Пока шли с братом через лес, пришла идея сделать самогон на липе: делюсь рецептом "Липовки"

Брат только что вернулся из командировки на другой конец страны. Мы решили как-нибудь отметить это дело, и пошли на рыбалку. По пути проходили через липовый лес. Вспомнилось, как бабушка в детстве говорила, что цветы этого дерева сладкие на вкус. Решил в кой-то веки проверить и сорвал пару штук.

Брат, увидев это дело, засмеялся и сказал, что цветы можно использовать в более полезных целях. Например, для изготовления самогона.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Я сначала не поверил, думал, что он шутит. Однако брат не сдавался и предложил, если я вдруг захочу попробовать самогон на липовом цвете, немедленно набрать ее цветов.

Предложение было более чем заманчивое. Я не смог отказаться. Честно говоря, мне не столько хотелось попробовать новый вид алкоголя, сколько чисто для себя узнать, как делают самогон из липы.

Спросил у брата, какие ингредиенты и оборудование нам понадобятся. Оказалось, что все не так сложно и дорого:

Непосредственно сам самогон – 0,5 л. Ну с этим делом проблем не предвиделось. У отца был аппарат, который он правда использовал исключительно в личных целях, ну да для сыновей уж выделит пол-литра, в этом мы не сомневались. Цветы липы – 5 гр. Тоже никаких финансовых затрат. Пока мы шли к озеру, этих цветов было набрано не только на самогон, но еще и на чай, и на засушку на зиму. Мед – 30 гр. Этот ингредиент меня немного удивил, ну, да не будем спорить с профессионалами, а пойдем после рыбалки в магазин, где он стоит, насколько я помню, 250-300 рублей за баночку. Вода – 50 мл. Чтобы самогон был более вкусный, мы не удержались и после рыбалки зашли на родник, набрали ключевой водички.

В общем, такой не затратный получается самогон. Если предположить, что дома уже имеются мед и алкоголь, он вообще не потребует никаких финансовых вложений.

Обратите внимание! Для настойки лучше брать свежие цветы липы. Важно чтобы они не были повреждены насекомыми и болезнями. Если такой возможностью нет, можно использовать сушеные цветки в тех же пропорциях.

Процесс приготовления

Итак, мы с родниковой водой, липовым цветом, но, к сожалению, без улова возвратились с рыбалки. Приготовление самогона было решено не откладывать в долгий ящик.

Сходили в магазин за медом, выклянчили у отца поллитровку, взяли у матери трехлитровую банку и занялись делами. Впрочем, в первый день их оказалось не так уж и много. Мы взяли стеклянную емкость, на дно высыпали липовый цвет и залили все это дело самогоном.

После этого банка была закрыта крышкой и убрана для настаивания в шкаф.

Важная информация! Банку нельзя убирать в прохладное помещение. Настаивание должно происходить при температуре не менее 20оС.

В шкафу тара пылилась 10 дней. Ну как пылилась. Каждый день ее приходилось интенсивно взбалтывать. Уж не знаю, пошутил ли брат на этот счет или нет, но факт остается фактом. Каждый день я вынимал банку из шкафа и под общий смех всех домочадцев по несколько минут тряс ее.

По прошествии 10 дней жидкость была профильтрована через марлевый фильтр. После этого мы занялись медом. Его соединили с водой и поставили разогреваться на водяной бане. Причем честь помешивать его, покуда он не растворится, опять же досталась мне.

Когда все это дело поостыло, мы добавили эту смесь меда и воды в самогон, вновь закрыли банку крышкой и отправили настаиваться. Правда, на этот раз, в погреб.

Брат сказал, что температура окружающего тару воздуха теперь должна быть ниже 15оС. Смеется он надо мной или нет я так и не понял, но в погреб все же слазал.

Важно! Мед нельзя нагревать больше чем до 60оС. В противном случае он потеряет свои свойства.

Что получится в итоге

Как только минуло пять дней, мне вновь пришлось слазить в погреб. Ну да ладно. Я уже привык. Достал банку. Брат снова профильтровал жидкость, правда, на этот раз, через несколько слоев ваты.

Продегустировать липовый самогон мы собирались вечером, когда вновь пойдем на рыбалку. Однако за свои труды, довольно нелегкие, к слову сказать, я потребовал немедленно налить мне рюмку. Брат поворчал, поворчал, но все же согласился.

Самогон получился сладковатым. Во вкусе отчетливо чувствовалась липа и мед, которые почти скрывали спиртовые нотки. Запах был пряный. Жидкость имела мутноватый, желтоватый цвет.

Липовый чай и самогон по цвету почти не отличаются.

Что можно добавить в рецепт

Остатки самогона мы решили выпить на рыбалке. Ну, вернее это будет назвать не рыбалкой, а отдыхом. Мы пришли на озеро, закинули удочки, разложили палатку и разожгли костер.

Когда брат у меня выпьет, он становится очень разговорчивым. Уж не знаю, хорошо это или плохо, но послушать мне его, честно говоря, было приятно.

Он-то и рассказал мне, что липовый самогон можно готовить в разных вариантах. К примеру, вместо меда добавляют ваниль и ко всему прочему кладут немного пряностей – гвоздику, имбирь, бадьян и прочее.

В общем, самогон на липе меня впечатлил. Он имеет свой, неповторимый вкус, довольно легко пьется и стоит всего ничего. А вам приходилось когда-нибудь пробовать алкоголь, приготовленный по необычным рецептам?