Пока тесть кидал сосновые шишки в растопку бани, пришла идея сделать на них самогон: рассказываю какой рецепт и что вышло в итоге

Однажды я поймал себя на мысли, что мне надоели сладкие фруктовые и ягодные настойки. Не то, чтобы я их окончательно и бесповоротно разлюбил, но просто захотелось, так сказать, разнообразить меню.

Тут как-то мы с тестем пошли в баню, и я почувствовал такой удивительный свежий аромат, что даже не сразу понял, что пахнет сосной.

На мое изумленное выражение лица тесть пояснил, что частенько использует шишки для растопки бани, а мне в голову пришла удивительная идея сделать сосновую настойку! Дело осталось за малым - выклянчить у тестя шишек!

Эту историю прислал подписчик блога Петр.

Ингредиенты и оборудование

дистиллят 65-80% - 3 л;

сосновые шишки – 1 кг;

перегородки грецких орехов – 50-70 г;

мед – 1 ст. л.

Для приготовления экспериментальной настойки из сосновых шишек нам понадобятся:

Хотелось бы сразу внести некоторые пояснения относительно ингредиентов.

Во-первых, 3 л дистиллята или самогона вы можете как купить, так и приготовить самостоятельно. Если говорить о себестоимости спирта, то самогон, конечно же, обойдется дешевле, чем чистый дистиллят, однако стоит понимать, что на качестве итогового продукта это не скажется.

У меня был свой спирт двойной перегонки, себестоимость которого составила примерно 270 рублей за 1 л.

Во-вторых, имеет значение время года. Молодые сосновые шишки можно собрать с июня по август в разных регионах страны. Но если время приготовления настойки выпало на зиму или весну, использовать можно и шишки старого урожая, что также не скажется на гастрономических свойствах самогона.

Из оборудования нам понадобятся только две 2-литровые банки, в которых будет готовиться наш настой, или другие аналогичные емкости. Общая вместимость тары должна быть не менее 4-х литров. Я использовал 5-литровый бутыль.

Как подготовить шишки

Если вы используете молодые шишки, то обратите внимание на их качество. Плоды должны быть крепкими, не менее 4 см в длину. Сосновые шишки меньшего размера могут придать настойке лишнюю горечь. Если вы собрали шишки вместе с веточками, то их также можно использовать для приготовления настоя.

Если шишки у вас с прошлого урожая, то их также следует перебрать, исключив испорченные или деформированные плоды.

Далее, в обоих случаях, шишки необходимо хорошо промыть и ошпарить кипятком. Молодые шишки рекомендуется замочить на несколько часов хотя бы 1 раз. Чем старше шишки, тем меньшему количеству обработки следует подвергать плоды.

Когда наши шишки готовы, приступаем к приготовлению самой настойки.

Процесс приготовления

Рецепт настойки крайне прост, и, как я упоминал выше, не потребует дальнейшей перегонки или ректификации спирта.

Действуем в такой последовательности:

Емкость для самогона необходимо ошпарить кипятком. Шишки и перегородки от грецких орехов помещаем на дно тары. Если вы используете молодые шишки, то в банку можно добавить немного сосновых веточек. Главное, чтобы иголки не были жёлтыми и сухими. Заливаем шишки самогоном или дистиллятом, закрываем и убираем в темное место на 2 недели. Через 14 дней открываем ёмкость с настоем и добавляем одну столовую ложку мёда, перемешиваем и оставляем ещё на 3-4 дня.

Наш самогон на сосновых шишках готов. Осталось процедить нашу чудо-настойку и можно приступать к дегустации.

Результат и себестоимость

У нас должен получиться настой приятного коньячного цвета. Если использовались молодые шишки, то цвет самогона может отдавать зеленью. Прозрачность напитка будет зависеть от того, какую основу вы использовали: если настойка делалась на основе самогона, то она будет немного мутной это нормально.

У самогонки из шишек будет освежающе-терпкий аромат, с легкой ноткой грецкого ореха. Мед уберет излишнюю горечь и придаст настою еле уловимую сладость.

Давайте посчитаем себестоимость нашей сосновой настойки:

1 литр дистиллята обойдется приблизительно в 270 рублей (1 литр самогона – 200 рублей). Если шишки вы собирали сами, то их себестоимость равна нулю. Если шишки покупать, то 1 кг будет стоить от 150 до 750 рублей, в зависимости от срока давности сбора урожая. Перегородки грецких орехов можно купить в аптеке: пачка 50 г стоит приблизительно 50 рублей. Одна столовая ложка стоит от 30 рублей.

Итого, 1 литр самогона из сосновых шишек будет стоить от 230 до 550 рублей в зависимости от наличия основного ингредиента и выбора спиртовой основы.

Такую самогонку я рекомендую употреблять 20-30 г в чистом виде по утрам перед завтраком (в выходной, разумеется) или добавлять в чай по 1-2 столовых ложки, если вам не нужно садиться за руль.

Теперь хочу попробовать настойку на кедровых орешках. Кто в курсе, как она делается?