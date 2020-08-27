Попробовал на свадьбе деревенский самогон на кедровых шишках - пьется легко и никакого похмелья нет: выпросил рецепт, теперь делюсь

Как-то раз я оказался на деревенской свадьбе, где вместо магазинной водки на столы поставили графины с кедровкой. Изготовил ее старенький местный «поставщик» горячительного, которому около 90 лет, чего по его виду не скажешь. Максимум 65 лет, настолько он отлично выглядит.

Напиток действительно оказался уникальным, гости чувствовали себя хорошо, никому не было плохо. И злосчастной приметой «Хорошая свадьба без драки не бывает» на нашем торжестве, благо, и не пахло.

Поэтому я решил втереться в доверие деревенскому самогонщику и выпросить рецепт. Дома приготовил самогон на кедровых шишках самостоятельно и теперь делюсь рецептом со своими читателями.

История моего читателя Александра.

Что такое самогон

Получить этот крепкий алкоголь можно путем перегонки браги на заводском или самодельном аппарате. Она изготавливается за счет брожения сладкого сиропа на основе сахара, свеклы, зерновых и т. д.

Оказывается, слово «самогон» возникло не так уж и давно. До Октябрьской революции спиртной напиток собственного производства, то есть нелегальный, назывался «корчма».

Интересный факт: в прошлых веках слово «самогон» означало охоту на добычу на своих ногах, то есть без использования собак, лошадей.

Как выбрать кедровые шишки для самогона

С 1917 года термин «корчма» из-за принятых новых законов был изменен на «самогон», так что это слово можно считать достаточно молодым понятием.Как было указано выше, я большой любитель экспериментировать с крепкими напитками. Мне важно, что они были аутентичными или колоритными. А помогут в этом травы, фрукты, ягоды, орехи.

Что касается последних, то мне очень понравился самогон на кедровых орешках, о пользе которых не знает разве что самый ленивый.

В магазинах тоже реализуется настойка под названием «кедровка», но покупать ее невыгодно. Во-первых, неизвестно, каким образом был изготовлен напиток, во-вторых – каково качество этих орешков.

И в-третьих, дороговизна, что тоже немаловажно для семейного бюджета. Изучив все «плюсы» и «минусы», я решил приготовить настойку самостоятельно.

Кедровые орешки должны соответствовать двум нехитрым критериям:

Скорлупа – цвет насыщенный, коричневый. Ядрышка – без черных точек, бледно-желтые, чистые.

Темный или серый цвет указывает на залежалость продукта, в котором могут быть накоплены опасные токсины.

Как готовят самогон на кедровых шишках

промыть орехи;

выдержать их в кипятке 5 минут;

слить воду;

повторить процедуру.

Итак, процесс приготовления начинается с орехов, в скорлупе которых сконцентрирована смола с характерной горечью. Нужно избавиться от этого вкуса, дабы не портить напиток. Для этого нужно:

Таким образом, удаляются все смолы и неприятный привкус, но сохраняются полезные свойства. После промывки орешки необходимо высушить в духовом шкафу в течение 1 часа (температура +400).

Можно также использовать уже очищенные орехи, которые достаточно придавить ножом для облегчения выхода полезных компонентов.

Важно! Кедровыми орешками можно запастись и самостоятельно, они созревают в осенние месяцы – сентябрь, октябрь.

А теперь перейдем к самому популярному и традиционному рецепту приготовления самогона на кедровых орехах, называемую в народе «кедровка».

В первую очередь готовим самогон, для которого понадобится вода, дрожжи и сахар. Дрожжи желательно специальные, спиртовые, чтобы была соответствующая крепость – 45 градусов.

В готовый самогон добавляем вымоченные и высушенные кедровые орехи (на 3 литра 60 гр. орехов), 50 грамм сахарного песка и несколько соцветий гвоздики. Настаивать две недели, после чего процедить через несколько слоев марли и поставить в холодное темное место.

Сколько хранится самогон на кедровых шишках

Спиртные напитки по своей природе хранятся очень долго. Что же касается кедровки, то при правильном хранении в темном и прохладном месте, ею можно наслаждаться годами.

Однако если в рецепте присутствуют травы, листья малины или смородины (а я встречал и такие варианты), то их нужно удалить из настойки через неделю, и далее можно смело хранить напиток в течение нескольких лет.

При этом стоит понимать, что даже такой, казалось бы, полезный напиток, необходимо употреблять в небольших дозах – по 50 грамм перед ужином. Больше не нужно, мы же хотим не опьянеть, а насладиться аутентичным сибирским вкусом и ароматом. Надеюсь, вы согласны со мной?