на 1 месяц.
Через месяц настойку необходимо процедить, закупорить и оставить в покое как минимум еще на 1 месяц. Сразу стоит отметить, что чем дольше выдержать настойку, тем тоньше и интереснее аромат и вкус у напитка.
РезультатУ напитка цвет чая с лимоном, коричневый с отблеском желтизны. Что-то близкое к виски.
Запах весьма интересный, я бы даже сказал сложный. Присутствуют и ореховые нотки, и некоторая сладость сродни ванили или миндальному молочку. Очень приятный, томный букет. Я бы не отказался даже от такого парфюма!
Настойка из фисташковых скорлупок
Вкус настойки превзошёл все мои ожидания! Как я уже упоминал, мед оттенил крепость алкоголя. На вдохе хорошо ощущается орех с древесной горчинкой, а вот на выдохе фисташка раскрывается во всей красе! Я удивлён, что такой результат был достигнут с помощью скорлупы, а не самого ореха.
С чем подаватьВсе свои новые настойки я всегда презентую компании друзей, в которой, к слову, есть большие любители орехов!
До этого я, развлекался с сухофруктами и манго, и, видимо, моей компании слегка приелись сладкие фруктовые ароматы. А тут такой деликатес! Сама по себе настойка весьма хороша, и оказалось, что подобрать достойную закуску очень непросто.
Любимые орехи в качестве закуски в этот раз совсем не подошли. Зато отлично себя проявили сыр с плесенью, виноград и лимон.
Обычно виноград перебивает букет фруктовых настоек, но в этот раз выгодно подчеркнул фисташковое послевкусие и своей сладостью будто поставил точку в этом чудесном сочетании!
А вы когда-нибудь делали настойки из ореховых скорлупок? Поделитесь своим опытом в комментариях!